Abcourt präsentiert Betriebsupdate für Dezember 2025 zur Entwicklung der Mine Sleeping Giant

Rouyn-Noranda, Kanada, 20. Januar 2026 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich, über den aktuellen Stand der Erschließungsarbeiten zu informieren, die im vergangenen Dezember in der Mine Sleeping Giant in der Region Eeyou Istchee in der Provinz Québec durchgeführt wurden.

Im Dezember setzte Abcourt die Erschließung seiner Strossen sowie die Einstellung von Personal fort. Der Monat war aufgrund der Feiertage verkürzt. Der Betrieb der Erzverarbeitungsanlage wurde vom 22. Dezember bis 5. Januar pausiert. Die untertägigen Aktivitäten wurden jedoch während dieses Zeitraums fortgesetzt, wodurch Beschickungsmaterial für den Upstream-Kreislauf der Mühlenanlage produziert wurde.

Quartals-Highlights

1. Quartal 2025 zum 30.9.2025 2. Quartal 2025 zum 31.12.2025 Ergebnisse seit Jahresbeginn Diamantbohrungen (m) 6.467 4.572 11.039 Untertägige Sanierung (m) 1.703 903 2.606 Untertägige Erschließung (m) 71 290 361 Verarbeitete Tonnen (Tonnen) 3.511 5.652 9.163 Gehalt des Fördererzes (g/t) 5,9 6,2 6,1 Verarbeitete Unzen (oz) 664 1.125 1.789 Gewinnungsrate (%) 94,9 % 96,1 % 95,7 % Produzierte Unzen (oz) 630 1.081 1.711 Gegossene Unzen (oz) 26 837 863

Pascal Hamelin, President und CEO, erklärte: „Die untertägigen Erschließungsarbeiten machen stetige Fortschritte und schaffen die Grundlage für den künftigen Strossenabbau. Aufgrund der Feiertage verlangsamte sich die Einstellung neuer Mitarbeiter; seit Anfang Januar läuft die Rekrutierung jedoch wieder in schnellerem Tempo. Wir arbeiten gemeinsam mit unserem Partner Glencore daran, die erste Tranche einer Gesamtinvestition in Höhe von 30 Millionen USD bis Ende Januar abzuschließen.“

Monatliche Zusammenfassung der wichtigsten Elemente

Juli August September Oktober November Dezember Ergebnisse seit Jahresbeginn Diamantbohrungen (m) 2.201 2.360 1.906 1.666 1.726 1.180 11.039 Untertägige Sanierung (m) 810 350 543 61 682 160 2.606 Untertägige Erschließung (m) 9,5 9,1 53 82 94 114 361 Verarbeitete Tonnen (Tonnen) 0 1.072 2.439 2.563 1.346 1.743 9.163 Gehalt des Fördererzes (g/t) 0 5,66 5,98 6,0 7,2 5,7 6,1 Verarbeitete Unzen (oz) 0 195 469 497 311 317 1.789 Gewinnungsrate (%) 0 100 % 92,8 % 95,6 % 95,8 % 97,2 % 95,7 % Produzierte Unzen (oz) 0 195 435 475 298 308 1.711 Gegossene Unzen (oz) 0 0 26 124 425 288 863

Der Goldbestand im Kreislauf betrug am Ende des Dezembers 849 Unzen. Die Silberunzen im Kreislauf werden nicht analysiert. Die Silberunzen werden zusammen mit dem Gold in der Raffinerie gewonnen, an die Prägeanstalt geliefert und zusammen mit dem Gold auf dem Markt verkauft. Abcourt verkaufte zwischen Juli und Dezember 2025 1.100 Unzen Silber.

Qualifizierter Sachverständiger

Pascal Hamelin, Eng., President und Chief Executive Officer des Unternehmens, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen überprüft und genehmigt.

Herr Hamelin ist der qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101.

ÜBER ABCOURT MINES INC.

Abcourt Mines Inc. ist ein Golderschließungsunternehmen aus Kanada mit strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec. Abcourt besitzt die Mine und den Mühlenkomplex Sleeping Giant sowie das Konzessionsgebiet Flordin, auf das es seine Erschließungsaktivitäten konzentriert.

Weiterführende Informationen zu Abcourt Mines Inc. erhalten Sie auf unserer Website unter www.abcourt.ca und in unseren Unterlagen unter dem Profil von Abcourt auf www.sedarplus.ca.

Pascal Hamelin

President und CEO

T: (819) 768-2857

E-Mail: phamelin@abcourt.com

Dany Cenac Robert, Investor Relations

Reseau ProMarket Inc.

T: (514) 722-2276, DW 456

E-Mail: ir@abcourt.com

Zukunftsgerichtete AUSSAGEN

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen können „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung darstellen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, wie z.B. „plant“, „strebt an“, „erwartet“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „antizipiert“, „schätzt“, „könnte“, „sollte“, „wahrscheinlich“ oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, die angeben, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse erreicht werden „können“, „sollten“ oder „werden“ oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf die vermutete Verwendung der Erlöse aus der Finanzierungsfazilität und die endgültige Genehmigung durch die TSXV, beruhen auf Schätzungen von Abcourt und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Abcourt wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen geschäftlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den prognostizierten führen können, einschließlich der relevanten Annahmen und Risikofaktoren, die in den öffentlichen Einreichungen von Abcourt dargelegt sind und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten Leserinnen und Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen setzen. Obwohl Abcourt davon ausgeht, dass die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendeten Annahmen und Faktoren angemessen sind, sollte diesen Aussagen dennoch kein übermäßiges Vertrauen entgegengebracht werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Abcourt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren – weder aufgrund neuer Informationen, noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

