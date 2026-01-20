    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    China stoppt Nvidia-Hype

    2881 Aufrufe 2881 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nvidia-Chip steckt fest – Taiwaner Hersteller alarmiert

    Nvidias H200-KI-Chip steckt in China fest und trotz der US-Exportfreigabe ist der Verkauf blockiert. Unklar bleibt, wann er auf den Markt kommt.

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidias H200-Chip in China blockiert, unklarer Marktstart.
    • US-Exportgenehmigung erteilt, aber China verweigert Einfuhr.
    • Geopolitische Spannungen beeinflussen Technologiemarkt stark.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    China stoppt Nvidia-Hype - Nvidia-Chip steckt fest – Taiwaner Hersteller alarmiert
    Foto: NVIDIA Corporation

    Der taiwanesische Serverhersteller Inventec warnt, dass der Verkauf von Nvidias neuem H200-KI-Chip in China derzeit blockiert sei. "Das hängt von der politischen Ausrichtung ab, denn letztendlich kommt es darauf an, ob China dies zulässt. Grundsätzlich sind die Vereinigten Staaten dafür offen, aber derzeit scheint es auf chinesischer Seite zu stocken", sagte Inventec-Präsident Jack Tsai auf einer Pressekonferenz in Taipeh.

    Die Vereinigten Staaten hatten die Ausfuhr des Chips nach China letzte Woche offiziell genehmigt, allerdings unter bestimmten Auflagen. Reuters berichtete, dass chinesische Zollbehörden den Zollagenten mitgeteilt hätten, dass der H200-Chip nicht nach China eingeführt werden dürfe. Unklar blieb, ob dies ein formelles Verbot oder nur eine vorübergehende Maßnahme darstellt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Long
    168,85€
    Basispreis
    1,07
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    192,25€
    Basispreis
    1,12
    Ask
    × 14,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Inventec zwischen Hoffen und Warten

    Inventec produziert Notebooks und KI-Server, die Nvidias Chips nutzen, darunter auch den H200. Für chinesische Kunden werden diese Server überwiegend in der Fabrik in Shanghai gefertigt. Tsai betonte: "Wir werden weiterhin mit [chinesischen] Kunden kommunizieren, und wenn es erlaubt ist, werden wir dies auch tun. Wenn nicht, können wir nichts tun, da wir keine Vorschriften verletzen dürfen."

    Die Unklarheit über die Zulassung des Chips unterstreicht die wachsende Spannung zwischen den Vereinigten Staaten und China im Technologiebereich. Der H200 gilt als Nvidias zweitschnellster KI-Chip und ist ein bedeutender Baustein in der aktuellen Debatte um KI-Technologieexporte.

    Geopolitische Implikationen

    Trotz hoher Nachfrage chinesischer Unternehmen bleibt unklar, ob China den Chip komplett verbieten will, um die heimische Chipproduktion zu stärken, oder ob die Maßnahme Teil einer strategischen Prüfung der US-Beschränkungen ist. Analysten sehen darin auch eine mögliche Verhandlungstaktik im Technologiestreit mit Washington.

    Inventecs Aussagen verdeutlichen, wie stark globale Politik inzwischen die Hightech-Industrie beeinflusst. Der Ausgang dieser Entscheidung könnte nicht nur den Markt für Nvidia in China prägen, sondern auch Signalwirkung für die gesamte Branche haben.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 155,7EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.


    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    China stoppt Nvidia-Hype Nvidia-Chip steckt fest – Taiwaner Hersteller alarmiert Nvidias H200-KI-Chip steckt in China fest und trotz der US-Exportfreigabe ist der Verkauf blockiert. Unklar bleibt, wann er auf den Markt kommt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     