Nvidia-Chip steckt fest – Taiwaner Hersteller alarmiert

Die Vereinigten Staaten hatten die Ausfuhr des Chips nach China letzte Woche offiziell genehmigt, allerdings unter bestimmten Auflagen. Reuters berichtete, dass chinesische Zollbehörden den Zollagenten mitgeteilt hätten, dass der H200-Chip nicht nach China eingeführt werden dürfe . Unklar blieb, ob dies ein formelles Verbot oder nur eine vorübergehende Maßnahme darstellt.

Der taiwanesische Serverhersteller Inventec warnt, dass der Verkauf von Nvidias neuem H200-KI-Chip in China derzeit blockiert sei. "Das hängt von der politischen Ausrichtung ab, denn letztendlich kommt es darauf an, ob China dies zulässt. Grundsätzlich sind die Vereinigten Staaten dafür offen, aber derzeit scheint es auf chinesischer Seite zu stocken", sagte Inventec-Präsident Jack Tsai auf einer Pressekonferenz in Taipeh.

Inventec zwischen Hoffen und Warten

Inventec produziert Notebooks und KI-Server, die Nvidias Chips nutzen, darunter auch den H200. Für chinesische Kunden werden diese Server überwiegend in der Fabrik in Shanghai gefertigt. Tsai betonte: "Wir werden weiterhin mit [chinesischen] Kunden kommunizieren, und wenn es erlaubt ist, werden wir dies auch tun. Wenn nicht, können wir nichts tun, da wir keine Vorschriften verletzen dürfen."

Die Unklarheit über die Zulassung des Chips unterstreicht die wachsende Spannung zwischen den Vereinigten Staaten und China im Technologiebereich. Der H200 gilt als Nvidias zweitschnellster KI-Chip und ist ein bedeutender Baustein in der aktuellen Debatte um KI-Technologieexporte.

Geopolitische Implikationen

Trotz hoher Nachfrage chinesischer Unternehmen bleibt unklar, ob China den Chip komplett verbieten will, um die heimische Chipproduktion zu stärken, oder ob die Maßnahme Teil einer strategischen Prüfung der US-Beschränkungen ist. Analysten sehen darin auch eine mögliche Verhandlungstaktik im Technologiestreit mit Washington.

Inventecs Aussagen verdeutlichen, wie stark globale Politik inzwischen die Hightech-Industrie beeinflusst. Der Ausgang dieser Entscheidung könnte nicht nur den Markt für Nvidia in China prägen, sondern auch Signalwirkung für die gesamte Branche haben.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

