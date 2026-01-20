Ehemaliges AKW Tschernobyl vom Stromnetz abgeschnitten

WIEN (dpa-AFX) - Das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine ist im Zuge von Kampfhandlungen vom Stromnetz abgeschnitten worden. Das berichtete die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien auf der Plattform X. Zu einer möglichen Notversorgung, etwa durch Generatoren, sagte die Organisation zunächst nichts.

In Tschernobyl kam es 1986 zu einem verheerenden Atomunfall. Noch heute werden dort radioaktive Abfälle gelagert.