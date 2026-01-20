Trendumkehr
Bundeswehr wächst auf 184.200 Soldaten
- Bundeswehr wächst auf 184.200 aktive Soldaten.
- Bestes Einstellungsergebnis seit Wehrpflicht-Aussetzung.
- Größte aktive Truppe seit 12 Jahren erreicht.
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundeswehr ist erstmals seit Jahren deutlich gewachsen und hat nun 184.200 Männer und Frauen in der aktiven Truppe. "Wir haben das beste Einstellungsergebnis seit Aussetzung der Wehrpflicht. Außerdem ist die aktive Truppe so groß wie seit 12 Jahren nicht mehr", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin./cn/DP/jha
