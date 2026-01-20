BARCLAYS stuft Totalenergies auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Totalenergies nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe im Schlussquartal 2025 weitgehend wie erwartet und bei der Produktion besser abgeschnitten, schrieb Lydia Rainforth in ihrer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Die endgültigen Zahlen stünden am 11. Februar an./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 56,42EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 13:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Lydia Rainforth
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 78
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
