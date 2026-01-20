Hochtief baut für Rolls-Royce künftig an kleinen Atomreaktoren mit
- Hochtief baut mit Rolls-Royce an kleinen Atomreaktoren.
- Erste Projekte in Großbritannien und Tschechien geplant.
- Kooperation stärkt Hochtiefs Rolle in der Kernenergie.
ESSEN (dpa-AFX) - Hochtief wird künftig für den britischen Energietechnik-Konzern Rolls-Royce an kleinen Atomreaktoren (SMR) in Großbritannien und der Europäischen Union (EU) mitbauen. Deutschland größter Baukonzern übernimmt dabei gemeinsam mit dem Ingenieurdienstleister Amentum die strategische Führung im Baumanagement im SMR-Programm (small modular reactors) der Briten, wie aus einer Hochtief-Mitteilung vom Dienstag hervorgeht. Erste Projekte würden im Vereinigten Königreich und in Tschechien realisiert, hieß es. Bisher hätten die Unternehmen eine Absichtserklärung über die Zusammenarbeit unterzeichnet; eine Vereinbarung über die Partnerschaft solle folgen.
Die Zusammenarbeit sei ein wichtiger Meilenstein, um die Führungsrolle von Hochtief im Kernenergiesektor und bei der Energiewende auszubauen, teilten die Essener weiter mit. Der MDax -Konzern ist den Angaben zufolge bereits seit den 1950er-Jahren im Kernenergiebereich aktiv. Dieser Markt befinde sich in einer Phase exponentiellen Wachstums, die Kapazitäten weltweit sollen deutlich ausgebaut werden.
"Der Boom wird angetrieben von ehrgeizigen Zielen zur Reduzierung von Treibhausgasen, dem Bemühen um Energiesicherheit und dem Bedarf an zuverlässiger Grundlastenergie", hieß es von Hochtief weiter. Auch die zunehmende Verwendung Künstlicher Intelligenz gilt als ein wesentlicher Treiber des international steigenden Energiebedarfs./tav/men/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rolls-Royce Holdings Aktie
Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,91 % und einem Kurs von 349,4 auf Tradegate (20. Januar 2026, 13:17 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rolls-Royce Holdings Aktie um -5,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,56 %.
Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings bezifferte sich zuletzt auf 120,00 Mrd..
Rolls-Royce Holdings zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,700GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000GBP was eine Bandbreite von -17,47 %/-38,10 % bedeutet.
