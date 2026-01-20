Hochtief baut für Rolls-Royce künftig an kleinen Atomreaktoren mit

Wir können ja mal eine kleine Fundamentalanalyse betreiben:





Entsprechend den Schätzungs-Angaben von https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/HOCHTIEF-AG-436197/finanzen/ ergeben sich für das Jahr 2027 auf einen fiktiven Kurs von 290,00 EUR folgende Werte:





KGV: 18,78

Kurs-Free-Cash-Flow-Verhältnis: 14,00

Nettoverschuldung: ca. 0,3-fache des Gewinns bzw. 0,25-fache des Free-Cash-Flows





Wir sehen also, dass wir hinsichtlich der Nettoverschuldung einen sehr guten Wert haben. Das KGV und das Kurs-Free-Cash-Flow-Verhältnis sind aber schon auf einem ordentlichen, vielleicht sogar überteuerten Niveau. Und am Ende müssen die Schätzungen auch erst einmal hinhauen. Vor allem, weil hier von einem Umsatzanstieg um ca. 40 % bezogen auf das Jahr 2024 ausgegangen wird.





Wesentliche Fragen, die ich mir stelle:

Werden die Schätzungen so in etwa eintreffen?

Wenn ja, wird Hochtief auch noch nach dem Jahr 2027 deutlich wachsen?

Sollte der KI-Boom vorbei sein, welche Auswirkungen hat das auf Hochtief?

Sollte es zu einem Frieden in der Ukraine kommen, wird Hochtief überhaupt davon profitieren?





Dazu kommt, dass Hochtief bilanztechnisch für mich relativ schwer zu durchschauen ist. Ich denke hier z. B. an die Beteiligungen an den Tochterfirmen, die dann bilanziell auch teilweise voll konsolidiert werden, obwohl diese gar nicht vollständig zu Hochtief gehören. Dementsprechend könnte es auch sein, dass die angegebenen Zahlen tatsächlich gar nicht so stimmen. Das übersteigt aber meinen Horizont bzw. mein Fachwissen.





Irgendwann kommt man ja auch an einem Punkt, wo man sich mal absichern und die Gewinne einsacken muss. Hochtief ist extrem gut gelaufen. Ich habe wie einige hier auch einen Einstandskurs knapp über 55 EUR. Der Einstandswert ist auch recht groß gewesen, weshalb Hochtief mittlerweile etwa 1/5 meines Depots ausmacht. Selbst wenn ich jetzt verkaufe und die Aktie weiter steigen sollte, hält sich der Schmerz also in Grenzen. Wesentlich schmerzhafter wäre es, wenn ich in einigen Wochen bis Monaten den aktuellen Buchgewinn zum Großteil liegen gelassen habe, weil ich jetzt nicht verkauft habe. Vor allem, weil man das Kapital dann ja wiederum in deutlich unterbewertete Aktien investieren kann. Und tendenziell glaube ich, dass die Wahrscheinlich größer ist, dass Hochtief-Aktie sinkt, als dass sie weiter steigt.





Wie gesagt, irgendwann muss man einfach auch mal zufrieden sein und auf Nummer sicher gehen. Ich werde in den nächsten Tagen meine Entscheidung treffen, tendiere aber aktuell schon sehr dazu, den Großteil der Aktien, vielleicht sogar auch alles zu verkaufen.



















