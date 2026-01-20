Netflix will Kaufpreis für Warner komplett in bar bezahlen

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 75,81 auf Tradegate (20. Januar 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -2,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,53 %.

Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 322,68 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,75USD. Von den letzten 8 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 150,00USD was eine Bandbreite von +65,26 %/+98,31 % bedeutet.