Netflix will Kaufpreis für Warner komplett in bar bezahlen
- Netflix erhöht Angebot für Warner Brothers auf Barzahlung
- Paramount bietet 108 Milliarden Dollar für Warner-Konzern
- Klage von Paramount fordert Infos zu Warner-Entscheidung
LOS ANGELES/NEW YORK (dpa-AFX) - Der Streaming-Anbieter Netflix legt im Bieterkampf um das Hollywood-Urgestein Warner Brothers nach. Das Unternehmen will sein bisheriges Gebot von knapp 83 Milliarden US-Dollar (71 Mrd Euro) inklusive Schulden für das Studio- und Streaming-Geschäft von Warner jetzt komplett in bar bezahlen, wie es am Dienstag in Los Angeles mitteilte. Bislang sollten die Warner-Aktionäre einen Teil der Summe in Netflix-Aktien erhalten.
Konkurrent Paramount bietet hingegen gut 108 Milliarden Dollar für den gesamten Warner-Brothers-Konzern, einschließlich der dazugehörigen Fernsehsender wie CNN. Für das Gebot zieht Paramount inzwischen vor Gericht. In einer Klage fordert Paramount von Warner vor allem mehr Informationen zur Entscheidung des Managements, das Gebot von Netflix vorzuziehen. Hinter Paramount steht die Familie des Tech-Milliardärs Larry Ellison, der als Unterstützer von US-Präsident Donald Trump bekannt ist./stw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 75,81 auf Tradegate (20. Januar 2026, 13:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um -2,28 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 322,68 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 137,75USD. Von den letzten 8 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 150,00USD was eine Bandbreite von +65,26 %/+98,31 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Netflix. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
das ist nicht günstig.
Die nächsten Splits bei mir werden sein:
- Meta
- Strategy
- Bombardier
- Alphabet
- Amazon