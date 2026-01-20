Opawica Explorations gibt Unternehmensupdate

Vancouver, B.C. – 20. Januar 2026 / IRW-Press / Opawica Explorations Inc. (TSXV: OPW) (FWB: A2PEAD) (OTCQB: OPWEF) (das „Unternehmen“ oder „Opawica“) gibt ein Unternehmensupdate.

Sehr geehrte Aktionäre und Investoren,

Blake Morgan, CEO des Unternehmens, erklärt: „Es war ein sehr arbeitsreiches Jahr für Opawica, in dem viele Vorarbeiten geleistet, ein Bohrprogramm abgeschlossen und alle Daten ausgewertet wurden. Der nächste Schritt für Opawica besteht darin, auf seiner zu 100 % unternehmenseigenen Liegenschaft Arrowhead 10.000 Meter an vorrangigen Bohrzielen zu bohren.

Für die Liegenschaft Arrowhead liegen die Bohrgenehmigungen vor. Sie ist vollständig von Agnico Eagle umgeben und grenzt unmittelbar an deren erstklassigen Goldminenkomplex LaRonde an. Nachstehend finden Sie eine Liste unserer bisherigen Erfolge.

Angesichts der Rekordpreise für Gold besteht großes Interesse an den Assets von Opawica Explorations. Opawica prüft derzeit Joint Ventures und/oder den Verkauf seiner Liegenschaft Bazooka. Nachstehend finden Sie eine Übersicht über unsere bisherige Erfolgsbilanz.

Was wir im Jahr 2025 erreicht haben:

- Opawica erhält Bohrgenehmigungen für die Liegenschaft Bazooka.

- Opawica erhält Bohrgenehmigungen für die Liegenschaft Arrowhead.

- Opawica gibt über 10.000 m an vorrangigen Bohrzielen auf der Liegenschaft Arrowhead bekannt.

- Opawica gibt 10.000 m an vorrangigen Zielen auf seiner Liegenschaft Bazooka bekannt.

- Opawica beginnt mit Bohrungen auf seiner Liegenschaft Bazooka.

- Opawica schließt das Bohrprogramm auf der Liegenschaft Bazooka mit fantastischen Ergebnissen ab. Siehe Pressemitteilung vom 10. Juli 2025.

- Opawica Explorations wurde vom Metals and Mining Magazine als Gold Explorer des Jahres 2025 ausgezeichnet. Siehe Pressemitteilung vom 23. Mai 2025.

- Opawica gibt ein konzeptionelles Explorationsziel von 10 bis 40 Mio. Tonnen mit einem Goldgehalt zwischen 0,9 und 1,45 Gramm pro Tonne (g/t) auf seiner Liegenschaft Bazooka bekannt, was insgesamt 1.500.000 bis 2.000.000 Unzen entspricht. Siehe Pressemitteilung vom 16. Oktober 2025.

Erfolgsbilanz seit 2021:

- Identifizierung von 59 Bohrzielen mit hoher Priorität auf unserer Liegenschaft Bazooka.

- Erfolgreiche Genehmigung der Bohrlöcher auf Bazooka.

- Beginn der Bohrungen auf der Liegenschaft Bazooka.

- Überzeichnete Privatplatzierung; Aufnahme von insgesamt 5,28 Mio. $.

- Abschluss weiterer Flow-Through-Aktien im Wert von 2 Mio. $ zu einem Preis von 0,55 $.

- Erfolgreiche grenzüberschreitende Notierung an der OTCQB.

- Beauftragung der Dienstleistungen von GoldSpot Discoveries Corp. und ihrer AI-Machine-Learning-Technologie.

- Abschluss einer 384 Linienkilometer umfassenden geophysikalischen Untersuchung auf unserem Asset Bazooka, die südlich an die Lagerstätte Wasamac* angrenzt und den größten Teil der Scherzonen abdeckt, die die Mineralisierung im Grünsteingürtel bestimmen.

- Abschluss eines 2-D-Tiefenseismik-Programms auf unserer Liegenschaft Arrowhead, die von Agnico Eagle Mines Limited umgeben ist.

- Aufbau einer intensiven Kommunikation mit den First Nations und lokalen Auftragnehmern, um auch in Zukunft ein für alle Beteiligten erfolgreiches Projekt zu gewährleisten.

- Zusammenstellung historischer Daten und Festlegung der Richtung für die zukünftige Exploration unserer Goldziele in Rouyn-Noranda.

- Abschluss der ersten Phase des Bohrprogramms auf der Liegenschaft Bazooka mit mehreren hochgradigen Zonen und sichtbarem Gold. Siehe Pressemitteilung vom 8. Juni 2022 und 15. August 2022.

- Abschluss des ersten Bohrprogramms auf der Liegenschaft Arrowhead mit hochgradigem Gold von bis zu 18 g/t Au. Siehe Pressemitteilung vom 15. November 2022.

- Bisher wurden über 4.000 m an Bohrkernen aus Bazooka protokolliert und beprobt.

- Erfassung der Daten aus historischen Quellen der Regierung und früheren Explorationsarbeiten in unserem Portfolio abgeschlossen.

- Entwicklung geologischer Modelle und geologischer Ziele auf der Grundlage der bisher aus Bohrungen, geophysikalischen Untersuchungen und mithilfe der AI-Machine-Learning-Technologie gewonnenen Daten.

- Verwendung unserer Bohrergebnisse auf Bazooka und Interpretation geophysikalischer Daten zur Entwicklung aussichtsreicher Ziele.

- Abschluss der geophysikalischen Untersuchungen und Interpretationen im Bohrloch auf der Liegenschaft Arrowhead.

Weiterführende Pläne:

- Beauftragung eines Bohrunternehmens für die Liegenschaft Arrowhead.

- Beginn der Phase 2 des Bohrprogramms auf der Liegenschaft Arrowhead.

- Joint Venture und/oder Verkauf der Liegenschaft Bazooka.

Die kontinuierliche Entwicklung der Unternehmenswerte ist für die Aktionäre von Opawica ein wertschöpfendes Ereignis. Unser Gesamtplan sieht vor, den Wert durch das Wachstum unserer identifizierten Assets zu maximieren. Dazu gehört auch die Zuweisung zusätzlicher Mittel für das Rouyn-Noranda-Camp.

Ich freue mich sehr darauf, eng mit unserem Team und dem Management zusammenzuarbeiten, um alle unsere Projekte voranzubringen. Unser unmittelbarer Fokus liegt auf den Liegenschaften Arrowhead und Bazooka, die beide Projekte von beträchtlichem Wert sind. Ich bin äußerst optimistisch, was unsere Fähigkeiten angeht, unsere Projekte voranzubringen und gleichzeitig den Wert für alle Stakeholder zu steigern.

Seit 2021 wurden über 6.000.000 $ in unsere Assets investiert, wobei nun drei Bohrprogramme abgeschlossen sind. Die Assets verfügen über eine Straßenanbindung, Wasserzugang und hydroelektrische Stromversorgung, was die Explorationskosten niedrig hält. Wir befinden uns in einer der ertragreichsten Goldregionen der Welt mit mehreren aktiven Minen in unmittelbarer Nähe, d.h. innerhalb von 7 km um unsere Assets. Dies zeigt das enorme Potenzial, das diese Region hat.

Aufgrund der umfangreichen Arbeiten, die bereits hinsichtlich der Struktur und der Goldmineralisierung der Region durchgeführt wurden, haben wir nun einen umfassenden Überblick. Dies wird uns bei der zweiten Phase des Bohrprogramms zugutekommen.

Mit freundlichen Grüßen

Blake Morgan | CEO | President

Über Opawica Explorations Inc.

Opawica Explorations Inc. ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen mit einem starken Portfolio von Edel- und Grundmetallliegenschaften in der Region Rouyn-Noranda im Abitibi-Goldgürtel in Québec. Die Geschäftsführung des Unternehmens verfügt über eine Erfolgsbilanz in der Entdeckung und Entwicklung erfolgreicher Explorationsprojekte. Das Ziel des Unternehmens liegt in der Erhöhung der Wertschöpfung für Aktionäre durch die Entwicklung von Explorationsprojekten mit Hilfe kostengünstiger Explorationstechnologien, des Erwerbs weiterer Explorationskonzessionen und der Bildung von Partnerschaften mit Industrieführern durch Joint Venture oder Verkauf.

Qualifizierter Sachverständiger

Yvan Bussieres, P.Eng., ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Der Umfang und der Gehalt des potenziellen Explorationsziels haben konzeptuellen Charakter, da bisher keine ausreichenden Explorationsarbeiten absolviert wurden, um eine Mineralressource abzugrenzen. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zur Abgrenzung einer Mineralressource führen werden.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Blake Morgan

President und Chief Executive Officer

Opawica Explorations Inc.

Telefon: 236-878-4938

Fax: 604-681-3552

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Dienstleistungsorgane (gemäß der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen des Unternehmens und auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: die Marktbedingungen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, der tatsächlichen Ergebnisse der Explorations- und anderer Aktivitäten des Unternehmens, der Umweltrisiken, der zukünftigen Metallpreise, der Betriebsrisiken, Unfälle, arbeitsrechtliche Probleme, Verzögerungen bei dem Erhalt von behördlichen Genehmigungen und Zulassungen sowie anderer Risiken der Bergbaubranche. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese Vorsichtshinweise und jene in unseren kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen, die auf SEDAR+ unter www.sedar.com verfügbar sind, eingeschränkt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

