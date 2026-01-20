    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRealbotix AktievorwärtsNachrichten zu Realbotix
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ericsson setzt humanoide Roboter von Realbotix für Mitarbeiter- und Besucherinteraktion ein

    Ericsson setzt humanoide Roboter von Realbotix für Mitarbeiter- und Besucherinteraktion ein
    Foto: adobe.stock.com

    LAS VEGAS, NEVADA, 20. Januar 2026 / IRW-Press / Realbotix Corp. (TSX-V: XBOT) (Frankfurt: 76M0.F) (OTC: XBOTF) („Realbotix“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten humanoiden Robotik, gibt bekannt, dass Ericsson die hochmodernen humanoiden Roboter einsetzen wird, die mit der proprietären Bildverarbeitungstechnologie von Realbotix für die Interaktion mit Mitarbeitern und Besuchern ausgestattet sind. Die Roboter werden in Ericssons Erlebniszentrum Imagine Studio in Plano, Texas, für Mitarbeiterschulungen, die Interaktion mit Stakeholdern und interaktive Erlebnisse zum Einsatz kommen.

     

    Die Bildverarbeitungstechnologie von Realbotix, eine proprietäre Weiterentwicklung, die die Augen der Roboter in die Lage versetzt, Bewegungen und Emotionen selbstständig zu erkennen, sich Gesichter zu merken, Farben zu erkennen und sogar zu lesen, ermöglicht es den Robotern, bei Interaktionen mit Menschen entsprechend zu reagieren.

     

    Die Roboter nutzen die proprietäre modulare Hardware und die KI-agnostische Architektur von Realbotix und dienen als dynamische, anpassungsfähige Mensch-Roboter-Schnittstelle für Anwendungen in der realen Welt, darunter:

     

    -          Mitarbeiterschulung und HR-Beratung – Bereitstellung personalisierter Entwicklungswege für Mitarbeiter, um die Karriereentwicklung zugänglicher und datengestützt zu gestalten.

     

    -          Studio-Begrüßungs- und Interaktionstool – Als interaktiver Empfangsmitarbeiter bieten die Realbotix-Roboter ein fesselndes Besuchererlebnis, das die Innovation im Bereich der dialogorientierten KI und Robotik widerspiegelt.

     

    -          Campus-Outreach und Karriereberatung – Inspiration für Studierende durch personalisierte Karriereberatung und Präsentationen von Karrieremöglichkeiten in der Technologiebranche.

     

    „Die Einführung der Realbotix-Roboter durch Ericsson unterstreicht das wachsende Vertrauen in KI-gestützte humanoide Robotik und schlägt eine Brücke zwischen Technologie und realen Anwendungen. Dieser Meilenstein stellt einen bedeutenden Schritt für Realbotix dar und positioniert unsere humanoiden Roboter als integrale Partner, die den Arbeitsplatz der Zukunft prägen werden“, sagte der CEO von Realbotix, Andrew Kiguel.

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Ericsson setzt humanoide Roboter von Realbotix für Mitarbeiter- und Besucherinteraktion ein LAS VEGAS, NEVADA, 20. Januar 2026 / IRW-Press / Realbotix Corp. (TSX-V: XBOT) (Frankfurt: 76M0.F) (OTC: XBOTF) („Realbotix“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten humanoiden Robotik, gibt bekannt, dass …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     