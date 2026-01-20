Ericsson setzt humanoide Roboter von Realbotix für Mitarbeiter- und Besucherinteraktion ein

LAS VEGAS, NEVADA, 20. Januar 2026 / IRW-Press / Realbotix Corp. (TSX-V: XBOT) (Frankfurt: 76M0.F) (OTC: XBOTF) („ Realbotix “ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-gestützten humanoiden Robotik, gibt bekannt, dass Ericsson die hochmodernen humanoiden Roboter einsetzen wird, die mit der proprietären Bildverarbeitungstechnologie von Realbotix für die Interaktion mit Mitarbeitern und Besuchern ausgestattet sind. Die Roboter werden in Ericssons Erlebniszentrum Imagine Studio in Plano, Texas, für Mitarbeiterschulungen, die Interaktion mit Stakeholdern und interaktive Erlebnisse zum Einsatz kommen.

Die Bildverarbeitungstechnologie von Realbotix, eine proprietäre Weiterentwicklung, die die Augen der Roboter in die Lage versetzt, Bewegungen und Emotionen selbstständig zu erkennen, sich Gesichter zu merken, Farben zu erkennen und sogar zu lesen, ermöglicht es den Robotern, bei Interaktionen mit Menschen entsprechend zu reagieren.

Die Roboter nutzen die proprietäre modulare Hardware und die KI-agnostische Architektur von Realbotix und dienen als dynamische, anpassungsfähige Mensch-Roboter-Schnittstelle für Anwendungen in der realen Welt, darunter:

- Mitarbeiterschulung und HR-Beratung – Bereitstellung personalisierter Entwicklungswege für Mitarbeiter, um die Karriereentwicklung zugänglicher und datengestützt zu gestalten.

- Studio-Begrüßungs- und Interaktionstool – Als interaktiver Empfangsmitarbeiter bieten die Realbotix-Roboter ein fesselndes Besuchererlebnis, das die Innovation im Bereich der dialogorientierten KI und Robotik widerspiegelt.

- Campus-Outreach und Karriereberatung – Inspiration für Studierende durch personalisierte Karriereberatung und Präsentationen von Karrieremöglichkeiten in der Technologiebranche.

„Die Einführung der Realbotix-Roboter durch Ericsson unterstreicht das wachsende Vertrauen in KI-gestützte humanoide Robotik und schlägt eine Brücke zwischen Technologie und realen Anwendungen. Dieser Meilenstein stellt einen bedeutenden Schritt für Realbotix dar und positioniert unsere humanoiden Roboter als integrale Partner, die den Arbeitsplatz der Zukunft prägen werden“, sagte der CEO von Realbotix, Andrew Kiguel.