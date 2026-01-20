Outcrop Silvers Bohrungen zur Ressourcenabgrenzung im Erzgang Aguilar durchteufen weitere hochgradige Mineralisierung
20. Januar 2026 / IRW-Press / Outcrop Silver & Gold Corporation (TSX: OCG, OTCQX: OCGSF, DE: MRG) („Outcrop Silver“) gibt weitere Ergebnisse der laufenden Abgrenzungs- und Ressourcendefinitionsbohrungen im Erzgang Aguilar bekannt, der Teil des hochgradigen Silberprojekts Santa Ana in Tolima (Kolumbien) ist. Diese Ergebnisse bauen auf der zuvor gemeldeten Step-out-Bohrung 450 Meter weiter südlich auf, die die bekannte Streichlänge der Aguilar-Struktur erweiterte und die Kontinuität der Mineralisierung innerhalb verdeckter Ziele bestätigte, d. h. Gebiete, die aufgrund einer jüngeren vulkanisch-sedimentären Abdeckung keinen Oberflächenausbiss aufweisen (siehe Pressemitteilung vom 26. November 2025).
Highlights
- DH549 durchteufte über 3,28 Bohrmeter (2,45 Meter, geschätzte wahre Mächtigkeit „ETW“) 214 g/t Ag und 0,64 g/t Au (271 g/t AgÄq).
- DH558 durchteufte über 1,03 Bohrmeter (0,71 Meter ETW) 583 g/t Ag und 2,73 g/t Au (824 g/t AgÄq).
- DH561 durchteufte über 0,56 Bohrmeter (0,51 Meter ETW) 520 g/t Ag und 7,23 g/t Au (1.157 g/t AgÄq).
„Die Ergebnisse aus Aguilar belegen weiterhin die Stärke und Kontinuität des Erzgangs und der Gehalte entlang einer bedeutenden Streichlänge und unterstreichen die Bedeutung dieses Korridors für die bevorstehende Ressourcenaktualisierung“, kommentierte Guillermo Hernandez, Vice President of Exploration. „Die systematischen Abgrenzungsbohrungen liefern wichtige geologische Erkenntnisse zur weiteren Eingrenzung und Erweiterung unseres geologischen Modells, während wir auf die Aktualisierung unserer Mineralressourcen im ersten Quartal 2026 hinarbeiten.“
|
Bohrloch-Nr.
|
von
(m)
|
bis
(m)
|
Abschnitt
(m)
|
Geschätzte wahre Mächtigkeit
(m)
|
Ag
g/t
|
Au
g/t
|
AgÄq1
g/t
|
Erzgang
|
DH536
|
223,62
|
224,64
|
1,02
|
0,74
|
Keine bedeutenden Ergebnisse
|
Aguilar
|
DH538
|
197,18
|
197,77
|
0,59
|
0,40
|
Keine bedeutenden Ergebnisse
|
Aguilar
|
DH539
|
260,05
|
264,07
|
4,02
|
2,58
|
Keine bedeutenden Ergebnisse
|
Aguilar
|
DH540
|
206,60
|
209,20
|
2,60
|
1,85
|
96
|
0,69
|
157
|
Aguilar
|
einschließlich
|
208,80
|
209,20
|
0,40
|
0,28
|
296
|
1,71
|
447
|
DH540
|
220,46
|
220,76
|
0,30
|
0,21
|
851
|
5,59
|
1.345
|
Verzweigung
|
DH542
|
219,37
|
221,12
|
1,75
|
1,37
|
26
|
0,93
|
108
|
Aguilar
|
DH542
|
223,52
|
223,88
|
0,36
|
0,28
|
143
|
1,98
|
318
|
Verzweigung
|
DH545
|
115,80
|
116,23
|
0,43
|
0,41
|
536
|
2,09
|
720
|
Aguilar
|
DH546
|
118,56
|
120,49
|
1,93
|
1,69
|
169
|
0,99
|
256
|
Aguilar
|
einschließlich
|
118,56
|
119,00
|
0,44
|
0,39
|
725
|
2,87
|
978
|
DH548
|
268,42
|
269,18
|
0,76
|
0,51
|
128
|
0,39
|
163
|
Aguilar
|
DH549
|
126,80
|
127,49
|
0,69
|
0,52
|
Keine bedeutenden Ergebnisse
|
Verzweigung
|
DH549
|
139,45
|
142,73
|
3,28
|
2,45
|
214
|
0,64
|
271
|
Aguilar
|
einschließlich
|
142,43
|
142,73
|
0,30
|
0,22
|
2.094
|
5,54
|
2.583
|
DH550
|
253,04
|
253,57
|
0,53
|
0,36
|
Keine bedeutenden Ergebnisse
|
Aguilar
|
DH552
|
66,74
|
69,35
|
2,61
|
2,57
|
Keine bedeutenden Ergebnisse
|
Aguilar
|
DH554
|
149,78
|
151,10
|
1,32
|
0,98
|
236
|
2,45
|
453
|
Aguilar
|
einschließlich
|
150,73
|
151,10
|
0,37
|
0,28
|
449
|
4,62
|
857
|
DH555
|
60,00
|
60,91
|
0,91
|
0,78
|
117
|
0,36
|
149
|
Hangende Aguilar
|
DH555
|
148,39
|
149,11
|
0,72
|
0,61
|
Keine bedeutenden Ergebnisse
|
Aguilar
|
DH557
|
158,25
|
158,62
|
0,37
|
0,31
|
Keine bedeutenden Ergebnisse
|
Aguilar
|
DH558
|
82,55
|
83,11
|
0,56
|
0,39
|
140
|
1,29
|
254
|
Hangende Aguilar
|
DH558
|
190,43
|
191,46
|
1,03
|
0,71
|
583
|
2,73
|
824
|
Aguilar
|
einschließlich
|
190,43
|
191,01
|
0,58
|
0,40
|
922
|
4,54
|
1.322
|
DH558
|
194,55
|
194,92
|
0,37
|
0,25
|
67
|
0,47
|
108
|
Verzweigung
|
DH559
|
201,72
|
202,13
|
0,41
|
0,22
|
Keine bedeutenden Ergebnisse
|
Aguilar
|
DH561
|
160,00
|
160,30
|
0,30
|
0,27
|
246
|
0,60
|
300
|
Verzweigung
|
DH561
|
165,36
|
165,92
|
0,56
|
0,51
|
520
|
7,23
|
1.157
|
Aguilar
|
DH563
|
183,39
|
183,72
|
0,33
|
0,26
|
12
|
4,58
|
417
|
Verzweigung
|
DH563
|
188,77
|
190,05
|
1,28
|
1,00
|
300
|
2,68
|
537
|
Aguilar
|
einschließlich
|
188,77
|
189,50
|
0,73
|
0,57
|
445
|
4,47
|
839
Tabelle 1. In dieser Pressemitteilung veröffentlichte Analyseergebnisse der Bohrungen. „Keine bedeutenden Ergebnisse“ bedeutet einen Abschnitt mit weniger als 100 g/t AgÄq(1).
Der Erzgang Aguilar befindet sich im zentralen Teil des Projekts Santa Ana (Abbildung 1). Der Gang zeichnet sich durch steil einfallende Strukturen mit lokal entwickelten Verzweigungen sowohl im Hangenden als auch im Liegenden aus (Abbildung 3 und Abbildung 4). Die Mineralisierung tritt in Quarz-Sulfid-Gängen auf, die in niedriggradigen metamorphen Gesteinen beherbergt sind, und weist in Streich- und Fallrichtung eine variable Mächtigkeit und Gehaltsverteilung auf. Bislang wurden durch Bohrungen drei separate mineralisierte Erzfälle entlang der Struktur abgegrenzt, deren Geometrie auf eine subvertikale Kontinuität von etwa 300 Metern ab der Oberfläche und eine Kontinuität in Streichrichtung über Hunderte von Metern hindeutet (Abbildung 2).
Abbildung 1. Draufsicht auf das Zielgebiet Aguilar mit den in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrungen (Tabelle 1) und zuvor gemeldeten Bohrungen (Tabelle 2). Die Koordinaten sind gemäß UTM-System, Zone 18N, und der WGS84-Projektion angegeben.
Abbildung 2: Längsschnitt des Gangs Aguilar mit den Durchstoßpunkten der Bohrungen. Die Konturen stellen die Interpolation des Gehalts (AgÄq g/t) multipliziert mit der geschätzten wahren Mächtigkeit (Meter) unter Verwendung des Spline-Algorithmus in QGIS dar. Die Durchstoßpunkte und Schlitzproben zeigen den Gehalt als AgÄq g/t.
Abbildung 3: Geologischer Profilschnitt A mit dem Gangsystem Aguilar. Die Breite des Profilschnitts beträgt 35 Meter. Die Längen sind Bohrlängen und stellen keine geschätzten wahren Mächtigkeiten dar.
Abbildung 4. Geologische Profilschnitte, die das Gangsystem Aguilar zeigen. Die Breite des Profilschnitts B beträgt 50 Meter. Die Breite des Profilschnitts C beträgt 75 Meter. Die Längen sind Bohrlängen und stellen keine geschätzten wahren Mächtigkeiten dar.
Die Bohrungen DH536, DH538, DH539, DH550 und DH552 lieferten wertvolle strukturgeologische Informationen, die zur Definition der Geometrie und der Grenzen des Gangs und seiner Verzweigungen beigetragen haben. Diese Informationen sind für die Verfeinerung der Interpretationen zur mineralisierten Kontinuität und die Ausrichtung zukünftiger Explorationsmaßnahmen von entscheidender Bedeutung (Abbildung 3). Darüber hinaus haben DH542 und weitere Bohrungen eine Mineralisierung durchteuft, was zur Abgrenzung der Aguilar-Struktur über verschiedene stratigrafische Niveaus hinweg beiträgt. Zusammengenommen liefern diese Ergebnisse wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung eines robusten geologischen 3D-Modells, das die nächsten Bohrphasen und die bevorstehende Mineralressourcenschätzung unterstützen wird.
Seit Juli 2024 wurden im Gangkorridor Aguilar Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 11.832 Metern niedergebracht. Die aktuelle Ressourcenbohrkampagne begann im August 2025, wobei bis heute 7.225 Meter gebohrt wurden. Die Bohrungen werden mit zwei Diamantkernbohrgeräten fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf der Abgrenzung bekannter mineralisierter Erzfälle, der Überprüfung von Erweiterungen in Streichrichtung und in der Tiefe sowie der Verfeinerung der Ganggeometrie für die Ressourcenschätzung liegt. Derzeit stehen die Analyseergebnisse für fünf Bohrungen noch aus.
|
Bohrloch-Nr.
|
Bohrlochbezeichnung
|
Easting
(m)
|
Northing
(m)
|
Höhe
(m)
|
Tiefe
(m)
|
Azimut
(°)
|
Neigung
(°)
|
DH360
|
SAAG24DH360
|
503749.358
|
561149.079
|
1007,27
|
130,03
|
135
|
-46
|
DH361
|
SAAG24DH361
|
503749.135
|
561149.302
|
1006,88
|
116,90
|
135
|
-77
|
DH363
|
SAAG24DH363
|
503748.969
|
561149.485
|
1007,11
|
129,27
|
0
|
-90
|
DH364
|
SAAG24DH364
|
503748.164
|
561148.475
|
1006,99
|
120,09
|
169
|
-58
|
DH366
|
SAAG24DH366
|
503749.707
|
561150.295
|
1007,26
|
117,04
|
100
|
-58
|
DH367
|
SAAG24DH367
|
503760.247
|
561229.999
|
1003,08
|
170,03
|
109
|
-45
|
DH369
|
SAAG24DH369
|
503760.228
|
561230.341
|
1003,04
|
196,29
|
93
|
-65
|
DH371
|
SAAG24DH371
|
503693.046
|
561205.427
|
1010,86
|
195,37
|
135
|
-73
|
DH373
|
SAAG24DH373
|
503692.991
|
561205.470
|
1011,55
|
224,94
|
135
|
-86
|
DH375
|
SAAG24DH375
|
503690.899
|
561207.532
|
1011,06
|
243,84
|
315
|
-86
|
DH378
|
SAAG24DH378
|
503692.107
|
561204.972
|
1010,84
|
200,00
|
174
|
-64
|
DH379
|
SAAG24DH379
|
503691.436
|
561205.009
|
1010,78
|
199,94
|
203
|
-75
|
DH381
|
SAAG24DH381
|
503678.496
|
561088.999
|
1021,45
|
173,12
|
142
|
-68
|
DH383
|
SAAG24DH383
|
503678.154
|
561089.407
|
1021,40
|
175,26
|
0
|
-90
|
DH385
|
SAAG24DH385
|
503759.368
|
561230.615
|
1003,01
|
213,37
|
0
|
-90
|
DH386
|
SAAG24DH386
|
503759.564
|
561230.611
|
1003,07
|
191,71
|
94
|
-55
|
DH388
|
SAAG24DH388
|
503759.963
|
561230.614
|
1003,07
|
189,48
|
94
|
-78
|
DH390
|
SAAG24DH390
|
503760.128
|
561229.924
|
1003,08
|
197,14
|
111
|
-62
|
DH392
|
SAAG24DH392
|
503888.798
|
561384.715
|
947,87
|
171,90
|
130
|
-60
|
DH394
|
SAAG24DH394
|
503888.950
|
561384.580
|
946,96
|
210,31
|
130
|
-77
|
DH395
|
SAAG24DH395
|
503886.594
|
561384.407
|
947,87
|
272,06
|
0
|
-90
|
DH397
|
SAAG24DH397
|
503886.594
|
561384.407
|
947,87
|
244,14
|
200
|
-65
|
DH399
|
SAAG24DH399
|
503986.526
|
561500.384
|
916,43
|
250,85
|
0
|
-90
|
DH400
|
SAAG24DH400
|
503986.462
|
561502.721
|
916,74
|
273,40
|
44
|
-77
|
DH508
|
SAAG25DH508
|
503593.713
|
561039.824
|
1033,40
|
110,33
|
153
|
-63
|
DH509
|
SAAG25DH509
|
503593.713
|
561039.824
|
1033,40
|
115,85
|
153
|
-86
|
DH511
|
SAAG25DH511
|
503310.947
|
560819.904
|
1053,51
|
160,87
|
137
|
-45
|
DH514
|
SAAG25DH514
|
503311.004
|
560821.696
|
1053,53
|
129,84
|
89
|
-47
|
DH517
|
SAAG25DH517
|
503311.481
|
560821.686
|
1053,48
|
160,62
|
89
|
-73
|
DH520
|
SAAG25DH520
|
503237.175
|
560908.789
|
1050,13
|
176,47
|
141
|
-45
|
DH522
|
SAAG25DH522
|
503237.146
|
560908.914
|
1050,12
|
200,22
|
141
|
-63
|
DH524
|
SAGU25DH524
|
503237.069
|
560909.078
|
1050,05
|
235,48
|
141
|
-73
|
DH528
|
SAAG25DH528
|
503236.914
|
560909.205
|
1050,02
|
280,11
|
141
|
-83
|
DH530
|
SAAG25DH530
|
503567.796
|
561156.095
|
1030,23
|
170,07
|
144
|
-51
|
DH532
|
SAAG25DH532
|
503568.197
|
561155.748
|
1029,60
|
200,59
|
144
|
-72
|
DH533
|
SAAG25DH533
|
503237.893
|
560909.693
|
1050,21
|
200,25
|
110
|
-55
|
DH535
|
SAAG25DH535
|
503568.473
|
561155.694
|
1029,52
|
200,55
|
114
|
-61
|
DH536
|
SAAG25DH536
|
503237.661
|
560909.682
|
1050,01
|
245,66
|
96
|
-68
|
DH538
|
SAAG25DH538
|
503566.373
|
561155.457
|
1029,88
|
224,88
|
197
|
-73
|
DH539
|
SAAG25DH539
|
503237.661
|
560909.682
|
1050,01
|
285,90
|
76
|
-76
|
DH540
|
SAAG25DH540
|
503568.029
|
561156.666
|
1030,20
|
235,00
|
94
|
-73
|
DH542
|
SAAG25DH542
|
503190.302
|
560860.536
|
1055,78
|
241,70
|
138
|
-76
|
DH545
|
SAAG25DH545
|
503351.548
|
560928.003
|
1051,87
|
141,12
|
130
|
-45
|
DH546
|
SAAG25DH546
|
503466.883
|
561027.127
|
1041,43
|
147,21
|
159
|
-61
|
DH548
|
SAAG25DH548
|
503472.000
|
561145.849
|
1023,08
|
295,37
|
71
|
-70
|
DH549
|
SAAG25DH549
|
503468.943
|
561028.955
|
1041,80
|
165,17
|
98
|
-66
|
DH550
|
SAAG25DH550
|
503472.367
|
561145.770
|
1023,01
|
276,45
|
95
|
-79
|
DH552
|
SAAG25DH552
|
503442.050
|
560945.998
|
1042,28
|
99,97
|
152
|
-45
|
DH554
|
SAAG25DH554
|
503395.394
|
560993.825
|
1040,04
|
178,30
|
118
|
-75
|
DH555
|
SAAG25DH555
|
503987.094
|
561500.259
|
916,51
|
163,06
|
130
|
-64
|
DH557
|
SAAG25DH557
|
503394.060
|
560992.719
|
1040,18
|
178,97
|
180
|
-63
|
DH558
|
SAAG25DH558
|
503986.890
|
561500.397
|
916,51
|
206,95
|
130
|
-80
|
DH559
|
SAAG25DH559
|
503393.870
|
560995.000
|
1040,71
|
235,91
|
0
|
-90
|
DH561
|
SAAG25DH561
|
503986.050
|
561501.150
|
916,94
|
181,05
|
178
|
-48
|
DH563
|
SAAG25DH563
|
503431.120
|
561082.760
|
1043,15
|
210,61
|
140
|
-73
Tabelle 2. Bohrstandort- und Messdaten der in dieser Meldung erfassten und auf die hierin Bezug genommenen Bohrlöcher und Erkundungsgräben. Alle Koordinaten entsprechen dem UTM-System, Zone 18N und Ausrichtung WGS84.
Qualifizierter Sachverständiger
Die Fachinformationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Guillermo Hernandez, CPG-AIPG, Vice-President Exploration bei Outcrop Silver, geprüft und genehmigt. Herr Hernandez ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 für Outcrop Silver.
1 Silberäquivalent
Die für die Äquivalenzberechnungen verwendeten Metallpreise betrugen 2.760 US$/oz für Gold und 32 US$/oz für Silber. Die metallurgische Ausbeute beträgt auf Grundlage der metallurgischen Untersuchungen von Outcrop Silver 98,5 % für Gold und 96,3 % für Silber (siehe Pressemitteilung vom 25. Juni 2024). Die Äquivalenzformel lautet wie folgt:
QA/QC
Outcrop Silver wendete seine standardisierten Protokolle für Probenahme und Untersuchungen bei Explorationsaktivitäten an. Der Bohrkerndurchmesser ist eine Mischung aus HTW und NTW, abhängig von der Bohrlochtiefe. Die Diamantkernbohrkästen wurden fotografiert, die Bohrkerne wurden gesägt, beprobt und eindeutig gekennzeichnet. Die Proben wurden in Beutel gefüllt, gekennzeichnet und für den Transport per Lkw von Santa Anas Kernprotokollierungseinrichtungen in Falan (Kolumbien) zur zertifizierten Probenaufbereitungsanlage von Actlabs in Medellín (Kolumbien) verpackt. ActLabs ist ein akkreditiertes Labor, das unabhängig vom Unternehmen ist. Der HQ-NTW-Kern wird in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte wird zur Analyse versandt. Die an Actlabs gelieferten Proben wurden in Medellin mittels Atomabsorptionsverfahren auf Au, Ag, Pb und Zn mit den Methoden 1A2Au, 1A3Au, Multi-Elemente AR (Ag Cu Pb Zn) und Code 8 analysiert. Anschließend werden die Proben an Actlabs Canada in Ancaster (Ontario) zur ICP-Multielementanalyse unter dem Code 1E3 geschickt. In Übereinstimmung mit den bewährten QA/QC-Verfahren werden Blindproben, Duplikate und zertifizierte Referenzmaterialien mit einer Rate von etwa 3 Kontrollproben alle 20 Proben in den Probenstrom eingefügt, um die Laborleistung zu überwachen. Ein Vergleich der Kontrollproben und ihrer Standardabweichungen zeigt eine akzeptable analytische Genauigkeit und keine nachweisbare Kontamination. Es wurden keine wesentlichen QA/QC-Probleme in Bezug auf die Probenahme, die Sicherheit und die Analyse festgestellt. Bei Überschreitungen der Grenzwerte werden die Proben mittels einer Standard-Brandprobe auf Gold und Silber analysiert, wobei eine 30-Gramm-Probe mit anschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert wird. Die Multi-Element-Geochemie wurde mittels ICP-MS bestimmt, wobei ein Aufschluss in Königswasser oder in vier Säuren verwendet wurde. Die Abfälle aus der Zerkleinerung, die Gesteinspulver und der verbleibende Kern werden in einer gesicherten Einrichtung in Santa Ana für zukünftige Untersuchungen aufbewahrt.
Über Santa Ana
Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Santa Ana erstreckt sich über 28.000 Hektar innerhalb des Distrikts Mariquita, der sowohl durch Titel und Anträge als der größte und hochgradigste primäre Silberdistrikt in Kolumbien anerkannt ist und dessen Bergbauaufzeichnungen bis ins Jahr 1585 zurückreichen.
Die erste Ressourcenschätzung von Santa Ana, die in dem von AMC Mining Consultants erstellten technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel „Santa Ana Property Mineral Resource Estimate“ (Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Santa Ana) vom 8. Juni 2023 detailliert beschrieben wird, weist eine geschätzte angedeutete Ressource im Umfang von 1.226.000 Tonnen, was bei einem Gehalt von 614 Gramm pro Tonne 24,2 Millionen Unzen Silberäquivalent1 entspricht, und eine vermutete Ressource im Umfang von 966.000 Tonnen, was bei einem Gehalt von 435 Gramm pro Tonne 13,5 Millionen Unzen Silberäquivalent1 entspricht, aus. Die identifizierten Ressourcen erstrecken sich über sieben große Gangsysteme, die mehrere parallele Gänge und mineralisierte Erzfälle umfassen: Santa Ana (San Antonio, Roberto Tovar, San Juan); La Porfia (La Ivana); El Dorado (El Dorado, La Abeja); Paraiso (Megapozo); Las Maras; Los Naranjos und La Isabela.
Die aktuelle Bohrkampagne hat die bekannte Mineralisierung erweitert und zusätzliche Zielgebiete innerhalb des 17 Kilometer langen, vollständig genehmigten mineralisierten Korridors auf dem Projekt Santa Ana überprüft. Seit Beginn der aktuellen Kampagne haben Bohrungen die Mineralisierung in sechs Gangsystemen – Aguilar, Jimenez, La Ye, Los Mangos, Guadual und Morena – durch eine Kombination aus Step-out-, Test- und Abgrenzungsbohrungen bestätigt. Die Ergebnisse dieser Programme fließen in aktualisierte geologische Interpretationen und dreidimensionale Modelle ein. Sie werden die laufenden Bohrarbeiten und die Vorbereitung der nächsten Aktualisierung der Mineralressourcen unterstützen.
Über Outcrop Silver
Outcrop Silver ist ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines hochgradigen Vorzeigeprojekts Santa Ana in Kolumbien konzentriert. Es verfügt über ein diszipliniertes und erfahrenes Team von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in dieser Region. Outcrop Silver ist bestrebt, die aktuellen Mineralressourcen durch strategische Explorationsinitiativen zu erweitern.
Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht die Verpflichtung zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und zum Engagement in den Gemeinden, was unseren Ansatz der nachhaltigen Erschließung unterstreicht. Dank unserer Expertise in der Bewältigung komplexer geologischer und marktbezogener Bedingungen sind wir in der Lage, konsistent Chancen zur Steigerung des Shareholder-Values zu identifizieren und zu nutzen. Mit einem tiefen Verständnis der kolumbianischen Bergbaulandschaft und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Exploration ist Outcrop Silver gut positioniert, um das Projekt Santa Ana zu einem bedeutenden Silberproduzenten auszubauen, der einen positiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet und neue Maßstäbe in der Bergbauindustrie setzt.
FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS
Ian Harris
Chief Executive Officer
+1 604 638 2545
Kathy Li
Vice President of Investor Relations
+1 778 783 2818
Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.
Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „potenziell“, „wir glauben“ oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „werden“, identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Outcrop Silver wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Kapitalausgaben und andere Kosten; Finanzierungs- und zusätzliche Kapitalanforderungen; der Abschluss von Due-Diligence-Prüfungen; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage; neue Gesetze; Ungewissheiten, die sich aus möglichen Verzögerungen oder Änderungen von Plänen ergeben; politische Ungewissheiten und die Lage der Wertpapiermärkte im Allgemeinen. Obwohl sich das Management von Outcrop Silver bemüht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Outcrop Silver hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren.
Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung.
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
Englische Originalmeldung
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
Übersetzung
