    Outcrop Silvers Bohrungen zur Ressourcenabgrenzung im Erzgang Aguilar durchteufen weitere hochgradige Mineralisierung

    20. Januar 2026 / IRW-Press / Outcrop Silver & Gold Corporation (TSX: OCG, OTCQX: OCGSF, DE: MRG) („Outcrop Silver“) gibt weitere Ergebnisse der laufenden Abgrenzungs- und Ressourcendefinitionsbohrungen im Erzgang Aguilar bekannt, der Teil des hochgradigen Silberprojekts Santa Ana in Tolima (Kolumbien) ist. Diese Ergebnisse bauen auf der zuvor gemeldeten Step-out-Bohrung 450 Meter weiter südlich auf, die die bekannte Streichlänge der Aguilar-Struktur erweiterte und die Kontinuität der Mineralisierung innerhalb verdeckter Ziele bestätigte, d. h. Gebiete, die aufgrund einer jüngeren vulkanisch-sedimentären Abdeckung keinen Oberflächenausbiss aufweisen (siehe Pressemitteilung vom 26. November 2025).

     

    Highlights

     

    -          DH549 durchteufte über 3,28 Bohrmeter (2,45 Meter, geschätzte wahre Mächtigkeit „ETW“) 214 g/t Ag und 0,64 g/t Au (271 g/t AgÄq).

    -          DH558 durchteufte über 1,03 Bohrmeter (0,71 Meter ETW) 583 g/t Ag und 2,73 g/t Au (824 g/t AgÄq).

    -          DH561 durchteufte über 0,56 Bohrmeter (0,51 Meter ETW) 520 g/t Ag und 7,23 g/t Au (1.157 g/t AgÄq).

     

    „Die Ergebnisse aus Aguilar belegen weiterhin die Stärke und Kontinuität des Erzgangs und der Gehalte entlang einer bedeutenden Streichlänge und unterstreichen die Bedeutung dieses Korridors für die bevorstehende Ressourcenaktualisierung“, kommentierte Guillermo Hernandez, Vice President of Exploration. „Die systematischen Abgrenzungsbohrungen liefern wichtige geologische Erkenntnisse zur weiteren Eingrenzung und Erweiterung unseres geologischen Modells, während wir auf die Aktualisierung unserer Mineralressourcen im ersten Quartal 2026 hinarbeiten.“

     

    Bohrloch-Nr.

    von

    (m)

    bis

    (m)

    Abschnitt

    (m)

    Geschätzte wahre Mächtigkeit

    (m)

    Ag

    g/t

    Au

    g/t

    AgÄq1

    g/t

    Erzgang

    DH536

    223,62

    224,64

    1,02

    0,74

    Keine bedeutenden Ergebnisse

    Aguilar

    DH538

    197,18

    197,77

    0,59

    0,40

    Keine bedeutenden Ergebnisse

    Aguilar

    DH539

    260,05

    264,07

    4,02

    2,58

    Keine bedeutenden Ergebnisse

    Aguilar

    DH540

    206,60

    209,20

    2,60

    1,85

    96

    0,69

    157

    Aguilar

    einschließlich

    208,80

    209,20

    0,40

    0,28

    296

    1,71

    447

    DH540

    220,46

    220,76

    0,30

    0,21

    851

    5,59

    1.345

    Verzweigung

    DH542

    219,37

    221,12

    1,75

    1,37

    26

    0,93

    108

    Aguilar

    DH542

    223,52

    223,88

    0,36

    0,28

    143

    1,98

    318

    Verzweigung

    DH545

    115,80

    116,23

    0,43

    0,41

    536

    2,09

    720

    Aguilar

    DH546

    118,56

    120,49

    1,93

    1,69

    169

    0,99

    256

    Aguilar

    einschließlich

    118,56

    119,00

    0,44

    0,39

    725

    2,87

    978

    DH548

    268,42

    269,18

    0,76

    0,51

    128

    0,39

    163

    Aguilar

    DH549

    126,80

    127,49

    0,69

    0,52

    Keine bedeutenden Ergebnisse

    Verzweigung

    DH549

    139,45

    142,73

    3,28

    2,45

    214

    0,64

    271

    Aguilar

    einschließlich

    142,43

    142,73

    0,30

    0,22

    2.094

    5,54

    2.583

    DH550

    253,04

    253,57

    0,53

    0,36

    Keine bedeutenden Ergebnisse

    Aguilar

    DH552

    66,74

    69,35

    2,61

    2,57

    Keine bedeutenden Ergebnisse

    Aguilar

    DH554

    149,78

    151,10

    1,32

    0,98

    236

    2,45

    453

    Aguilar

    einschließlich

    150,73

    151,10

    0,37

    0,28

    449

    4,62

    857

    DH555

    60,00

    60,91

    0,91

    0,78

    117

    0,36

    149

    Hangende Aguilar

    DH555

    148,39

    149,11

    0,72

    0,61

    Keine bedeutenden Ergebnisse

    Aguilar

    DH557

    158,25

    158,62

    0,37

    0,31

    Keine bedeutenden Ergebnisse

    Aguilar

    DH558

    82,55

    83,11

    0,56

    0,39

    140

    1,29

    254

    Hangende Aguilar

    DH558

    190,43

    191,46

    1,03

    0,71

    583

    2,73

    824

    Aguilar

    einschließlich

    190,43

    191,01

    0,58

    0,40

    922

    4,54

    1.322

    DH558

    194,55

    194,92

    0,37

    0,25

    67

    0,47

    108

    Verzweigung

    DH559

    201,72

    202,13

    0,41

    0,22

    Keine bedeutenden Ergebnisse

    Aguilar

    DH561

    160,00

    160,30

    0,30

    0,27

    246

    0,60

    300

    Verzweigung

    DH561

    165,36

    165,92

    0,56

    0,51

    520

    7,23

    1.157

    Aguilar

    DH563

    183,39

    183,72

    0,33

    0,26

    12

    4,58

    417

    Verzweigung

    DH563

    188,77

    190,05

    1,28

    1,00

    300

    2,68

    537

    Aguilar

    einschließlich

    188,77

    189,50

    0,73

    0,57

    445

    4,47

    839

     

    Tabelle 1. In dieser Pressemitteilung veröffentlichte Analyseergebnisse der Bohrungen. „Keine bedeutenden Ergebnisse“ bedeutet einen Abschnitt mit weniger als 100 g/t AgÄq(1).

     

    Der Erzgang Aguilar befindet sich im zentralen Teil des Projekts Santa Ana (Abbildung 1). Der Gang zeichnet sich durch steil einfallende Strukturen mit lokal entwickelten Verzweigungen sowohl im Hangenden als auch im Liegenden aus (Abbildung 3 und Abbildung 4). Die Mineralisierung tritt in Quarz-Sulfid-Gängen auf, die in niedriggradigen metamorphen Gesteinen beherbergt sind, und weist in Streich- und Fallrichtung eine variable Mächtigkeit und Gehaltsverteilung auf. Bislang wurden durch Bohrungen drei separate mineralisierte Erzfälle entlang der Struktur abgegrenzt, deren Geometrie auf eine subvertikale Kontinuität von etwa 300 Metern ab der Oberfläche und eine Kontinuität in Streichrichtung über Hunderte von Metern hindeutet (Abbildung 2).

     

     

    Abbildung 1. Draufsicht auf das Zielgebiet Aguilar mit den in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrungen (Tabelle 1) und zuvor gemeldeten Bohrungen (Tabelle 2). Die Koordinaten sind gemäß UTM-System, Zone 18N, und der WGS84-Projektion angegeben.

     

     

    Abbildung 2: Längsschnitt des Gangs Aguilar mit den Durchstoßpunkten der Bohrungen. Die Konturen stellen die Interpolation des Gehalts (AgÄq g/t) multipliziert mit der geschätzten wahren Mächtigkeit (Meter) unter Verwendung des Spline-Algorithmus in QGIS dar. Die Durchstoßpunkte und Schlitzproben zeigen den Gehalt als AgÄq g/t.

     

     

    Abbildung 3: Geologischer Profilschnitt A mit dem Gangsystem Aguilar. Die Breite des Profilschnitts beträgt 35 Meter. Die Längen sind Bohrlängen und stellen keine geschätzten wahren Mächtigkeiten dar.

     

     

    Abbildung 4. Geologische Profilschnitte, die das Gangsystem Aguilar zeigen. Die Breite des Profilschnitts B beträgt 50 Meter. Die Breite des Profilschnitts C beträgt 75 Meter. Die Längen sind Bohrlängen und stellen keine geschätzten wahren Mächtigkeiten dar.

     

    Die Bohrungen DH536, DH538, DH539, DH550 und DH552 lieferten wertvolle strukturgeologische Informationen, die zur Definition der Geometrie und der Grenzen des Gangs und seiner Verzweigungen beigetragen haben. Diese Informationen sind für die Verfeinerung der Interpretationen zur mineralisierten Kontinuität und die Ausrichtung zukünftiger Explorationsmaßnahmen von entscheidender Bedeutung (Abbildung 3). Darüber hinaus haben DH542 und weitere Bohrungen eine Mineralisierung durchteuft, was zur Abgrenzung der Aguilar-Struktur über verschiedene stratigrafische Niveaus hinweg beiträgt. Zusammengenommen liefern diese Ergebnisse wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung eines robusten geologischen 3D-Modells, das die nächsten Bohrphasen und die bevorstehende Mineralressourcenschätzung unterstützen wird.

     

    Seit Juli 2024 wurden im Gangkorridor Aguilar Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 11.832 Metern niedergebracht. Die aktuelle Ressourcenbohrkampagne begann im August 2025, wobei bis heute 7.225 Meter gebohrt wurden. Die Bohrungen werden mit zwei Diamantkernbohrgeräten fortgesetzt, wobei der Schwerpunkt auf der Abgrenzung bekannter mineralisierter Erzfälle, der Überprüfung von Erweiterungen in Streichrichtung und in der Tiefe sowie der Verfeinerung der Ganggeometrie für die Ressourcenschätzung liegt. Derzeit stehen die Analyseergebnisse für fünf Bohrungen noch aus.

     

    Bohrloch-Nr.

    Bohrlochbezeichnung

    Easting

    (m)

    Northing

    (m)

    Höhe

    (m)

    Tiefe

    (m)

    Azimut

    (°)

    Neigung

    (°)

    DH360

    SAAG24DH360

    503749.358

    561149.079

    1007,27

    130,03

    135

    -46

    DH361

    SAAG24DH361

    503749.135

    561149.302

    1006,88

    116,90

    135

    -77

    DH363

    SAAG24DH363

    503748.969

    561149.485

    1007,11

    129,27

    0

    -90

    DH364

    SAAG24DH364

    503748.164

    561148.475

    1006,99

    120,09

    169

    -58

    DH366

    SAAG24DH366

    503749.707

    561150.295

    1007,26

    117,04

    100

    -58

    DH367

    SAAG24DH367

    503760.247

    561229.999

    1003,08

    170,03

    109

    -45

    DH369

    SAAG24DH369

    503760.228

    561230.341

    1003,04

    196,29

    93

    -65

    DH371

    SAAG24DH371

    503693.046

    561205.427

    1010,86

    195,37

    135

    -73

    DH373

    SAAG24DH373

    503692.991

    561205.470

    1011,55

    224,94

    135

    -86

    DH375

    SAAG24DH375

    503690.899

    561207.532

    1011,06

    243,84

    315

    -86

    DH378

    SAAG24DH378

    503692.107

    561204.972

    1010,84

    200,00

    174

    -64

    DH379

    SAAG24DH379

    503691.436

    561205.009

    1010,78

    199,94

    203

    -75

    DH381

    SAAG24DH381

    503678.496

    561088.999

    1021,45

    173,12

    142

    -68

    DH383

    SAAG24DH383

    503678.154

    561089.407

    1021,40

    175,26

    0

    -90

    DH385

    SAAG24DH385

    503759.368

    561230.615

    1003,01

    213,37

    0

    -90

    DH386

    SAAG24DH386

    503759.564

    561230.611

    1003,07

    191,71

    94

    -55

    DH388

    SAAG24DH388

    503759.963

    561230.614

    1003,07

    189,48

    94

    -78

    DH390

    SAAG24DH390

    503760.128

    561229.924

    1003,08

    197,14

    111

    -62

    DH392

    SAAG24DH392

    503888.798

    561384.715

    947,87

    171,90

    130

    -60

    DH394

    SAAG24DH394

    503888.950

    561384.580

    946,96

    210,31

    130

    -77

    DH395

    SAAG24DH395

    503886.594

    561384.407

    947,87

    272,06

    0

    -90

    DH397

    SAAG24DH397

    503886.594

    561384.407

    947,87

    244,14

    200

    -65

    DH399

    SAAG24DH399

    503986.526

    561500.384

    916,43

    250,85

    0

    -90

    DH400

    SAAG24DH400

    503986.462

    561502.721

    916,74

    273,40

    44

    -77

    DH508

    SAAG25DH508

    503593.713

    561039.824

    1033,40

    110,33

    153

    -63

    DH509

    SAAG25DH509

    503593.713

    561039.824

    1033,40

    115,85

    153

    -86

    DH511

    SAAG25DH511

    503310.947

    560819.904

    1053,51

    160,87

    137

    -45

    DH514

    SAAG25DH514

    503311.004

    560821.696

    1053,53

    129,84

    89

    -47

    DH517

    SAAG25DH517

    503311.481

    560821.686

    1053,48

    160,62

    89

    -73

    DH520

    SAAG25DH520

    503237.175

    560908.789

    1050,13

    176,47

    141

    -45

    DH522

    SAAG25DH522

    503237.146

    560908.914

    1050,12

    200,22

    141

    -63

    DH524

    SAGU25DH524

    503237.069

    560909.078

    1050,05

    235,48

    141

    -73

    DH528

    SAAG25DH528

    503236.914

    560909.205

    1050,02

    280,11

    141

    -83

    DH530

    SAAG25DH530

    503567.796

    561156.095

    1030,23

    170,07

    144

    -51

    DH532

    SAAG25DH532

    503568.197

    561155.748

    1029,60

    200,59

    144

    -72

    DH533

    SAAG25DH533

    503237.893

    560909.693

    1050,21

    200,25

    110

    -55

    DH535

    SAAG25DH535

    503568.473

    561155.694

    1029,52

    200,55

    114

    -61

    DH536

    SAAG25DH536

    503237.661

    560909.682

    1050,01

    245,66

    96

    -68

    DH538

    SAAG25DH538

    503566.373

    561155.457

    1029,88

    224,88

    197

    -73

    DH539

    SAAG25DH539

    503237.661

    560909.682

    1050,01

    285,90

    76

    -76

    DH540

    SAAG25DH540

    503568.029

    561156.666

    1030,20

    235,00

    94

    -73

    DH542

    SAAG25DH542

    503190.302

    560860.536

    1055,78

    241,70

    138

    -76

    DH545

    SAAG25DH545

    503351.548

    560928.003

    1051,87

    141,12

    130

    -45

    DH546

    SAAG25DH546

    503466.883

    561027.127

    1041,43

    147,21

    159

    -61

    DH548

    SAAG25DH548

    503472.000

    561145.849

    1023,08

    295,37

    71

    -70

    DH549

    SAAG25DH549

    503468.943

    561028.955

    1041,80

    165,17

    98

    -66

    DH550

    SAAG25DH550

    503472.367

    561145.770

    1023,01

    276,45

    95

    -79

    DH552

    SAAG25DH552

    503442.050

    560945.998

    1042,28

    99,97

    152

    -45

    DH554

    SAAG25DH554

    503395.394

    560993.825

    1040,04

    178,30

    118

    -75

    DH555

    SAAG25DH555

    503987.094

    561500.259

    916,51

    163,06

    130

    -64

    DH557

    SAAG25DH557

    503394.060

    560992.719

    1040,18

    178,97

    180

    -63

    DH558

    SAAG25DH558

    503986.890

    561500.397

    916,51

    206,95

    130

    -80

    DH559

    SAAG25DH559

    503393.870

    560995.000

    1040,71

    235,91

    0

    -90

    DH561

    SAAG25DH561

    503986.050

    561501.150

    916,94

    181,05

    178

    -48

    DH563

    SAAG25DH563

    503431.120

    561082.760

    1043,15

    210,61

    140

    -73

     

    Tabelle 2. Bohrstandort- und Messdaten der in dieser Meldung erfassten und auf die hierin Bezug genommenen Bohrlöcher und Erkundungsgräben. Alle Koordinaten entsprechen dem UTM-System, Zone 18N und Ausrichtung WGS84.

     

    Qualifizierter Sachverständiger

     

    Die Fachinformationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Guillermo Hernandez, CPG-AIPG, Vice-President Exploration bei Outcrop Silver, geprüft und genehmigt. Herr Hernandez ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 für Outcrop Silver.

     

    1 Silberäquivalent

     

    Die für die Äquivalenzberechnungen verwendeten Metallpreise betrugen 2.760 US$/oz für Gold und 32 US$/oz für Silber. Die metallurgische Ausbeute beträgt auf Grundlage der metallurgischen Untersuchungen von Outcrop Silver 98,5 % für Gold und 96,3 % für Silber (siehe Pressemitteilung vom 25. Juni 2024). Die Äquivalenzformel lautet wie folgt:

     

    QA/QC

     

    Outcrop Silver wendete seine standardisierten Protokolle für Probenahme und Untersuchungen bei Explorationsaktivitäten an. Der Bohrkerndurchmesser ist eine Mischung aus HTW und NTW, abhängig von der Bohrlochtiefe. Die Diamantkernbohrkästen wurden fotografiert, die Bohrkerne wurden gesägt, beprobt und eindeutig gekennzeichnet. Die Proben wurden in Beutel gefüllt, gekennzeichnet und für den Transport per Lkw von Santa Anas Kernprotokollierungseinrichtungen in Falan (Kolumbien) zur zertifizierten Probenaufbereitungsanlage von Actlabs in Medellín (Kolumbien) verpackt. ActLabs ist ein akkreditiertes Labor, das unabhängig vom Unternehmen ist. Der HQ-NTW-Kern wird in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte wird zur Analyse versandt. Die an Actlabs gelieferten Proben wurden in Medellin mittels Atomabsorptionsverfahren auf Au, Ag, Pb und Zn mit den Methoden 1A2Au, 1A3Au, Multi-Elemente AR (Ag Cu Pb Zn) und Code 8 analysiert. Anschließend werden die Proben an Actlabs Canada in Ancaster (Ontario) zur ICP-Multielementanalyse unter dem Code 1E3 geschickt. In Übereinstimmung mit den bewährten QA/QC-Verfahren werden Blindproben, Duplikate und zertifizierte Referenzmaterialien mit einer Rate von etwa 3 Kontrollproben alle 20 Proben in den Probenstrom eingefügt, um die Laborleistung zu überwachen. Ein Vergleich der Kontrollproben und ihrer Standardabweichungen zeigt eine akzeptable analytische Genauigkeit und keine nachweisbare Kontamination. Es wurden keine wesentlichen QA/QC-Probleme in Bezug auf die Probenahme, die Sicherheit und die Analyse festgestellt. Bei Überschreitungen der Grenzwerte werden die Proben mittels einer Standard-Brandprobe auf Gold und Silber analysiert, wobei eine 30-Gramm-Probe mit anschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert wird. Die Multi-Element-Geochemie wurde mittels ICP-MS bestimmt, wobei ein Aufschluss in Königswasser oder in vier Säuren verwendet wurde. Die Abfälle aus der Zerkleinerung, die Gesteinspulver und der verbleibende Kern werden in einer gesicherten Einrichtung in Santa Ana für zukünftige Untersuchungen aufbewahrt.

     

    Über Santa Ana

     

    Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Santa Ana erstreckt sich über 28.000 Hektar innerhalb des Distrikts Mariquita, der sowohl durch Titel und Anträge als der größte und hochgradigste primäre Silberdistrikt in Kolumbien anerkannt ist und dessen Bergbauaufzeichnungen bis ins Jahr 1585 zurückreichen.

     

    Die erste Ressourcenschätzung von Santa Ana, die in dem von AMC Mining Consultants erstellten technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel „Santa Ana Property Mineral Resource Estimate“ (Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Santa Ana) vom 8. Juni 2023 detailliert beschrieben wird, weist eine geschätzte angedeutete Ressource im Umfang von 1.226.000 Tonnen, was bei einem Gehalt von 614 Gramm pro Tonne 24,2 Millionen Unzen Silberäquivalent1 entspricht, und eine vermutete Ressource im Umfang von 966.000 Tonnen, was bei einem Gehalt von 435 Gramm pro Tonne 13,5 Millionen Unzen Silberäquivalent1 entspricht, aus. Die identifizierten Ressourcen erstrecken sich über sieben große Gangsysteme, die mehrere parallele Gänge und mineralisierte Erzfälle umfassen: Santa Ana (San Antonio, Roberto Tovar, San Juan); La Porfia (La Ivana); El Dorado (El Dorado, La Abeja); Paraiso (Megapozo); Las Maras; Los Naranjos und La Isabela.

     

    Die aktuelle Bohrkampagne hat die bekannte Mineralisierung erweitert und zusätzliche Zielgebiete innerhalb des 17 Kilometer langen, vollständig genehmigten mineralisierten Korridors auf dem Projekt Santa Ana überprüft. Seit Beginn der aktuellen Kampagne haben Bohrungen die Mineralisierung in sechs Gangsystemen – Aguilar, Jimenez, La Ye, Los Mangos, Guadual und Morena – durch eine Kombination aus Step-out-, Test- und Abgrenzungsbohrungen bestätigt. Die Ergebnisse dieser Programme fließen in aktualisierte geologische Interpretationen und dreidimensionale Modelle ein. Sie werden die laufenden Bohrarbeiten und die Vorbereitung der nächsten Aktualisierung der Mineralressourcen unterstützen.

     

    Über Outcrop Silver

     

    Outcrop Silver ist ein führendes Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung seines hochgradigen Vorzeigeprojekts Santa Ana in Kolumbien konzentriert. Es verfügt über ein diszipliniertes und erfahrenes Team von Fachleuten mit jahrzehntelanger Erfahrung in dieser Region. Outcrop Silver ist bestrebt, die aktuellen Mineralressourcen durch strategische Explorationsinitiativen zu erweitern.

     

    Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht die Verpflichtung zu verantwortungsvollen Bergbaupraktiken und zum Engagement in den Gemeinden, was unseren Ansatz der nachhaltigen Erschließung unterstreicht. Dank unserer Expertise in der Bewältigung komplexer geologischer und marktbezogener Bedingungen sind wir in der Lage, konsistent Chancen zur Steigerung des Shareholder-Values zu identifizieren und zu nutzen. Mit einem tiefen Verständnis der kolumbianischen Bergbaulandschaft und einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Exploration ist Outcrop Silver gut positioniert, um das Projekt Santa Ana zu einem bedeutenden Silberproduzenten auszubauen, der einen positiven Beitrag zur lokalen Wirtschaft leistet und neue Maßstäbe in der Bergbauindustrie setzt.

     

    FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

     

    Ian Harris

    Chief Executive Officer

    +1 604 638 2545

    harris@outcropsilver.com

    www.outcropsilver.com

     

    Kathy Li

    Vice President of Investor Relations

    +1 778 783 2818

    li@outcropsilver.com

     

    Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

     

    Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „potenziell“, „wir glauben“ oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten „werden“, identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe solcher Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge von Outcrop Silver wesentlich von denen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Dazu gehören unter anderem der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen; Kapitalausgaben und andere Kosten; Finanzierungs- und zusätzliche Kapitalanforderungen; der Abschluss von Due-Diligence-Prüfungen; die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage; neue Gesetze; Ungewissheiten, die sich aus möglichen Verzögerungen oder Änderungen von Plänen ergeben; politische Ungewissheiten und die Lage der Wertpapiermärkte im Allgemeinen. Obwohl sich das Management von Outcrop Silver bemüht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen können, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser werden daher darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen bzw. zukunftsgerichtete Informationen nicht verlässlich sind. Outcrop Silver hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen, auf die hier Bezug genommen wird, zu aktualisieren.

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.


    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.



