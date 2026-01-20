DocMorris weiter unter Druck nach Zahlen - Redcare auch

Die DocMorris-Papiere reagierten mit dem Abschlag auf aktuelle Geschäftszahlen. Die Online-Apotheke war 2025 zwar kräftig gewachsen und hatte die eigenen Umsatzziele erreicht. Wichtigster Treiber blieb dabei das elektronische Rezept in Deutschland. Doch was dieses betraf, habe sich der Markt mehr erhofft, merkte Analyst Volker Bosse von der Baader Bank an. Dies habe die an sich gute Umsatzentwicklung überdeckt.

ZÜRICH/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von DocMorris sind auch am frühen Dienstagnachmittag unter Druck geblieben. Zuletzt fiel der Kurs an der Schweizer Börse um 9,4 Prozent auf 5,85 Franken. Die Verluste bedeuten einen Rückschlag beim Stabilisierungsversuch nach dem Rekordtief im November. Schon seit Monaten bewegt sich der Kurs in einer Spanne zwischen knapp unter 5 und etwas unter 7 Franken.

Analystin Sarah Roberts von der britischen Investmentbank Barclays sprach von einem durchwachsenen Schlussquartal 2025 für DocMorris und blieb bei ihrem "Equal Weight"-Votum. Wegen der Größenvorteile sowie der starken Bilanz bevorzugt sie die mit "Overweight" bewerteten Titel von Redcare Pharmacy . Bei DocMorris sei zudem die Dynamik im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten schwächer.

Doch auch die Papiere des deutschen Wettbewerbers ließen am Dienstag Federn - und weiteten ihre Verluste zuletzt auf 3,3 Prozent aus, womit sie 60,55 Euro kosteten. Damit rückt das Tief von Ende November bei 59,45 Euro wieder näher. Rutschen die Anteile darunter, wäre es der tiefste Kurs seit drei Jahren.

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) äußerte bei DocMorris zudem Bedenken hinsichtlich der Finanzierung. Sollte es in den Jahren 2026 und 2027 nicht zu einem deutlich stärkeren Wachstum bei elektronischen Rezepten und bei nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten kommen, könnte die Liquidität Ende 2027 unter Druck geraten./ajx/mf/bek/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,27 % und einem Kurs von 6,538 auf Lang & Schwarz (20. Januar 2026, 13:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -9,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,34 %. Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Mrd.. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 156,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +20,33 %/+247,97 % bedeutet.



