Netflix: Steht der Aktie ein dramatischer Kurswechsel bevor?
Netflix wird seine Ergebnisse für das vierte Quartal am Dienstag nach Börsenschluss vorlegen. Analysten rechnen nach der Veröffentlichung mit einer deutlichen Kursbewegung der Aktie des Streaming-Giganten.
- Netflix legt Q4-Ergebnisse am Dienstag vor.
- Aktie könnte um bis zu 7% schwanken, Risiko hoch.
- Analysten optimistisch: 17% Umsatzanstieg erwartet.
Die Optionspreise lassen darauf schließen, dass die Netflix-Aktie bis zum Ende der Woche um bis zu 7 Prozent nach oben oder unten ausschlagen könnte.
Am oberen Ende würde ein solcher Ausschlag vom Schlusskurs am Freitag bei 88 US-Dollar die Aktie auf etwa 94 US-Dollar treiben und damit einen Teil der jüngsten Verluste wettmachen. Am unteren Ende könnten die Anteile unter 82 US-Dollar fallen und damit den niedrigsten Stand seit über einem Jahr erreichen.
Die Netflix-Aktie ist seit dem letzten Quartalsbericht des Unternehmens im Oktober um nahezu 30 Prozent gefallen. Damals hatte ein Ergebnisverfehlung infolge einer überraschend hohen Steuerbelastung die Aktie am Tag nach der Veröffentlichung um 10 Prozent einbrechen lassen. Zusätzlich stand der Kurs im vergangenen Monat unter Druck wegen Sorgen rund um die geplante Übernahme von Warner Bros. Discovery, die sowohl von Politikern als auch vom konkurrierenden Bieter Paramount Skydance auf Widerstand gestoßen ist.
Das erwartet der Markt
Netflix dürfte einen Umsatzanstieg von nahezu 17 Prozent auf 11,97 Milliarden US-Dollar melden. Der Gewinn je Aktie wird laut Daten von Visible Alpha voraussichtlich um fast 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 0,55 US-Dollar steigen.
Analysten von Goldman Sachs erklärten Anfang des Monats gegenüber ihren Kunden, sie erwarteten, dass der Bericht zum vierten Quartal "ein solides Ende des Jahres 2025 widerspiegelt, da das Management weiterhin erfolgreich seine strategischen Kernprioritäten umsetzt".
Im Vorfeld der Zahlen zum Dienstag zeigen sich die meisten Wall-Street-Analysten optimistisch für die Netflix-Aktie. Von den zehn Analysten mit aktuellen Einschätzungen, die von Visible Alpha erfasst werden, empfehlen acht die Aktie zum Kauf, während zwei eine Halteempfehlung aussprechen.
