    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetflix AktievorwärtsNachrichten zu Netflix

    Streaming-Riese

    4285 Aufrufe 4285 0 Kommentare 0 Kommentare

    Netflix: Zahlen top, Aktie crasht trotzdem nachbörslich! Was ist da los?

    Netflix hat im vierten Quartal 2025 neue Rekorde erzielt: 325 Millionen Abonnenten, steigende Gewinne und Umsatz übertreffen die Erwartungen knapp. Doch trotz dieser Erfolge fiel die Aktie nachbörslich. Was ist da los?

    Für Sie zusammengefasst
    • Rekordzahlen: 325 Mio. Abonnenten, Umsatz steigt 18%
    • Aktie fällt trotz Gewinnen: Anleger sorgen sich um Kosten
    • Warner-Übernahme: 83 Mrd. Dollar in bar, hohe Ausgaben
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Streaming-Riese - Netflix: Zahlen top, Aktie crasht trotzdem nachbörslich! Was ist da los?
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Der Umsatz im vierten Quartal stieg auf 12,05 Milliarden US-Dollar und damit um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (Analysten hatten im Schnitt nur 11,97 Milliarden erwartet). Der Gewinn pro Aktie lag mit 56 Cent knapp über den Prognosen von 55 Cent. Das Nettoergebnis stieg auf 2,42 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 29 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

    Das Umsatzwachstum wurde vor allem durch die höhere Zahl an Abonnenten, Preiserhöhungen und die gesteigerten Werbeeinnahmen angetrieben. Bemerkenswert ist, dass Netflix mit seiner Ende 2022 eingeführten werbefinanzierten Abonnementoption einen Anstieg der Werbeumsätze um mehr als das 2,5-fache auf über 1,5 Milliarden US-Dollar verzeichnen konnte. Für das Jahr 2026 erwartet Netflix einen Umsatz von bis zu 51,7 Milliarden US-Dollar, was durch weiteres Mitgliederwachstum und eine Verdopplung der Werbeeinnahmen begünstigt wird.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Netflix Inc!
    Long
    82,01€
    Basispreis
    0,77
    Ask
    × 9,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    94,00€
    Basispreis
    0,78
    Ask
    × 9,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Sorge vor steigenden Ausgaben 

    Trotz dieser positiven Ergebnisse fiel die Netflix-Aktie nach Börsenschluss um mehr als vier Prozent. Der Grund: Anleger sorgen sich um steigende Ausgaben. 

    Neben der teuren Übernahme von Warner plant Netflix, seine Ausgaben für Filme und Serien im Jahr 2026 um zehn Prozent zu steigern. Im vergangenen Jahr flossen bereits rund 18 Milliarden Dollar in Inhalte.

    Und: Netflix wird den 83-Milliarden-Dollar-Deal zur Übernahme wesentlicher Teile von Warner Bros. Discovery vollständig in bar bezahlen, anstatt mit einer Mischung aus Bargeld und Aktien. Der Abschluss der Warner-Transaktion wird 2026 zusätzlich mit 275 Millionen US-Dollar zu Buche schlagen. Um die nötige Liquidität zu sichern, setzt Netflix vorerst auf einen Stopp der Aktienrückkäufe. Vom Deal verspricht sich der Konzern strategische Vorteile, insbesondere den Zugang zu einer umfangreichen Film- und Serienbibliothek, sowie neue Impulse für Geschäftsbereiche wie Spiele, Erlebnisse und Konsumprodukte.

    Im Dezember gab Netflix bekannt, Warner Bros. Discovery übernehmen zu wollen. Durch diese Akquisition erhofft sich Netflix, sein Content-Angebot deutlich zu erweitern und seinen Mitgliedern mehr personalisierte Abonnementoptionen bieten zu können.

    Die Entscheidung zur Übernahme wurde von vielen als überraschend angesehen, da Netflix bisher auf große Konsolidierungen verzichtet hatte. Das Unternehmen bleibt jedoch zuversichtlich, dass die Akquisition regulatorische Hürden überwinden wird, und betont, dass die Übernahme Arbeitsplätze sichert und die Content-Produktion ausweitet. Angesichts der intensiven Konkurrenz im Mediensektor sieht sich Netflix einem schwierigen Wettbewerb gegenüber. 

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Gold & Silber auf Rekordjagd
    – 5 Produzenten mit Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Streaming-Riese Netflix: Zahlen top, Aktie crasht trotzdem nachbörslich! Was ist da los? Netflix hat im vierten Quartal 2025 neue Rekorde erzielt: 325 Millionen Abonnenten, steigende Gewinne und Umsatz übertreffen die Erwartungen knapp. Doch trotz dieser Erfolge fiel die Aktie nachbörslich. Was ist da los?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     