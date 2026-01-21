United Airlines auf Rekordkurs: Starkes Jahr 2026 erwartet!

Zusammen mit Delta Air Lines zählt United zu den großen Gewinnern unter den US-amerikanischen Fluggesellschaften, die im vergangenen Jahr fast den gesamten Branchengewinn ausmachten. Die Nachfrage nach Geschäftsreisen, Premium-Sitzen und Economy-Class-Tickets, die mit denen von Billigfluggesellschaften konkurrieren, hat sich in den letzten Wochen als stabil erwiesen. Insbesondere der Umsatz mit Premium-Tickets stieg im vierten Quartal um 9 Prozent und übertraf damit das Vorjahr um 11 Prozent.

United Airlines rechnet in diesem Jahr mit Rekordgewinnen, da die Nachfrage nach Flugreisen sowohl für Premium-Sitze als auch für günstige Tickets stark bleibt. Das Unternehmen gab bekannt, dass es für das Jahr 2026 mit einem Gewinn je Aktie von 12 bis 14 US-Dollar rechnet, was den Erwartungen der Analysten entspricht. Für das erste Quartal dieses Jahres erwartet United einen Gewinn je Aktie von 1 bis 1,50 US-Dollar, während die Analysten 1,13 US-Dollar prognostizieren.

Im vierten Quartal 2025 verzeichnete United einen Umsatz von 15,4 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 1,04 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,19 US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Wall Street.

United meldete für das Gesamtjahr 2025 einen bereinigten Gewinn von 10,20 US-Dollar pro Aktie, was einem Anstieg von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, nachdem die Fluggesellschaft zuvor ihre Prognose für das Jahr gesenkt hatte. Die Fluggesellschaft meldete außerdem einen bereinigten Nettogewinn von 3,5 Milliarden US-Dollar für das Jahr, was einem Anstieg von 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Trotz eines Rückgangs der Einnahmen je Einheit um 1,6 Prozent im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum blieb United optimistisch. Grund hierfür war die starke Nachfrage nach höherpreisigen Tickets und die Einführung neuer Premium-Kabinen. Der Umsatz mit restriktiven Basic-Economy-Tickets, mit denen Billigfluggesellschaften konkurriert wird, stieg im letzten Quartal um 7 Prozent.

CEO Scott Kirby zeigte sich zuversichtlich, dass United auf Wachstumskurs bleibe. Trotz der Herausforderungen durch den längsten Regierungsshutdown in der Geschichte und einen Mangel an Fluglotsen konnte die Fluggesellschaft ihre Gewinne steigern. Der Umsatz und die Buchungen erholten sich nach anfänglichen Rückschlägen und stützen die Prognosen für das kommende Jahr.

Im nachbörslichen Handel legte die Nasdaq-Aktie rund 4,4 Prozent auf 113 US-Dollar zu.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die United Airlines Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,34 % und einem Kurs von 108,6USD auf Nasdaq (21. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



