    Athen setzt auf militärisches Know-how aus Israel

    • Griechenland und Israel vertiefen Verteidigungskooperation.
    • Austausch von Know-how in Cyberabwehr und Drohnen.
    • Modernisierung der Luftabwehr nach israelischem Vorbild.
    Athen setzt auf militärisches Know-how aus Israel
    Foto: Siarhei - 356130783

    ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland und Israel wollen ihre sicherheits- und verteidigungspolitische Zusammenarbeit weiter vertiefen. Dies teilten die Verteidigungsminister beider Länder, Nikos Dendias und Israel Katz, nach Gesprächen in Athen mit.

    Austausch von Know-how und Cyberabwehr

    Man habe vereinbart, technisches Wissen auszutauschen, um "Schwärme unbemannter Fahrzeuge (Drohnen) sowie unbemannter Unterwasserfahrzeuge bekämpfen zu können", sagte Dendias. Zudem solle die Zusammenarbeit bei der Abwehr von Bedrohungen im Cyberraum ausgebaut werden. Sein Amtskollege Katz warnte vor Versuchen, in der Region neue Imperien zu errichten - solche Vorhaben seien zum Scheitern verurteilt.

    Spannungen im östlichen Mittelmeer

    Die Intensivierung der Zusammenarbeit erfolgt vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen im östlichen Mittelmeer, vorwiegend mit der Türkei. Griechenland sieht sich dort immer wieder mit territorialen Streitfragen und militärischen Aktivitäten seines östlichen Nato-Partners konfrontiert.

    Luft- und Raketenabwehr nach israelischem Vorbild

    Nach Informationen aus Regierungskreisen hat Athen zudem die Beschaffung moderner Luft- und Raketenabwehrsysteme in die Wege geleitet, die sich an der israelischen "Iron Dome"-Technologie orientieren. Die Systeme sollen die griechische Luftverteidigung modernisieren und veraltete oder nicht mehr funktionierende solche Systeme russischer Herkunft ersetzen./tt/DP/jha






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
