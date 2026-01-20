Börsen Update Europa - 20.01. - MDAX schwach -1,94 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:47) bei 30.782,18 PKT und fällt um -1,94 %. Top-Werte: AUMOVIO +1,37 %, Fraport +0,84 %, HELLA +0,51 % Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -6,50 %, Aroundtown -3,85 %, TRATON -3,80 %

Der DAX steht bei 24.630,82 PKT und verliert bisher -1,29 %. Top-Werte: Deutsche Boerse +1,55 %, BMW +0,98 %, Henkel VZ +0,57 % Flop-Werte: Siemens Energy -2,93 %, Fresenius Medical Care -2,91 %, Fresenius -2,90 %

Der TecDAX steht bei 3.617,33 PKT und verliert bisher -1,67 %.

Top-Werte: Jenoptik +0,09 %, SUESS MicroTec 0,00 %, Qiagen -0,27 %

Flop-Werte: SILTRONIC AG -6,57 %, Carl Zeiss Meditec -6,50 %, United Internet -3,54 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.862,25 PKT und verliert bisher -1,00 %.

Top-Werte: Deutsche Boerse +1,55 %, TotalEnergies +1,14 %, BMW +0,98 %

Flop-Werte: Siemens Energy -2,93 %, Bayer -2,79 %, Prosus Registered (N) -2,68 %

Der ATX steht aktuell (13:59:47) bei 5.356,04 PKT und fällt um -1,76 %.

Top-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,08 %, Erste Group Bank -0,34 %, DO & CO -0,47 %

Flop-Werte: UNIQA Insurance Group -3,82 %, Verbund Akt.(A) -3,81 %, STRABAG -3,56 %

Der SMI bewegt sich bei 13.144,01 PKT und fällt um -1,13 %.

Top-Werte: Alcon +1,09 %, Kuehne + Nagel International +0,53 %, Logitech International -0,25 %

Flop-Werte: Holcim -1,91 %, Zurich Insurance Group -1,63 %, UBS Group -1,42 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.036,17 PKT und fällt um -0,75 %.

Top-Werte: Renault +2,13 %, Dassault Systemes +1,29 %, TotalEnergies +1,14 %

Flop-Werte: Kering -3,55 %, Eiffage -2,55 %, Sanofi -2,15 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.952,62 PKT und verliert bisher -1,21 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +0,78 %, Essity Registered (B) +0,08 %, Swedbank Shs(A) -0,31 %

Flop-Werte: AstraZeneca -4,40 %, SKF (B) -3,79 %, SSAB Registered (A) -2,88 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.560,00 PKT und steigt um +1,09 %.

Top-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,64 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,92 %, Public Power +0,16 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -4,19 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -3,29 %, Jumbo -2,44 %