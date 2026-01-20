    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFastenal AktievorwärtsNachrichten zu Fastenal

    Besonders beachtet!

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fastenal Aktie mit Kurseinbruch - 20.01.2026

    Am 20.01.2026 ist die Fastenal Aktie, bisher, um -7,51 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fastenal Aktie.

    Besonders beachtet! - Fastenal Aktie mit Kurseinbruch - 20.01.2026
    Foto: Wikideas1 - wikimedia

    Fastenal ist ein führender Anbieter von industriellen Versorgungsgütern, bekannt für Befestigungselemente und Lagerlösungen. Mit einem starken Vertriebsnetz in Nordamerika konkurriert es mit Grainger und MSC Industrial Direct. Fastenal punktet durch ein dichtes Filialnetz und maßgeschneiderte Dienstleistungen.

    Fastenal aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 20.01.2026

    Mit einer Performance von -7,51 % musste die Fastenal Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,45 %, geht es heute bei der Fastenal Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    23.112,65€
    Basispreis
    16,53
    Ask
    × 14,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.039,96€
    Basispreis
    17,06
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Fastenal Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,06 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fastenal Aktie damit um -3,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,68 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +7,51 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,54 % geändert.

    Fastenal Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,05 %
    1 Monat +5,68 %
    3 Monate +4,06 %
    1 Jahr +2,59 %

    Informationen zur Fastenal Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Fastenal Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,51 Mrd.EUR € wert.

    Fastenal Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Fastenal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fastenal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fastenal

    -7,77 %
    -2,27 %
    +3,63 %
    +2,06 %
    +0,57 %
    +72,66 %
    +78,80 %
    +350,87 %
    +598,09 %
    ISIN:US3119001044WKN:887891



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Fastenal Aktie mit Kurseinbruch - 20.01.2026 Am 20.01.2026 ist die Fastenal Aktie, bisher, um -7,51 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fastenal Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     