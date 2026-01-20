Fastenal Aktie mit Kurseinbruch - 20.01.2026

Mit einer Performance von -7,51 % musste die Fastenal Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,45 %, geht es heute bei der Fastenal Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Fastenal ist ein führender Anbieter von industriellen Versorgungsgütern, bekannt für Befestigungselemente und Lagerlösungen. Mit einem starken Vertriebsnetz in Nordamerika konkurriert es mit Grainger und MSC Industrial Direct. Fastenal punktet durch ein dichtes Filialnetz und maßgeschneiderte Dienstleistungen.

Obwohl die Fastenal Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,06 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fastenal Aktie damit um -3,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,68 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +7,51 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,54 % geändert.

Fastenal Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,05 % 1 Monat +5,68 % 3 Monate +4,06 % 1 Jahr +2,59 %

Informationen zur Fastenal Aktie

Es gibt 1 Mrd. Fastenal Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,51 Mrd.EUR € wert.

Fastenal Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fastenal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fastenal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.