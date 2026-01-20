Shopify Aktie knickt um -3,00 % ein - 20.01.2026

Die Shopify Aktie ist bisher um -3,00 % auf 128,50€ gefallen. Das sind -3,98 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der Shopify Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,37 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 128,50€, mit einem Minus von -3,00 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Shopify ist ein führender Anbieter im E-Commerce, der Unternehmen eine umfassende Plattform für den Online-Verkauf bietet. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und umfangreichen Integrationen hebt es sich von Konkurrenten wie WooCommerce und BigCommerce ab.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Shopify Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -3,77 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,26 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Shopify -8,31 % verloren.

Shopify Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,04 % 1 Monat -13,26 % 3 Monate -3,77 % 1 Jahr +29,12 %

Informationen zur Shopify Aktie

Es gibt 1 Mrd. Shopify Aktien. Damit ist das Unternehmen 157,52 Mrd. € wert.

Shopify Aktie jetzt kaufen?

Ob die Shopify Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Shopify Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.