Domino's Pizza Aktie leidet unter Verkäufen - 20.01.2026

Die Domino's Pizza Aktie ist bisher um -2,74 % auf 336,80€ gefallen. Das sind -9,50 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,33 %, geht es heute bei der Domino's Pizza Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Domino's Pizza ist ein führender globaler Pizzalieferdienst, bekannt für schnelle Lieferung und innovative Bestelltechnologien. Hauptkonkurrenten sind Pizza Hut und Papa John's. Einzigartig sind die Pizza-Tracker-App und die effiziente Lieferkette.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Domino's Pizza insgesamt ein Minus von -5,70 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Domino's Pizza Aktie damit um -5,75 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,99 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Domino's Pizza auf -4,87 %.

Domino's Pizza Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,75 % 1 Monat -8,99 % 3 Monate -5,70 % 1 Jahr -18,96 %

Informationen zur Domino's Pizza Aktie

Es gibt 34 Mio. Domino's Pizza Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,38 Mrd. € wert.

Domino's Pizza Aktie jetzt kaufen?

Ob die Domino's Pizza Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Domino's Pizza Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.