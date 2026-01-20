Heute am 20.01.2026: PayPal Aktie im Spotlight

Mit einer Performance von -2,32 % musste die PayPal Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der PayPal Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,62 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 47,61€, mit einem Minus von -2,32 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die PayPal Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -19,01 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die PayPal Aktie damit um -3,37 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,35 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -5,78 % verloren.

PayPal Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,37 % 1 Monat -7,35 % 3 Monate -19,01 % 1 Jahr -46,80 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur PayPal Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die PayPal-Aktie, insbesondere um die herabgesetzten Wachstumsaussichten des Unternehmens und die Bewertung der Aktie. Anleger äußern Bedenken über die mangelnden Insiderkäufe und die Sinnhaftigkeit von Aktienrückkäufen im Vergleich zu Dividenden. Es gibt unterschiedliche Meinungen zur zukünftigen Kursentwicklung und zur Notwendigkeit, die Marktstellung von PayPal zu stärken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber PayPal eingestellt.

Informationen zur PayPal Aktie

Es gibt 936 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,62 Mrd. € wert.

PayPal Aktie jetzt kaufen?

Ob die PayPal Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PayPal Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.