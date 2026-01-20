    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPDD Holdings Incorporation (A) (A) AktievorwärtsNachrichten zu PDD Holdings Incorporation (A) (A)

    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie fällt deutlich: Risiken im Fokus - 20.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie bisher Verluste von -4,19 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie.

    Foto: stock.adobe.com

    PDD Holdings Inc. ist ein bedeutender Akteur im chinesischen E-Commerce, bekannt für seine Plattform Pinduoduo, die durch Gruppenrabatte und direkte Hersteller-Verbraucher-Verbindungen besticht. Mit innovativen Ansätzen konkurriert es erfolgreich gegen Alibaba und JD.com, wobei das Social-Commerce-Modell ein zentrales Alleinstellungsmerkmal darstellt.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.01.2026

    Am heutigen Handelstag musste die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,19 % im Minus. Der Kursrückgang der PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,52 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,19 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei PDD Holdings Incorporation (A) (A) insgesamt ein Minus von -20,18 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -13,00 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,61 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -10,12 % verloren.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,00 %
    1 Monat -8,61 %
    3 Monate -20,18 %
    1 Jahr -9,49 %

    Informationen zur PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 124,36 Mrd. € wert.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PDD Holdings Incorporation (A) (A)

    -4,41 %
    -13,20 %
    -8,82 %
    -20,37 %
    -9,49 %
    +5,04 %
    -36,45 %
    +281,37 %
    ISIN:US7223041028WKN:A2JRK6



