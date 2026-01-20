    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMadoro Metals AktievorwärtsNachrichten zu Madoro Metals
    Madoro beginnt in Zusammenarbeit mit benachbartem Unternehmen Narrow River Resources mit luftgestützter Magnetfeldvermessung über Projekt First Green bei aufstrebendem Lithiumvorkommen Decelles in Quebec

    20. Januar 2026 – VANCOUVER, British Columbia / IRW-Press / Madoro Metals Corp. („Madoro“ oder das „Unternehmen“), ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Hartgesteinsprojekte mit Lithium und kritischen Mineralien in der kanadischen Provinz Quebec gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass es einen Vertrag mit Prospectair Geosurveys Inc. aus Gatineau, QC, hinsichtlich der Durchführung einer luftgestützten Magnetfeldvermessung über dem unternehmenseigenen Mineralprojekt First Green Lithium beim Lithiumvorkommen Decelles in der Region Abitibi Témiscamingue, etwa 75 km südwestlich von Val-d'Or, Quebec, unterzeichnet hat.

     

    Um ein umfassenderes Bild der Region zu erhalten und doppelte Arbeit zu vermeiden, arbeitet Madoro mit seinem südöstlichen Nachbarn, Narrow River Resources Pty Ltd. („NRR“) aus Australien, zusammen, dessen Mineralprojekt in Quebec an das Mineralprojekt First Green Lithium von Madoro angrenzt. Die kombinierte Untersuchung wird eine Fläche von etwa 387 km² abdecken und es beiden Unternehmen ermöglichen, regionale strukturelle Trends und lithologische Kontraste zu untersuchen, die für die Interpretation der geologischen Bedingungen, die für das Vorkommen von lithiumhaltigen Pegmatiten und anderen kritischen Mineralien günstig sind, von Bedeutung sein werden.

     

    „Quebec genießt hohes Ansehen für Lithiumentdeckungen in Hartgestein, von denen einige erstklassig sind“, sagte Brian Ostroff, Executive Chairman von Madoro. „Das aufstrebende Vorkommen Decelles hat einige vorläufige Erfolge verzeichnet, wurde jedoch bis dato noch nicht umfassend erkundet. Die bevorstehende Flugvermessung wird es uns ermöglichen, unsere Vorarbeiten auf unserem Mineralprojekt voranzutreiben, und durch die Zusammenarbeit mit unserem Nachbarn NRR werden wir in der Lage sein, ein wesentlich größeres Gebiet abzudecken, Informationen auszutauschen und beiden Unternehmen die Möglichkeit zu geben, spezifische Gebiete von Interesse zu generieren, um weitere Explorationen und Bohrungen durchzuführen.“

     

    Die Mineralprojekte First Green Lithium und NRR liegen direkt nördlich und angrenzend an das Mineralprojekt Tansim von Elevra Lithium Limited (ASX: ELV) (vormals Sayona Mining) und südwestlich des Mineralprojekts Decelles von Power Metals Corp (TSX-V: PVM).

     

    Qualifizierter Sachverständiger

     

    John Langton (P. Geo.), ein gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects qualifizierter Sachverständiger (QP), hat den Inhalt und die technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

