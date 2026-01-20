Kobrea beginnt mit Bohrungen bei El Perdido – Western Malargüe Mining District – argentinische Provinz Mendoza

Vancouver, British Columbia, 20. Januar 2026 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE: KBX; FWB: F3I; OTCQB: KBXFF) („Kobrea“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Phase-1-Diamantbohrprogramm beim Porphyrsystem El Perdido innerhalb der unternehmenseigenen Kupferprojekte Western Malargüe (das „Konzessionsgebiet“) nun im Gange ist. Kobrea besitzt das Recht auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an sieben Projekten mit einer Größe von insgesamt 733 km2 im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza (weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. August 2024).

„Die Bohrungen im Rahmen des allerersten Bohrprogramms bei El Perdido haben begonnen“, sagte CEO James Hedalen. „Die ersten Bohrlöcher basieren auf geologischen und Alterationskartierungen, Kartierungen der Erzgangdichte, Gesteinsprobenahmen und geophysikalischen Daten, die sowohl von früheren Betreibern als auch von Kobrea gesammelt wurden. Die ersten drei Bohrlöcher werden den interpretierten Kern des Systems unter der verwitterten Deckschicht bis zum frühen Quarz-Diorit-Porphyr und der hydrothermalen Brekzie untersuchen, die an der Oberfläche beschrieben werden. Die verwitterte Deckschicht an der Oberfläche weist eine anomale Kupfer-, Gold- und Molybdänmineralisierung auf. Dieser Meilenstein spiegelt unser Bestreben wider, das Potenzial dieser aufstrebenden Region zu erschließen, und stellt die erste Testbohrung auf diesen Schürfrechten in der Geschichte dar.“

Phase-1-Bohrungen bei El Perdido

Die ersten drei Diamantbohrlöcher im Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Erkundungsgebiet El Perdido weisen eine Zieltiefe von jeweils 500 m auf. Die vom Bohrunternehmen verwendeten Diamantbohrgeräte können bis in eine Tiefe von über 1.000 m bohren und sowohl HQ- als auch NQ-Bohrkerne entnehmen.

Das erste Bohrloch, DD26ELP001, wird in eine von zwei Phasen des frühen Quarz-Diorit-Porphyrs mit einer hohen Dichte an Quarz-Stockwork-Erzgängen eindringen, die geologische Untersuchungen vor Ort belegen. Das Gestein an der Oberfläche wurde einer gut entwickelten Minerallaugung unterzogen. Bohrungen unterhalb der verwitterten Deckschicht sind erforderlich, um den Gehalt der Kupfermineralisierung zu ermitteln. Es ist davon auszugehen, dass dieses Bohrloch mehrere hundert Meter durch eine oder zwei frühmineralische Quarz-Diorit-Porphyr-Phasen verläuft, bevor es auf die vertikal angeordnete hydrothermale Brekzie trifft, die an der Oberfläche beschrieben wurde. Die hydrothermale Brekzie ist Interpretationen zufolge ungefähr in die Mitte des hydrothermalen Systems eingedrungen (Abbildungen 1 und 2). DD26ELP001 ist nach Osten ausgerichtet und weist eine Neigung von –55° bis in eine Zieltiefe von 500 m auf.