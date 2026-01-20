HR Path stärkt seine nordamerikanische Dayforce-Praxis durch die Fusion mit Enforce

Mit einer Präsenz in 28 Ländern und einem Team von über 2.500 Mitarbeitern ist HR Path ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, die sich den Herausforderungen im Bereich Human Resources stellen. Das Unternehmen bietet Beratungs-, Implementierungs- und Managed Services zur Optimierung von HR-Prozessen und zur Förderung des Unternehmenswachstums. Seit seiner Gründung im Jahr 2001 hat sich HR Path der Transformation von HR-Praktiken weltweit verschrieben.

PARIS, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- HR Path, ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen HR-Beratung, digitale Transformation und Payroll-Outsourcing, freut sich, den Zusammenschluss mit Enforce bekanntzugeben, einem in Dallas ansässigen HRIS-Spezialisten, der für seine ausgeprägte Expertise in Dayforce anerkannt ist.

Enforce, mit Hauptsitz in Dallas, Texas, beschäftigt ein Team von 38 Dayforce-Experten und betreut ein umfangreiches Kundenportfolio, vorwiegend in Nordamerika. Das Unternehmen ist vertikal integriert über alle funktionalen Bereiche von Dayforce und bietet ein umfassendes Leistungsspektrum, darunter Implementierung, Optimierung, Support nach dem Go-Live sowie ausgelagerte Administrationsdienste. Seit seiner Gründung vor mehr als zehn Jahren hat sich Enforce einen hervorragenden Ruf erworben, Organisationen erfolgreich durch Dayforce-Transformationen zu begleiten.

Diese Fusion markiert einen neuen, strategischen Schritt in HR Path's Wachstum in Nordamerika und stärkt die Servicekompetenz rund um Dayforce, ehemals bekannt als Ceridian, erheblich. HR Path betreibt bereits eine wachsende Dayforce-Praxis in Großbritannien und Irland und hat durch die Übernahme von ClearCourse seine Expertise im Dayforce-Ökosystem weiter ausgebaut. Mit dieser Fusion wird HR Path künftig auch Payroll-Outsourcing-Dienstleistungen in den USA anbieten, nicht nur auf SAP-Technologien, sondern nun auch auf Dayforce.

Die Fusion mit Enforce bekräftigt unseren Anspruch, eine erstklassige Dayforce-Praxis aufzubauen", sagte François Boulet, Co-CEO von HR Path. „Die anerkannte Expertise von Enforce auf dem US-Markt, kombiniert mit der globalen Präsenz und den Payroll-Outsourcing-Fähigkeiten von HR Path, ermöglicht es uns, Dayforce-Kunden entlang der gesamten HR-Wertschöpfungskette – von der Beratung über die Implementierung bis hin zu Managed Services – noch besser zu unterstützen.

"Der Zusammenschluss mit HR Path ist für unser Team und unsere Kunden eine Ehre und eine außergewöhnliche Chance", sagte Michael McKay, CEO und Mitbegründer von Enforce sowie neu ernannter Partner bei HR Path. „Indem wir den exklusiven Fokus und die Expertise von Enforce auf der Dayforce-Plattform mit der Größe und globalen Präsenz von HR Path verbinden, werden wir unser Wachstum beschleunigen und Organisationen, die Dayforce weltweit einführen, noch größeren Mehrwert bieten."

PDF: https://mma.prnewswire.com/media/2863618/HR_Path_Enforce_DE.pdf

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2863623/Enforce_Logo.jpg

Kontakt:

Fabienne Latour

fabienne.latour@hr-path.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/hr-path-starkt-seine-nordamerikanische-dayforce-praxis-durch-die-fusion-mit-enforce-302663753.html