BERNSTEIN RESEARCH stuft TUI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui angesichts der jüngsten Zoll-Eskalation wegen Grönland auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Die Auswirkungen auf die kurzfristige Gewinnentwicklung von Reise-Unternehmen dürften sich bei Ausbleiben einer weiteren Eskalation in Grenzen halten, zumal es bereits seit April Gegenwind bei Reisen in die USA hebe, schrieb Richard J. Clarke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Schlagzeilen und die Unsicherheit dürften aber auf dem Sektor lasten./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 19:26 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 8,722EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 14:11 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,90 € , was einem Rückgang von -9,53% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer