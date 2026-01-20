BERNSTEIN RESEARCH stuft RENAULT SA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Autobauer habe die Prognosen für 2025 bestätigt, schrieb Stephen Reitman am Dienstag nach einer Telefonrunde mit Analysten. Die operative Marge 2026 dürfte unter der für 2025 liegen. Seine positive Haltung gegenüber der Aktie basiere vor allem auf Maßnahmen der Franzosen zur Sicherstellung einer langfristigen Wettbewerbsfähigkeit gegenüber der chinesischen Konkurrenz./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 17:12 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 32,00EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 14:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stephen Reitman

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

