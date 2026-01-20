Trump-Zölle 2.0 – Kritische Metalle und Silber im Nachfragesog! Aftermath Silver, Prismo Metals, Nordex, Renk und Droneshield

Und schon wieder wird mit Zöllen gedroht! US-Präsident Donald Trump sieht erhebliche Sicherheitsrisiken in Grönland. Jahrzehntelang unter dänischer Verwaltung, subsummiert die US-Administration das zukünftige Wohl von „Kalaallit Nunaat“ – Land der Menschen, wie die größte Insel der Welt von ihren Einheimischen genannt wird – eher unter den Stars and Stripes. Ganz anders votiert man hierzu in Europa. Mit kleineren Ausnahmen einig sind sich Politiker in Brüssel und London, dass eine Annexion seitens der Amerikaner derzeit so gar nicht in die Landschaft passt. Neben den vorgeschobenen sicherheitspolitischen Interessen, geht es Donald Trump selbstverständlich um den Zugriff auf natürliche Bodenschätze wie z.B. Seltene Erden und Kupfer. Schon wieder ein Grund, warum kritische Metalle erneut in den Fokus geraten und das Turbo-Metall den nächsten Gang einlegt. Wo liegen die Profit-Hebel für risikobewusste Anleger?

Kritische Metalle – Warum die USA mittlerweile auch „Metall-Imperialismus“ betreibt

Der trumpsche Zoll-Wahnsinn geht weiter! In der aktuellen Frage zu Grönland könnte die vorgeschobene Sicherheitspolitik diesmal Teil eines ausgeklügelten Rohstoff-Sicherungs-Kalküls seitens der USA sein. Denn kritische Metalle wie Kupfer und Seltene Erden bilden das Rückgrat der modernen verarbeitenden Industrien. Der Bedarf an Kupfer explodiert durch die Energiewende, da es in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und Ladeinfrastrukturen unverzichtbar ist. Prognosen für 2026 rechnen mit einem globalen Defizit von über 400.000 Tonnen, getrieben durch stagnierende Minenproduktion und Nachfragewachstum von rund 3 Prozent aus Elektrifizierung und KI-Infrastruktur. Jede Elektroauto-Batterie und jeder Offshore-Windpark verbraucht Tonnen dieses roten Metalls, was Preise nahe Rekordniveaus treibt.

Gleichzeitig dominieren Seltene Erden wie Neodym und Dysprosium die Hochtech-Produktion für Permanentmagnete in Motoren und Generatoren. Ohne diese Elemente kämen Smartphones, Elektromotoren und erneuerbare Energietechnologien zum Erliegen, wobei China 90 % der globalen Förderung kontrolliert. Die verarbeitenden Industrien in Europa und den USA sind daher auf stabile Lieferketten angewiesen, welche zunehmend von Chinas Marktmacht bedroht werden. Ein Risiko, das geopolitische Spannungen verschärft. Hier setzt die aggressive Haltung der USA ein, die unter Präsident Donald Trump Grönland als strategischen Rohstoffhub ins Visier nimmt. Bereits 2019 und verstärkt seit 2025 drängen Washingtons Verhandlungen mit Dänemark auf eine Annexion oder Kontrolle grönländischer Minen, um Seltene Erden und Kupfervorkommen zu sichern.