    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAftermath Silver AktievorwärtsNachrichten zu Aftermath Silver

    Nebenwerte

    193 Aufrufe 193 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Trump-Zölle 2.0 – Kritische Metalle und Silber im Nachfragesog! Aftermath Silver, Prismo Metals, Nordex, Renk und Droneshield

    Und schon wieder wird mit Zöllen gedroht! US-Präsident Donald Trump sieht erhebliche Sicherheitsrisiken in Grönland. Jahrzehntelang unter dänischer Verwaltung, subsummiert die US-Administration das zukünftige Wohl von „Kalaallit Nunaat“ – Land der Menschen, wie die größte Insel der Welt von ihren Einheimischen genannt wird – eher unter den Stars and Stripes. Ganz anders votiert man hierzu in Europa. Mit kleineren Ausnahmen einig sind sich Politiker in Brüssel und London, dass eine Annexion seitens der Amerikaner derzeit so gar nicht in die Landschaft passt. Neben den vorgeschobenen sicherheitspolitischen Interessen, geht es Donald Trump selbstverständlich um den Zugriff auf natürliche Bodenschätze wie z.B. Seltene Erden und Kupfer. Schon wieder ein Grund, warum kritische Metalle erneut in den Fokus geraten und das Turbo-Metall den nächsten Gang einlegt. Wo liegen die Profit-Hebel für risikobewusste Anleger?

    Kritische Metalle – Warum die USA mittlerweile auch „Metall-Imperialismus“ betreibt

    Der trumpsche Zoll-Wahnsinn geht weiter! In der aktuellen Frage zu Grönland könnte die vorgeschobene Sicherheitspolitik diesmal Teil eines ausgeklügelten Rohstoff-Sicherungs-Kalküls seitens der USA sein. Denn kritische Metalle wie Kupfer und Seltene Erden bilden das Rückgrat der modernen verarbeitenden Industrien. Der Bedarf an Kupfer explodiert durch die Energiewende, da es in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und Ladeinfrastrukturen unverzichtbar ist. Prognosen für 2026 rechnen mit einem globalen Defizit von über 400.000 Tonnen, getrieben durch stagnierende Minenproduktion und Nachfragewachstum von rund 3 Prozent aus Elektrifizierung und KI-Infrastruktur. Jede Elektroauto-Batterie und jeder Offshore-Windpark verbraucht Tonnen dieses roten Metalls, was Preise nahe Rekordniveaus treibt.

    Gleichzeitig dominieren Seltene Erden wie Neodym und Dysprosium die Hochtech-Produktion für Permanentmagnete in Motoren und Generatoren. Ohne diese Elemente kämen Smartphones, Elektromotoren und erneuerbare Energietechnologien zum Erliegen, wobei China 90 % der globalen Förderung kontrolliert. Die verarbeitenden Industrien in Europa und den USA sind daher auf stabile Lieferketten angewiesen, welche zunehmend von Chinas Marktmacht bedroht werden. Ein Risiko, das geopolitische Spannungen verschärft. Hier setzt die aggressive Haltung der USA ein, die unter Präsident Donald Trump Grönland als strategischen Rohstoffhub ins Visier nimmt. Bereits 2019 und verstärkt seit 2025 drängen Washingtons Verhandlungen mit Dänemark auf eine Annexion oder Kontrolle grönländischer Minen, um Seltene Erden und Kupfervorkommen zu sichern.

    Seite 1 von 6 



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    nebenwerte ONLINE
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    nebenwerte ONLINE ist ein deutschsprachiger Börsenblog für Nebenwerte weltweit. Dank fundierter Recherche und globalem Expertennetzwerk berichtet nebenwerte ONLINE regelmäßig exklusiv über spannende Wachstum-Stories aus dem Bereich der Small- und Midcap Aktien und bietet börseninteressierten Lesern somit mit eine effiziente Informationsplattform für Investment- und Tradingchancen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von nebenwerte ONLINE
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nebenwerte Trump-Zölle 2.0 – Kritische Metalle und Silber im Nachfragesog! Aftermath Silver, Prismo Metals, Nordex, Renk und Droneshield Und schon wieder wird mit Zöllen gedroht! US-Präsident Donald Trump sieht erhebliche Sicherheitsrisiken in Grönland. Jahrzehntelang unter dänischer Verwaltung, subsummiert die US-Administration das zukünftige Wohl von „Kalaallit Nunaat“ – Land der Menschen, wie die größte Insel der Welt von ihren […]
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     