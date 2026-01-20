Reju gibt die Auswahl des Standorts für das erste Regenerationszentrum für Industrieanlagen in den USA in Rochester, New York, bekannt

Der Reju-Standort erstreckt sich über 18,9 Hektar im Eastman Business Park und hat sich zum Ziel gesetzt, jährlich das Äquivalent von 300 Millionen Artikeln zu regenerieren, die sonst als Textilabfall enden würden, und rBHET zu produzieren, das dann zu Reju-PET repolymerisiert wird. Die Auswahl des Standorts wird auch Möglichkeiten zur Diversifizierung und zum Nearshoring der Produktion bieten.

PARIS, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Reju, das Unternehmen für die Regeneration von Textilien zu Textilien, gab heute bekannt, dass es den Standort für seine erste Industrieanlage in den USA ausgewählt hat, was einen wichtigen Meilenstein in seinen Bemühungen um eine globale Expansion darstellt. Dieses künftige Regenerationszentrum wird in Rochester, New York, angesiedelt sein und unterstreicht damit das Engagement von Reju für die Einführung von Kreislaufsystemen für Textilien in den wichtigsten Regionen weltweit.

Das Projekt unterliegt der endgültigen Investitionsentscheidung des Vorstands von Technip Energies, der Muttergesellschaft von Reju.

„Als unser erstes Regenerationszentrum in den Vereinigten Staaten ist diese Standortwahl ein großer Schritt vorwärts beim Aufbau eines wirklich globalen Kreislaufsystems", sagte Patrik Frisk, CEO von Reju. „Wir sind stolz darauf, die nachhaltige Produktion und die Arbeitsplätze von Reju in die Gemeinde Rochester zu bringen."

Die Anlage wird ein wichtiges Element in Rejus wachsendem Netzwerk von Regenerationszentren sein und ergänzt die bereits in Betrieb genommene Demonstrationsanlage Regeneration Hub Zero in Frankfurt sowie die im letzten Jahr bekannt gegebene Standortwahl für Regeneration Hub One im Chemelot Industrial Park in Sittard, Niederlande.

Reju nutzt eine von Technip Energies und IBM Research entwickelte Recyclingtechnologie, um Textilabfälle, angefangen bei Polyester, zu hochwertigem Reju-Polyester zu regenerieren. Dieses regenerierte Material hat einen um 50 % geringeren Kohlenstoff-Fußabdruck als neues Polyester und ist so konstruiert, dass es mehrfach recycelt werden kann, wodurch die Abhängigkeit der Industrie von fossilen Rohstoffen verringert wird.

„Der Staat New York hat sich verpflichtet, gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen und innovative Projekte und Unternehmen zu unterstützen, die sich dafür einsetzen, dass Materialien nicht auf Mülldeponien landen und unser Planet geschützt wird", sagte Gouverneurin Hochul. „Das ehrgeizige Projekt von Reju, das rund 70 neue Arbeitsplätze im Eastman Business Park schaffen wird, zeigt, wie intelligente Investitionen Abfälle in Chancen verwandeln, die Bemühungen unseres Staates um eine umweltfreundliche Wirtschaft weiter unterstützen und eine bessere Zukunft für alle schaffen können."