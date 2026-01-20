JEFFERIES stuft Heidelberg Materials auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die Heidelberger zählten wie Saint-Gobain, Geberit, Persimmon und Berkeley Group zu ihren bevorzugten europäischen Baustoffkonzernen, schrieb Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Heidelberg Materials verfüge dank Kostensenkungen, sich aufhellenden europäischen Märkten, seiner Dekarbonisierungsstrategie, Zukäufen und Aktienrückkäufen über eine Reihe von Stellschrauben, um die Schätzungen nach oben zu treiben./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 15:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,50 % und einem Kurs von 229,1EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.



