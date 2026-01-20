Ein Medikament gegen Krebs, das alles verändert?

Es zielt darauf ab, die Entwicklung und Prüfung eines Medikaments für schwere Erkrankungen zu beschleunigen, wenn vorläufige klinische Erkenntnisse zeigen, dass das Medikament eine deutliche Verbesserung gegenüber den verfügbaren Therapien bieten könnte.

Eli Lilly hat von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA den Status eines Therapiedurchbruchs für das Krebsmittel Sofetabart Mipitecan zur Behandlung bestimmter Patienten und Patientinnen mit Eierstockkrebs erhalten. Das Pharmaunternehmen gab am Dienstag bekannt, dass die Bezeichnung Sofetabart Mipitecan für die Behandlung von Erwachsenen mit platinresistentem epithelialem Eierstock-, Eileiter- oder primärem Peritonealkarzinom umfasst, die zuvor mit Bevacizumab und Mirvetuximab Soravtansine behandelt wurden, sofern sie dafür geeignet sind.

Eli Lilly erklärte, dass Patienten und Patientinnen nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten haben, wenn Eierstockkrebs während oder innerhalb von sechs Monaten nach einer Platintherapie erneut auftritt (sogenannte Platinresistenz).

Der Arzneimittelhersteller aus Indianapolis erklärte, die Einstufung durch die FDA basiere auf ermutigenden vorläufigen Ergebnissen einer Phase-1a/b-Studie mit Sofetabart Mipitecan, die kürzlich in eine Phase-3-Studie übergegangen sei.

