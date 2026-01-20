    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEli Lilly AktievorwärtsNachrichten zu Eli Lilly

    FDA gibt grünes Licht

    Ein Medikament gegen Krebs, das alles verändert?

    Eli Lilly erhält von der FDA den Status "Therapiedurchbruch" für Sofetabart Mipitecan zur Behandlung von platinresistentem Eierstockkrebs. Analysten geben der Aktie ein "Buy"-Rating.

    Für Sie zusammengefasst
    • FDA erteilt Therapiedurchbruch für Sofetabart Mipitecan.
    • Eli Lilly zielt auf platinresistenten Eierstockkrebs ab.
    • Analysten empfehlen Aktie mit "Buy"-Rating und Zielpreis.
    FDA gibt grünes Licht - Ein Medikament gegen Krebs, das alles verändert?
    Foto: Sascha Lotz/dpa

    Eli Lilly hat von der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA den Status eines Therapiedurchbruchs für das Krebsmittel Sofetabart Mipitecan zur Behandlung bestimmter Patienten und Patientinnen mit Eierstockkrebs erhalten. Das Pharmaunternehmen gab am Dienstag bekannt, dass die Bezeichnung Sofetabart Mipitecan für die Behandlung von Erwachsenen mit platinresistentem epithelialem Eierstock-, Eileiter- oder primärem Peritonealkarzinom umfasst, die zuvor mit Bevacizumab und Mirvetuximab Soravtansine behandelt wurden, sofern sie dafür geeignet sind.

    Es zielt darauf ab, die Entwicklung und Prüfung eines Medikaments für schwere Erkrankungen zu beschleunigen, wenn vorläufige klinische Erkenntnisse zeigen, dass das Medikament eine deutliche Verbesserung gegenüber den verfügbaren Therapien bieten könnte. 

    Eli Lilly erklärte, dass Patienten und Patientinnen nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten haben, wenn Eierstockkrebs während oder innerhalb von sechs Monaten nach einer Platintherapie erneut auftritt (sogenannte Platinresistenz).

    ISIN:US5324571083WKN:858560

    Der Arzneimittelhersteller aus Indianapolis erklärte, die Einstufung durch die FDA basiere auf ermutigenden vorläufigen Ergebnissen einer Phase-1a/b-Studie mit Sofetabart Mipitecan, die kürzlich in eine Phase-3-Studie übergegangen sei.

    Die Aktie von Eli Lilly ist am Dienstag (14:45 MEZ) 0,15 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 878,20 Euro (1.031 US-Dollar). Erst kürzlich hat Jefferies der Aktie ein "Buy"-Rating verpasst. Der Zielpreis wurde angehoben und liegt nun bei 1.300 US-Dollar.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Eli Lilly Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 878,8EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 14:50 Uhr) gehandelt.


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Paul Späthling
    FDA gibt grünes Licht Ein Medikament gegen Krebs, das alles verändert? Eli Lilly erhält von der FDA den Status "Therapiedurchbruch" für Sofetabart Mipitecan zur Behandlung von platinresistentem Eierstockkrebs. Analysten geben der Aktie ein "Buy"-Rating.
