ZenaTech präsentiert die neue Drohne IQ Quad von ZenaDrone, die das Wachstum in den Märkten Landvermessung, Bau, Stadtplanung und öffentliche Bauvorhaben ankurbeln soll

Vancouver, British Columbia – 20. Januar 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Anbieter von Technologielösungen, der auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), SaaS-Lösungen für Unternehmen sowie Quanteninformatik spezialisiert ist, gibt die Markteinführung der Drohne IQ Quad bekannt. Diese brandneue autonome VTOL-KI-Drohne (mit vertikalem Start- und Landesystem) wurde speziell für schnelle und exakte Vermessungen entwickelt. Für den Entwurf und Bau zeichnet die Tochtergesellschaft ZenaDrone verantwortlich. Der IQ Quad ist für den Einsatz im Vermessungs- und Kartierungswesen über die unternehmenseigene Drone-as-a-Service-Plattform vorgesehen und richtet sich an Kunden aus den Bereichen Bauwesen, Immobilienentwicklung, Stadtplanung und öffentliche Bauvorhaben. In den kommenden Wochen plant das Unternehmen, den IQ Quad an ausgewählten Drone-as-a-Service-Standorten für die Einbindung und Erprobung vor Ort einzusetzen. Anschließend soll eine breitere Einführung an den DaaS-Standorten des Unternehmens in den Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene folgen.

„Diese Markteinführung ist ein wichtiger Schritt vorwärts im Rahmen unserer Strategie, speziell entwickelte autonome KI-Lösungen für datenintensive Branchen mit hoher Wertschöpfung anzubieten. Die Landvermessung ist ein großer und unterversorgter Wachstumsmarkt, in dem Schnelligkeit, Genauigkeit und Wiederholbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Der IQ Quad wurde von ZenaDrone von Grund auf neu entwickelt, um exakt diesen Anforderungen zu entsprechen“, so Dr. Shaun Passley, CEO von ZenaTech. „Wir sind überzeugt, dass der IQ Quad nicht nur die Produktivität unserer Vermessungsexperten erheblich verbessern wird, sondern auch unser vertikal integriertes Drone-as-a-Service-Geschäft stärkt und die Möglichkeiten für wiederkehrende Umsätze entscheidend erweitert.“

IQ Quad ist eine mittelgroße, im Feld einsetzbare Quadcopter-Drohne für Unternehmen, die in verschiedenen Branchen für eine Vielzahl von Vermessungsanwendungen eingesetzt werden kann. Sie unterstützt eine Reihe von hochauflösenden Sensoren wie 4K-Kameras, LiDAR-, Multispektral- und Wärmesensoren, um detaillierte Luftbilddaten in komplexen Umgebungen zu erfassen. Die IQ Quad ist mit Funktionen wie fortschrittlicher Hinderniserkennung, Geländefolge-Sensoren und 360-Grad-Kameras zur Umgebungserfassung ausgestattet und sorgt so für mehr Sicherheit und höhere Leistung. Die neue Drohnenplattform soll umfassende, vermessungstaugliche Erkenntnisse liefern und dabei betrieblich effizient und vielseitig sein. Sie wurde entwickelt, um hochpräzise Geodaten zu sammeln und professionelle Landkarten und 3D-Geländemodelle zu erstellen, die in Vermessungs-, Infrastruktur- und Entwicklungsprojekten verwendet werden.

ZenaDrones IQ Quad ist mit einem robusten, wetterbeständigen Rahmen aus Carbonfaser ausgestattet und lässt sich durch Landung auf einer Ladestation autonom aufladen. Dank ihrer klappbaren Arme ist die Drohne tragbar und einfach zu lagern. Dank einer Nutzlastkapazität von 2–3 kg ist sie mit verschiedenen austauschbaren Vermessungsgeräten kompatibel. Sie punktet mit einer Flugdauer von bis zu 45 Minuten und einer Reichweite von bis zu 5 km.

Branchenanalysten sagen dem Weltmarkt für drohnenspezifische Vermessungsdienste ein Wachstum von über 19 % pro Jahr voraus. Ausgehend von derzeit 2 Mrd. $ könnte der Markt bis zum Jahr 2033 ein Volumen von über 11 Mrd. $ erreichen. Andere Analysten wiederum prognostizieren für den Gesamtmarkt der Vermessungs- und Geodienste bzw. Kartierungen in den nächsten zehn Jahren ein Volumen von 50 Mrd. $, nachdem drohnengestützte Dienste und fortschrittliche Datenanalysen die herkömmlichen Methoden und Workflows zunehmend verdrängen.

Mit seiner Drone-as-a-Service-Plattform bietet ZenaTech On-Demand- und Abo-Drohnenlösungen, die herkömmliche Feldeinsätze im Rahmen von Vermessungen, Inspektionen, Wartungsarbeiten, Hochdruckreinigungseinsätzen sowie im Bestandsmanagement und in der Präzisionslandwirtschaft moderner gestalten. Durch die Übernahme etablierter, umsatzstarker Dienstleistungsunternehmen und deren Modernisierung mit fortschrittlicher Drohnentechnologie, Automatisierung und Datenanalytik baut das Unternehmen ein skalierbares DaaS-Netzwerk mit einem breiten Leistungsspektrum auf, das einen direkten Cashflow und langfristiges Wachstumspotenzial eröffnet. Diese Strategie ermöglicht eine raschere, sicherere und präzisere Dienstleistungserbringung für Unternehmens- und Regierungskunden und schafft gleichzeitig wiederkehrende Umsätze, eine operative Hebelwirkung und eine mit Verteidigungstechnologien ausgerüstete Dienstleistungsplattform. In seinem ersten Geschäftsjahr hat das Unternehmen 19 Standorte in den Vereinigten Staaten und drei internationale DaaS-Standorte eingerichtet.

Über ZenaTech

ZenaTech (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Anwendungen in den Bereichen Wirtschaft, Regierung und Verteidigung spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Industrie einsetzen, und Drohnen, die in diesen sowie in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu außergewöhnlicher betrieblicher Effizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen ist mit seinen Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten weltweit tätig und baut sein DaaS-Geschäft in den USA sowie sein Netzwerk von Standorten durch Übernahmen aus.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und für kritische Frachttransporte im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und die IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „planen“, „voraussehen“, „anstreben“, „suchen“, „ist/sind wahrscheinlich“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „fortsetzen“ oder der Verneinung dieser Begriffe oder an anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte für die derzeit in Erwägung gezogenen Märkte zu entwickeln; den voraussichtlichen Barmittelbedarf von ZenaTech und den Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken, sowie andere damit verbundene Risiken und Unsicherheiten, die unter der Überschrift „Risk Factors“ auf Formblatt F-1 und Formblatt 20-F des Unternehmens bzw. anderen Unterlagen, die es bei der United States Securities and Exchange Commission (die „SEC“) auf EDGAR über die Webseite der SEC, www.sec.gov, eingereicht hat. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die nach bestem Wissen und Gewissen getroffene Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen können nicht garantiert werden, und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Zenatech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,03 % und einem Kurs von 3,20EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.