    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKarbon-X AktievorwärtsNachrichten zu Karbon-X
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Karbon-X sichert sich strategische Finanzierung in Höhe von bis zu 25 Millionen Dollar, um sein Wachstum zu beschleunigen und seine globale Plattform für Klimalösungen auszubauen

    Karbon-X sichert sich strategische Finanzierung in Höhe von bis zu 25 Millionen Dollar, um sein Wachstum zu beschleunigen und seine globale Plattform für Klimalösungen auszubauen
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 20. Januar 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX), ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das sowohl auf den Compliance- als auch auf den freiwilligen Kohlenstoffmärkten tätig ist, gab heute bekannt, dass es sich Zugang zu einer diskretionären Finanzierung in Höhe von bis zu 25 Millionen Dollar gesichert hat. Dies verschafft dem Unternehmen mehr Flexibilität, um seine Plattform zu skalieren, seine Marktpräsenz zu vertiefen und strategische Wachstumschancen zu nutzen, während die globalen Kohlenstoffmärkte reifer werden.

     

    Die Finanzierung unterstützt das Unternehmen dabei, seine Wachstumsstrategie konsequent umzusetzen und gleichzeitig flexibel auf sich verändernde regulatorische Rahmenbedingungen und die Marktnachfrage zu reagieren.

     

    „Diese Finanzierung verbessert unsere Fähigkeit, zielgerichtet und flexibel zu handeln“, sagte Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X. „Der Zugang zu Kapital ermöglicht es uns, bereits erfolgreiche Geschäftsbereiche auszubauen, selektiv in Wachstum zu investieren und Chancen zu verfolgen, die mit unserer langfristigen Strategie zur nachhaltigen Wertschöpfung im Einklang stehen.“

     

    Die Finanzierung soll eine Kombination aus organischen Wachstumsinitiativen, strategischen Partnerschaften, Projektentwicklung und potenziellen Akquisitionen unterstützen, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf der operativen Effizienz und dem Shareholder Value liegt.

     

    Patrick Hassani, Chief Investment Officer des Mast Hill Fund, sagte:

     

    „Karbon-X hat eine differenzierte, vertikal integrierte Plattform aufgebaut, und das zu einer Zeit, in der Glaubwürdigkeit und Umsetzung auf den Klimamärkten wichtiger denn je sind. Wir sehen eine starke Übereinstimmung zwischen der disziplinierten Wachstumsstrategie von Karbon-X und der allgemeinen Entwicklung der globalen Kohlenstoff- und Nachhaltigkeitsmärkte und freuen uns, das Unternehmen bei seinem weiteren Wachstum zu unterstützen.“

     

    Transaktionsberater

     

    Buckman, Buckman & Reid, Inc. fungierte bei dieser Transaktion als Investmentberater für Karbon-X Corp. Buckman, Buckman & Reid, Inc. wurde 1988 gegründet und ist ein bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC registrierter Broker-Dealer, Mitglied der FINRA und Mitglied der SIPC. Buckman, Buckman & Reid, Inc. ist eine Full-Service-Wertpapierfirma, die Anlageberatung, Maklerdienste, Vermögensverwaltung und Investmentbanking-Dienstleistungen anbietet. Scott Furman, Leiter des Investmentbankings bei Buckman, Buckman & Reid, Inc., wird Karbon-X künftig bei potenziellen Fusionen und Übernahmen beratend unterstützen.

    Seite 1 von 3 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Karbon-X sichert sich strategische Finanzierung in Höhe von bis zu 25 Millionen Dollar, um sein Wachstum zu beschleunigen und seine globale Plattform für Klimalösungen auszubauen CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 20. Januar 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX), ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das sowohl auf den Compliance- als auch auf den freiwilligen Kohlenstoffmärkten tätig ist, gab heute bekannt, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     