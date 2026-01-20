JEFFERIES stuft SAINT GOBAIN auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Saint-Gobain auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Saint-Gobain zähle wie Heidelberg Materials, Geberit, Persimmon und Berkeley Group zu ihren bevorzugten europäischen Baustoffkonzernen, schrieb Glynis Johnson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach einigen Monaten mit einer schwierigen Aktienkursentwicklung bei Saint-Gobain sei das Vertrauen der Anleger in den US-Wohnungsmarkt gestiegen, was einen Stimmungsumschwung begünstigen könnte. Dafür wichtiger seien aber Zu- und Verkäufe von Aktivitäten./gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 15:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Compagnie de Saint-Gobain Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 81,20EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.