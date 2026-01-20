Premier American Uranium erweitert Mineralisierung auf dem Kaycee ISR-Uranprojekt in Wyoming nach über 100.000 Fuß Bohrprogramm

TORONTO, 20. Januar 2026 – Premier American Uranium Inc. („PUR“, das „Unternehmen“ oder „Premier American Uranium“) (TSXV: PUR) (OTCQB: PAUIF) freut sich, die Bohrergebnisse des Bohrprogramms 2025 im vollständig unternehmenseigenen Kaycee ISR-Uranprojekt („Kaycee” oder das „Projekt”) im ergiebigen Powder River Basin („PRB”) im Nordosten von Wyoming bekannt zu geben. Die Bohrkampagne 2025 hat mehrere Ziele erfolgreich vorangetrieben und die Gebiete mit bekannter Uranmineralisierung in den Explorationsgebieten Outpost, Rustler und Stampede erweitert, die jeweils mit großen redoxgesteuerten Rollfront-Systemen innerhalb des PRB in Verbindung stehen. Das Projekt befindet sich in der Nähe mehrerer früherer und derzeit produzierender ISR-Uranbetriebe, darunter die ISR-Betriebe Nichols Ranch von Energy Fuels Inc. und Christensen Ranch von Uranium Energy Corp. (Abbildung 1).

Highlights

Die im Jahr 2025 abgeschlossenen Bohrungen umfassen 132 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 100.107 Fuß.

Folgebohrabnahmen im Zielgebiet Outpost (Abbildung 2) im Jahr 2025 haben das Vorhandensein eines neu definierten uranhaltigen Rollfront-Systems innerhalb der Kanalsande der Fort Union Formation bestätigt. Die Entdeckung baut auf den positiven Bohrergebnissen des Bohrprogramms des Unternehmens von Ende 2024 auf. Sorgfältige und scharfsinnige Feldbeobachtungen durch die Geologen des Unternehmens führten zur Erkennung von Resten einer Uranmineralisierung in Aufwärtsneigungen entlang der Pine Ridge-Steilwand und deren Zusammenhang mit einer robusteren Mineralisierung in Abwärtsneigungen im Zielgebiet Outpost mit folgenden Ergebnissen: In elf der 23 Bohrlöcher wurde eine Uranmineralisierung festgestellt. Acht der 11 mineralisierten Bohrlöcher stießen auf Gehalte von 0,02 % eU 3 O 8 oder mehr mit einer Mächtigkeit von mindestens 2 Fuß (Tabelle 1), darunter 3,5 Fuß mit 0,27 % eU 3 O 8 in Bohrloch LT25-065 und 5,5 Fuß mit 0,125 % eU 3 O 8 in Bohrloch LT25-069.

Die Bohrungen im Gebiet Rustler definierten eine zuvor identifizierte, von Norden nach Süden verlaufende Redoxfront mit zugehöriger Uranmineralisierung, die in den Kanalsanden der Wasatch-Formation beherbergt ist, weiter. Dieser 3,5 Meilen lange Korridor stellt eine der lateral kontinuierlichsten Redox-Grenzflächen im Projektgebiet dar und lieferte folgende Ergebnisse: Zweiundzwanzig der insgesamt 81 Bohrlöcher, die 2025 im Gebiet Rustler gebohrt wurden, stießen auf Uranmineralisierung. Fünfzehn der 22 mineralisierten Bohrlöcher stießen auf Gehalte von 0,02 % eU 3 O 8 oder mehr mit einer Mächtigkeit von mindestens 2 Fuß (Tabelle 1), darunter 8,5 Fuß mit 0,083 % eU 3 O 8 in Bohrloch RT25-042 und 4 ft mit 0,09 % eU 3 O 8 in Bohrloch RT25-064. Die mineralisierten Bohrlöcher bestätigen die Kontinuität der zuvor identifizierten Mineralisierung und weisen vermutlich günstige Wirtsgesteinsmerkmale auf sowie geologische Merkmale, die denen des nahe gelegenen ISR-Uranprojekts Nichols Ranch von Energy Fuels Inc. ähneln, das weniger als fünf Meilen östlich liegt.

Die mineralisierten Abschnitte, die während der Bohrungen im Jahr 2025 im Gebiet Stampede gefunden wurden (Tabelle 1), belegen die Kontinuität des Wasatch-Redox-Trends zwischen Stampede und Rustler, was darauf hindeutet, dass sich die Uranmineralisierung entlang eines breiten Nord-Süd-Korridors erstreckt. Dieser Befund stärkt das regionale Modell für die Rollfront-Entwicklung und unterstützt die laufenden Explorationsarbeiten, die auf wenig erkundete Abschnitte des Redox-Trends abzielen.

Colin Healey, CEO von PUR, kommentierte: „Wir sind sehr erfreut über die Ergebnisse des Bohrprogramms 2025 in Kaycee, die unsere These bestätigen, dass das Projekt in einer der führenden Uranförderregionen der USA über ein Ressourcenpotenzial verfügt. Das Programm lieferte eine beträchtliche Anzahl von Bohrlöchern mit Gehalten und Mächtigkeiten, die über denen liegen, die normalerweise für die Einbeziehung in eine Mineralressourcenschätzung erforderlich sind. Wir halten dies für sehr positiv und sehen darin ein gutes Zeichen für unsere Explorationspläne für 2026 in Kaycee, die sich derzeit in der letzten Planungsphase befinden. Zu den Zielen für 2026 gehören die intensive Weiterverfolgung neu identifizierter und bekannter mineralisierter Gebiete, um das Ressourcenpotenzial zu ermitteln und die historischen Ressourcen des Projekts offiziell zu bestätigen, sowie die Erprobung von Zielen mit hoher Priorität, die sich aus den jüngsten Bohrarbeiten ergeben haben. PUR baut weiterhin eine Erfolgsbilanz bei der Konsolidierung hochwertiger Projekte auf und demonstriert rasch den weiteren Wert seines expandierenden Portfolios. Ich gratuliere unserem wachsenden Team zu den Erfolgen im gesamten Portfolio.“

Tabelle 1. Bedeutende Abschnitte in Kaycee im Jahr 2025

Bohrloch Abschnitt Von (ft) Bis (ft) Länge (ft) eU3O8% LT25-051 Durchschnitten 793,5 796 2,5 0,072 einschließlich 1,5 0,095 einschließlich 1 0,111 LT25-059 geschnitten 610 616,5 6,5 0,063 einschließlich 4,5 0,078 LT25-065 durchschnitten 798,5 802 3,5 0,27 einschließlich 2,5 0,365 einschließlich 2 0,438 LT25-066 geschnitten 783,5 786,5 3 0,065 einschließlich 1,5 0,095 einschließlich 0,5 0,115 LT25-068 geschnitten 806 810 4 0,084 einschließlich 3 0,099 einschließlich 1 0,109 LT25-069 geschnitten 782,5 785,5 3 0,33 und 799,5 805 5,5 0,125 einschließlich 4 0,159 einschließlich 2 0,259 LT25-070 geschnitten 789 791 2 0,039 einschließlich 0,5 0,053 LT25-071 geschnitten 789,5 793 3,5 0,037 einschließlich 0,5 0,06 RT25-018 durchschnitten 137 139,5 2,5 0,045 einschließlich 1 0,062 RT25-028 geschnitten 527,5 531,5 4 0,053 einschließlich 2 0,073 und 537,5 540 2,5 0,034 RT25-042 geschnitten 440 448,5 8,5 0,083 einschließlich 7,5 0,09 einschließlich 2 0,117 RT25-047 durchschnitten 419,5 421,5 2 0,046 einschließlich 1 0,061 RT25-049 durchschnitten 695,5 697,5 2 0,33 RT25-053 geschnitten 702 704 2 0,028 RT25-058 geschnitten 364 369 5 0,061 einschließlich 2 0,07 einschließlich 1,5 0,073 und 675,5 678 2,5 0,041 einschließlich 1 0,051 RT25-060 geschnitten 425 428,5 3,5 0,056 einschließlich 2 0,074 RT25-062 geschnitten 456 458,5 2,5 0,03 RT25-064 geschnitten 409 413 4 0,09 einschließlich 2,5 0,127 einschließlich 2 0,145 RT25-065 geschnitten 644 647 3 0,027 RT25-072 geschnitten 563,5 568 4,5 0,027 RT25-073 geschnitten 560,5 563 2,5 0,027 RT25-075 geschnitten 525 527,5 2,5 0,077 RT25-078 geschnitten 513 515,5 2,5 0,032 SP25-012 geschnitten 742 744 2 0,063 einschließlich 1 0,084 SP25-016 geschnitten 733,5 736,5 3 0,025

Anmerkungen: Die hier gemeldeten Bohrlöcher stießen auf eine Uranmineralisierung mit einer Mächtigkeit von >2 ft bei oder über einem Cutoff-Gehalt von 0,02 % eU3O8. Alle Gehalte wurden anhand von Gammastrahlenmessungen berechnet, die von Century Geophysics aus Tulsa, Oklahoma, durchgeführt wurden, einem vom Unternehmen unabhängigen Unternehmen. Die geophysikalischen Ergebnisse basieren auf dem äquivalenten Uran (eU3 O8 ) der Gammastrahlensonden, die in der Testanlage des Energieministeriums in Casper, Wyoming, kalibriert wurden. Die angegebenen Urangehalte wurden anhand von Gammastrahlungsmessungen berechnet und sind „äquivalente“ („e“) Gehalte von U₃O₈ %. eU3O8 ist ein Maß für die Gammastrahlungsintensität eines Zerfallsprodukts von Uran und keine direkte Messung von Uran. Es wurden keine Korrekturen für radiometrisches Ungleichgewicht vorgenommen. Zahlreiche Vergleiche von eU3O8 und chemischen Analysen von PRB-Kernproben zeigen, dass eU3O8 ein angemessener Indikator für die tatsächliche Urananalyse ist. Alle Bohrlöcher sind vertikal ausgerichtet und die geologischen Einheiten, in denen die Uranmineralisierung vorkommt, sind im Allgemeinen sehr flach liegend, sodass die angegebenen Mächtigkeiten den tatsächlichen Mächtigkeiten entsprechen.

Abbildung 1. Lage des Kaycee-Projekts, Wyoming

Abbildung 2: Wichtige Ziele des Kaycee-Projekts, die 2025 gebohrt wurden

Projekt Kaycee

Das Kaycee-Projekt im Powder River Basin in Wyoming umfasst mehr als 42 Quadratmeilen an Mineralrechten über einem 36 Meilen langen mineralisierten Trend mit mehr als 110 Meilen identifizierter Rollfronten (Abbildung 3). Das Projekt gilt als das einzige Projekt im PRB, in dem alle drei historisch bekannten produktiven Sandsteinformationen (Wasatch, Fort Union und Lance) mineralisiert und potenziell für die ISR-Gewinnung zugänglich sind. Das Projekt ist die größte ISR-Exploration in den Vereinigten Staaten, mit mehr als 400.000 Fuß Bohrungen, die seit 2023 abgeschlossen wurden.

PUR verfügt über eines der stärksten Explorationsportfolios in Wyoming und kombiniert sein Cyclone-Projekt im Great Divide Basin mit Kaycee, um eines der größten laufenden Bohrprogramme im Bundesstaat voranzutreiben und seine Präsenz in den beiden wichtigsten ISR-geeigneten Urangebieten des Bundesstaates erheblich auszubauen.

Abbildung 3: Das Explorationsportfolio von PUR in Wyoming mit den Schwerpunkten Kaycee-Projekt im Powder River Basin und Cyclone-Projekt im Great Divide Basin. Derzeit laufen aktive Explorationsarbeiten in beiden Projekten.

Erklärung einer qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von J.J. Brown, P.G., SME-RM, einer Beraterin von PUR, geprüft und genehmigt, die eine „qualifizierte Person“ im Sinne der National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ist. Frau Brown hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft, einschließlich der Probenahme-, Analyse- und Testdaten, die den hierin enthaltenen Informationen zugrunde liegen.

Die in dieser Pressemitteilung genannten Bohrergebnisse stammen aus konventionellen Schlammrotationsbohrungen und kontinuierlich aufgezeichneten geophysikalischen Reaktionen (Gammastrahlung, spontanes Potenzial und Einzelpunktwiderstand) einer geophysikalischen Bohrlochsonde. Die mineralisierten Zonen liegen flach und die einzelnen Bohrlöcher sind vertikal ausgerichtet, sodass die in dieser Pressemitteilung genannten Mächtigkeiten als tatsächliche Mächtigkeiten angesehen werden können. Die gemeldeten Mineralisierungsgrade wurden anhand der Gammastrahlen-Protokolle nach einem Verfahren berechnet, das erstmals in den frühen 1960er Jahren entwickelt wurde und in der Uranindustrie Standard ist. Die geophysikalische Bohrlochmessung wurde von Century Geophysics aus Tulsa (Oklahoma) durchgeführt, einem sehr erfahrenen und kompetenten geophysikalischen Auftragnehmer mit einer langjährigen Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung zuverlässiger und genauer Daten.

Weitere Informationen zum Kaycee-Projekt des Unternehmens, einschließlich der während des Arbeitsprogramms angewandten Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollmaßnahmen, finden Sie im „Technischen Bericht für NI 43-101 Kaycee Uranium Project, Johnson County, Wyoming USA” vom 21. September 2025, der unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR + unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

Über Premier American Uranium Inc.

Premier American Uranium konzentriert sich auf die Konsolidierung, Exploration und Erschließung von Uranprojekten in den Vereinigten Staaten, um die nationale Energiesicherheit zu stärken und den Übergang zu sauberer Energie voranzutreiben. Die umfangreichen Landbesitze des Unternehmens erstrecken sich über fünf der wichtigsten Uranvorkommen des Landes, wobei aktive Arbeitsprogramme im Grants Mineral Belt in New Mexico und in den Great Divide und Powder River Basins in Wyoming durchgeführt werden.

Mit der Unterstützung strategischer Partner wie Sachem Cove Partners, IsoEnergy Ltd., Mega Uranium Ltd. und anderen führenden institutionellen Investoren treibt PUR ein Portfolio voran, das durch definierte Ressourcen und vorrangige Explorations- und Erschließungsziele gestützt wird. Unter der Leitung eines renommierten Teams mit fundierter Expertise in den Bereichen Uranexploration, -erschließung, Genehmigungen, Betrieb und M&A mit Schwerpunkt Uran ist das Unternehmen gut positioniert, um eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung des US-amerikanischen Uransektors zu spielen.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen zu den für 2026 geplanten Explorationsaktivitäten, den erwarteten Ergebnissen dieser Aktivitäten und dem voraussichtlichen Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Ergebnisse, den Zukunftsaussichten für die Exploration, dem Potenzial für die Identifizierung von Mineralressourcen im Rahmen des Projekts, den Erwartungen hinsichtlich der Umstellung auf saubere Energie in den USA sowie anderen Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, die erwartet werden, antizipiert werden oder in Zukunft eintreten könnten. Im Allgemeinen, aber nicht immer, können zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen durch die Verwendung von Wörtern wie „plant“, „erwartet“, „wird erwartet“, „Budget“, „geplant“, „schätzt“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „erwartet“ oder „glaubt“ oder deren negative Konnotation oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „können“, „könnten“, „würden“, „könnten“ oder „werden“, „eintreten“ oder „erreicht werden“ oder deren negative Konnotation.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen, Überzeugungen, Annahmen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich des Geschäfts von PUR und der Branche und Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist. Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, darunter unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten wie erwartet ausfallen, der Preis für Uran, die voraussichtlichen Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten, der Abschluss, der Zeitplan und die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten den Erwartungen entsprechen, die erwartete Mineralisierung den Erwartungen entspricht, sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig ändern, Finanzmittel bei Bedarf zu angemessenen Bedingungen verfügbar sind und dass Drittunternehmer, Ausrüstung und Lieferungen sowie behördliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig verfügbar sind. Obwohl die Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen von PUR beruhen, vom Management zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als zutreffend erweisen.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten Prognosen der Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Premier American Uranium abweichen, darunter unter anderem: begrenzte Betriebsgeschichte, negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Fremdfinanzierung, Unsicherheit hinsichtlich zusätzlicher Finanzierungen, Verzögerungen oder Nichtgewährung erforderlicher Genehmigungen und behördlicher Zulassungen, Änderungen der Mineralressourcen, keine bekannten Mineralreserven, Fragen des Eigentumsrechts und der Konsultation der Ureinwohner, Abhängigkeit von Führungskräften und anderen Mitarbeitern; mögliche Konjunkturabschwünge; Verfügbarkeit von Drittunternehmern; Verfügbarkeit von Ausrüstung und Material; Ausfall von Ausrüstung; Unfälle, Auswirkungen von Wetter und anderen Naturphänomenen und andere Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexplorationsbranche; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Wettbewerb und nicht versicherbare Risiken sowie die Risikofaktoren in Bezug auf Premier American Uranium, die im Jahresinformationsformular von PUR für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und in den anderen Dokumenten von PUR aufgeführt sind, die bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden und unter dem Profil von PUR auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Obwohl PUR versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten oder durch diese impliziert sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten Ergebnissen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. PUR übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder erneut zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

