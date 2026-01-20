    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer

    Bayer - Aktie stürzt rapide ab - 20.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Bayer Aktie bisher Verluste von -3,62 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Bayer Aktie.

    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Bayer ist ein führendes Life-Science-Unternehmen, das sich auf Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat. Es bietet Pharmazeutika, Pflanzenschutzmittel und Saatgut an. Bayer hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit Unternehmen wie BASF, Syngenta und Pfizer. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine Innovationskraft in Forschung und Entwicklung.

    Bayer Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 20.01.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Bayer Aktie. Sie fällt um -3,62 % auf 42,82. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,42 %, geht es heute bei der Bayer Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Bayer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +65,16 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Bayer Aktie damit um +11,52 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,06 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bayer einen Anstieg von +20,11 %.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,06 % geändert.

    Bayer Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,52 %
    1 Monat +24,06 %
    3 Monate +65,16 %
    1 Jahr +110,16 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Bayer Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positive Kursentwicklung der Bayer Aktie, die in den letzten Tagen um über 6% gestiegen ist. Haupttreiber sind Hoffnungen auf ein Ende der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten und eine Unterstützung durch die US-Regierung. Analysten haben ihre Kursziele angehoben, während technische Analysen auf eine mögliche Überhitzung hinweisen. Anleger sind optimistisch bezüglich eines finanziellen Turnarounds in 2026 und spekulieren auf eine Verdopplung des Kurses.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

    Informationen zur Bayer Aktie

    Es gibt 982 Mio. Bayer Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,21 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 20.01. - MDAX schwach -1,94 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

    Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: Bayer Aktiengesellschaft Bayer Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 20.01.2026 / 13:30 CET/CEST …

    Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung


    EQS Stimmrechtsmitteilung: Bayer Aktiengesellschaft Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 20.01.2026 / 13:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt …

    Bayer Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bayer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bayer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bayer

    -3,74 %
    +11,57 %
    +23,37 %
    +64,87 %
    +108,94 %
    -20,64 %
    -16,68 %
    -54,88 %
    +199,75 %
    ISIN:DE000BAY0017WKN:BAY001



    Verfasst von Markt Bote
