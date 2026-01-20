    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    HOZO gibt den Start einer Kickstarter-Kampagne für NeoSander bekannt, einen handflächengroßen Präzisionsschleifer für anspruchsvolle Handwerker

    HONGKONG, 20. Januar 2026 /PRNewswire/ -- HOZO hat heute eine Kickstarter-Kampagne für NeoSander gestartet, einen handflächengroßen Detailschleifer, der für anspruchsvolle Handwerker entwickelt wurde, die Präzision, Kontrolle und Vielseitigkeit bei Feinarbeiten benötigen.

    A Palm-Sized Detail Sander with Reciprocating Linear Motor

    Eine neue Kategorie handflächengroßer Detailschleifgeräte

    NeoSander wird als weltweit erster handflächengroßer Detailschleifer vorgestellt, der von einem patentierten Hochgeschwindigkeits-Linearmotor angetrieben wird und eine geradlinige Schleifbewegung mit bis zu 13.000 Hüben pro Minute (SPM) ausführt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Rotationswerkzeugen wurde NeoSander speziell für kontrolliertes Mikroschleifen entwickelt und bietet verbesserte Stabilität und Oberflächenschutz für komplexe Anwendungen.

    Entwickelt für Mikro-Präzisionskontrolle

    Das Werkzeug unterstützt einstellbare Hubweiten von 0,6 bis 1,8 mm und ermöglicht so präzises Schleifen auf empfindlichen Oberflächen, Kanten und an engen Stellen, ohne dass Kerben entstehen oder zu viel Material abgetragen wird. Mit einer Rundlaufgenauigkeit von unter 0,05 mm – deutlich präziser als herkömmliche Schwingschleifer – liefert der NeoSander gleichbleibende, hochpräzise Ergebnisse.

    Patentierter Linearmotor und Hubkolbenvorteil

    Die geradlinige Hin- und Herbewegung des NeoSander reduziert Vibrationen, minimiert Staubentwicklung und verbessert den Zugang zu engen Spalten und Ecken. Das Herzstück ist ein einzigartiger, patentierter Linearmotor, der den Schleifkopf direkt antreibt, wodurch Getriebe und Stangen entfallen, um Energieverluste zu reduzieren und die Reaktionsfähigkeit zu verbessern. Die stufenlose Geschwindigkeitsregelung ermöglicht es Benutzern, die Leistung für verschiedene Materialien und Detailstufen fein abzustimmen.

    Modulare Schleifköpfe und Minisägefunktion

    Das System umfasst acht austauschbare Schleifköpfe – spitze Spitze, flach (schmal, mittel, groß), Halbzylinder, Bogen, spitzer Winkel und rechter Winkel – in Kombination mit einem Arbeitsablauf mit acht Köpfen und acht Körnungen, der den Schleifvorgang optimiert. Neben dem Schleifen kann NeoSander auch in eine handflächengroße Mini-Säbelsäge mit gebogenen und Stichsägeblättern umgewandelt werden, die über ein patentiertes Anti-Blockier-Design für glattere Schnitte verfügt.

    Leichtes Werkzeug für detailorientierte Kreative

    Mit einem Gewicht von nur 89 g ist NeoSander ein leichtes, kabelloses und ergonomisch gestaltetes Gerät, das über ein internes Gegengewichtssystem verfügt, welches Vibrationen um bis zu 85 Prozent reduziert. Mit einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung, Schnellladefunktion und Spritzwasserschutz für Nassschleifen ist es für den Einsatz in Werkstätten und Studios konzipiert.

    NeoSander wurde für detailorientierte Kreative entwickelt, darunter 3D-Druck-Enthusiasten, Heimwerker, Holzarbeiter, Modellbauer, Autotuner, Schmuckdesigner und Nageldesigner. Die Markteinführung baut auf der bewährten Kickstarter-Erfolgsbilanz von HOZO auf, mit mehr als 2,8 Millionen US-Dollar an gesammelten Mitteln und über 16.000 Unterstützern weltweit.

    Informationen zur Markteinführung und Medienressourcen

    Die NeoSander Kickstarter-Kampagne startet am 20. Januar. Weitere Einzelheiten zur Kampagne finden Sie unter:
    https://www.kickstarter.com/projects/hozodesign/neosander-mini-electri ...

    Name des Unternehmens: HOZO DESIGN CO., Limited
    Kontakt: Edith Pan 
    E-Mail: edith@hozodesign.com 
    Website: hozodesign.com
    Stadt: Hongkong
    Land: China

    HOZO Logo

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2864070/Reciprocating_Detail_Sander.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2864064/HOZO_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hozo-gibt-den-start-einer-kickstarter-kampagne-fur-neosander-bekannt-einen-handflachengroWen-prazisionsschleifer-fur-anspruchsvolle-handwerker-302664931.html





