Vetternwirtschaft und Angst um Notenbank-Unabhängigkeit – Währung sackt ab

Mit dem aktuellen Kursverfall erreicht die Rupie ein Niveau, das Erinnerungen an die schmerzhafte Asienkrise der späten 1990er-Jahre weckt. Damals brachten schwache Finanzsysteme und massive Kapitalabflüsse die Region an den Abgrund. Doch während die Ursachen damals eher struktureller Natur waren, ist die heutige Schwäche hausgemacht: Sie ist das Resultat einer zunehmenden Politisierung der Geldpolitik.

Die indonesische Rupie markiert derzeit historische Tiefstände. Doch hinter dem Absturz steckt mehr als nur eine ungünstige Marktdynamik: Es ist eine handfeste Vertrauenskrise in die Unabhängigkeit der Zentralbank. Was sich derzeit in Jakarta abspielt, liefert eine steile Vorlage für eine Debatte, die längst auch die westlichen Industrienationen – allen voran die USA – erreicht hat.

Im Zentrum der Kritik steht Präsident Prabowo Subianto. Die Nominierung seines Neffen für eine Schlüsselposition innerhalb der Zentralbank hat die Märkte aufgeschreckt. Es steht der Vorwurf im Raum, die Bank Indonesia (BI) werde zum verlängerten Arm der Regierung. Bereits im vergangenen Jahr sorgte die Entscheidung der BI, Staatsanleihen direkt zu übernehmen, für Stirnrunzeln – ein Schritt, der unter Ökonomen oft als Tabubruch gilt, da er die Grenze zwischen Fiskal- und Geldpolitik verwischt.

Die Entwicklungen in Indonesien lassen sich kaum betrachten, ohne den Blick auf die USA zu richten. Dort ist die Unabhängigkeit der Federal Reserve (Fed) ebenfalls zu einem Politikum geworden. Die Parallelen sind subtil, aber unverkennbar:

- Politischer Druck auf die Zinsentscheidung: Ähnlich wie in Indonesien gibt es in den USA Bestrebungen, die Notenbank stärker an die Leine zu nehmen, um kurzfristige politische Ziele – wie etwa Zinssenkungen trotz Inflationsrisiken – durchzusetzen.

- Personalpolitik als Hebel: Die Besetzung von Führungspositionen mit loyalen Akteuren statt mit unabhängigen Experten untergräbt das über Jahrzehnte aufgebaute Vertrauen der Märkte.

- Familiäre Verflechtungen: Während in Indonesien die Ernennung von Familienmitgliedern kritisiert wird, wecken auch die engen Verknüpfungen von Geschäftsinteressen und politischen Ämtern in der US-Politik regelmäßig Zweifel an der Objektivität staatlicher Institutionen.

Glaubwürdigkeit ist die härteste Währung

Die Rupie hat seit Jahresbeginn fast zwei Prozent an Wert zum US-Dollar verloren und zählt zu den schwächsten Währungen unter den Schwellenländern. Dies ist kein Zufall, sondern ein Preis für die schwindende institutionelle Trennung.

Für den US-Dollar, den globalen Anker des Finanzsystems, ist dies ein mahnendes Beispiel. Die Stabilität einer Währung korreliert direkt mit dem Vertrauen darauf, dass die Notenbank allein nach ökonomischer Vernunft und nicht nach politischem Kalkül handelt. Sobald der Eindruck entsteht, dass eine Zentralbank zum Spielball familiärer oder parteipolitischer Interessen wird, reagiert der Markt – egal, ob in einem Schwellenland oder in der größten Volkswirtschaft der Welt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

