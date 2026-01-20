    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)
    Macron fordert 'Handels-Bazooka' gegen Trumps Zollpläne

    Für Sie zusammengefasst
    • Macron wirft USA neuen Kolonialismus im Grönland-Konflikt vor.
    • Handelsabkommen der USA untergraben europäische Interessen.
    • Europa soll Multilateralismus und Handels-Bazooka verteidigen.
    Macron fordert 'Handels-Bazooka' gegen Trumps Zollpläne
    Foto: Stringer - dpa

    DAVOS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den USA im Grönland-Konflikt "neuen Kolonialismus" und eine versuchte Schwächung Europas vorgeworfen. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sprach Macron von einer "Konkurrenz aus den Vereinigten Staaten durch Handelsabkommen, die unsere Exportinteressen untergraben, maximale Zugeständnisse verlangen und offen darauf abzielen, Europa zu schwächen und zu unterwerfen, verbunden mit einer endlosen Anhäufung neuer Zölle, die grundsätzlich inakzeptabel sind, umso mehr, wenn sie als Druckmittel gegen die territoriale Souveränität eingesetzt werden".

    "Ich denke, dass es keinen Sinn macht, einen neuen kolonialistischen Ansatz zu akzeptieren", sagte Macron. "Angesichts der Brutalisierung der Welt müssen Frankreich und Europa einen wirksamen Multilateralismus verteidigen, weil er unseren Interessen und denen aller dient, die sich der Herrschaft der Gewalt nicht unterwerfen wollen."

    Mit Blick auf die Zollandrohungen von US-Präsident Donald Trump im Grönland-Konflikt pochte Macron darauf, das EU-Gesetz zur Abwehr wirtschaftlicher Nötigung - die sogenannte Handels-Bazooka - als "mächtiges Instrument" zu nutzen. "Europa verfügt heute über sehr wirksame Instrumente, und wir müssen sie einsetzen, wenn wir nicht respektiert werden und wenn übrigens das gesamte Spiel nicht respektiert wird." Dabei bezeichnete Macron es als "verrückt", das die EU das Instrument gegen wirtschaftliche Nötigung erstmals gegen die USA einsetzen könnte./evs/DP/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.
