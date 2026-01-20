RBC stuft WALMART auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart auf "Outperform" mit einem Kursziel von 126 US-Dollar belassen. Steven Shemesh analysierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie Scannerdaten im Lebensmitteleinzelhandel nach US-Bundesstaaten. Bei Walmart seien im Vergleich zum Vorquartal etwas schwächere Trends erkennbar, schrieb er./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:36 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 08:36 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 103,1EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 15:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Steven Shemesh

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 126

Kursziel alt: 126

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

