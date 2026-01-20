Börsenstart USA - 20.01. - Dow Jones schwach -0,59 %

Der Dow Jones steht bei 48.685,36 PKT und verliert bisher -0,59 %.

Top-Werte: Salesforce +1,01 %, Nike (B) +0,75 %, Boeing +0,49 %, Procter & Gamble +0,22 %, Merck & Co +0,22 %

Flop-Werte: 3M -3,80 %, IBM -2,65 %, Sherwin-Williams -1,84 %, NVIDIA -1,78 %, Honeywell International -1,77 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.185,98 PKT und fällt um -0,25 %.

Top-Werte: Western Digital +6,35 %, Intel +6,23 %, Micron Technology +4,17 %, Dexcom +4,02 %, Marvell Technology +3,46 %

Flop-Werte: Fastenal -5,79 %, AstraZeneca -5,54 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -5,52 %, PayPal -3,37 %, Shopify -2,82 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.846,41 PKT und fällt um -0,30 %.

Top-Werte: Western Digital +6,35 %, Intel +6,23 %, Micron Technology +4,17 %, Dexcom +4,02 %, Tractor Supply +3,94 %

Flop-Werte: Fastenal -5,79 %, NetApp -5,62 %, Dell Technologies Registered (C) -4,99 %, Hewlett Packard Enterprise -3,96 %, Incyte -3,80 %