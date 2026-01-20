Börsen Start Update
Börsenstart USA - 20.01. - Dow Jones schwach -0,59 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 48.685,36 PKT und verliert bisher -0,59 %.
Top-Werte: Salesforce +1,01 %, Nike (B) +0,75 %, Boeing +0,49 %, Procter & Gamble +0,22 %, Merck & Co +0,22 %
Flop-Werte: 3M -3,80 %, IBM -2,65 %, Sherwin-Williams -1,84 %, NVIDIA -1,78 %, Honeywell International -1,77 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.185,98 PKT und fällt um -0,25 %.
Top-Werte: Western Digital +6,35 %, Intel +6,23 %, Micron Technology +4,17 %, Dexcom +4,02 %, Marvell Technology +3,46 %
Flop-Werte: Fastenal -5,79 %, AstraZeneca -5,54 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -5,52 %, PayPal -3,37 %, Shopify -2,82 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.846,41 PKT und fällt um -0,30 %.
Top-Werte: Western Digital +6,35 %, Intel +6,23 %, Micron Technology +4,17 %, Dexcom +4,02 %, Tractor Supply +3,94 %
Flop-Werte: Fastenal -5,79 %, NetApp -5,62 %, Dell Technologies Registered (C) -4,99 %, Hewlett Packard Enterprise -3,96 %, Incyte -3,80 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.