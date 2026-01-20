    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Vossen Capital Management sichert sich 200 Millionen Pfund an Pre-IPO-Investitionszusagen

    Vossen Capital Management Ltd („Vossen Capital” oder das „Unternehmen”), eine auf festverzinsliche Wertpapiere und private Marktchancen spezialisierte Investmentgesellschaft, gibt bekannt, dass sie sich für ihr Pre-IPO-Investitionsprogramm 200 Millionen Pfund an zugesagtem Kapital gesichert hat.

     

    LONDON, GB / ACCESS Newswire / 20. Januar 2026 / Highlights:

     

    -          200 Millionen Pfund für Pre-IPO-Allokationen in den Bereichen Technologie, Gesundheitswesen und nachhaltige Infrastruktur bereitgestellt

     

    -          Erweitertes Netzwerk institutioneller Partner für verbesserten Zugang zu Deal-Flows

     

    -          Starke Investorennachfrage aufgrund der Erfolgsbilanz bei Pre-IPO-Platzierungen

     

    -          Das Programm bietet qualifizierten Anlegern frühzeitigen Zugang zu Wachstumsunternehmen vor deren Börsengang

     

    Die Kapitalzusagen stammen von einer Kombination aus institutionellen Anlegern, Family Offices und vermögenden Privatpersonen, die nach Anlagemöglichkeiten auf dem privaten Markt suchen, die normalerweise Risikokapital- und institutionellen Fonds vorbehalten sind.

     

    Jack Vossen, Leiter Private Equity bei Vossen Capital, kommentierte:

     

    „Dieser Meilenstein spiegelt das wachsende Interesse erfahrener Anleger an einer sinnvollen Beteiligung an privaten Märkten wider. Pre-IPO-Investitionen bieten eine attraktive Möglichkeit, an der Wachstumsentwicklung außergewöhnlicher Unternehmen teilzuhaben, bevor diese an die Börse gehen, und zwar zu Bewertungen, die frühzeitiges Engagement belohnen.

     

    „Unser strenger Due-Diligence-Prozess und unsere etablierten Beziehungen zu Deal Originators ermöglichen es uns, hochwertige Pre-IPO-Platzierungen zu identifizieren und zu sichern, die mit den langfristigen Zielen unserer Kunden übereinstimmen. Wir sind weiterhin bestrebt, institutionellen Zugang mit der Transparenz und dem personalisierten Service zu bieten, die Vossen Capital auszeichnen.“

     

    Das Pre-IPO-Investitionsprogramm konzentriert sich auf private Unternehmen in der Spätphase, die starke Fundamentaldaten, bewährte Geschäftsmodelle und einen klaren Weg zur Börsennotierung innerhalb eines Zeitraums von 12 bis 36 Monaten aufweisen.

