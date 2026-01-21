"Beispielloser Mangel" – Micron & SK Hynix sind Erfolgsgaranten fürs Depot!

Wenn Anleger jetzt denken, die beiden Papiere haben ihren Zenit erreicht, dann dürften sie falsch liegen. Beide Aktien sind nicht nur sehr erfolgreich ins neue Jahr gestartet, die unbegrenzt hohe Nachfrage nach Speicherchips dürfte ihnen auch ein außergewöhliches Jahr 2026 bescheren.

KI-Sorgen? Bei Micron und SK Hynix auf keinen Fall. Beide Aktie blicken auf ein mehr als erfolgreiches Börsenjahr 2025 zurück. Während die Aktie von Micron fast um 200 Prozent zulegte, konnte die Aktie des Konkurrenten aus Taiwan sogar fast 250 Prozent oben drauf packen.

Der globale KI-Boom bringt die Halbleiterindustrie an ihre Grenzen. Micron Technology, einer der weltweit führenden Speicherchip-Hersteller und zentraler Zulieferer von Nvidia, schlägt Alarm: Der Mangel an Speicherchips habe sich zuletzt weiter verschärft und werde weit über das laufende Jahr hinaus anhalten. Getrieben wird die Entwicklung vor allem durch die explosionsartig wachsende Nachfrage nach Hochleistungsspeichern für KI-Infrastruktur.

"Der Mangel, den wir erleben, ist wirklich beispiellos", sagte Microns Operations-Vorstand Manish Bhatia im Gespräch mit Bloomberg. Besonders Speicher mit hoher Bandbreite, der in KI-Beschleunigern zum Einsatz kommt, bindet inzwischen einen so großen Teil der globalen Produktionskapazitäten, dass klassische Endmärkte wie Smartphones und PCs ins Hintertreffen geraten. Hersteller dieser Geräte versuchen inzwischen, sich Liefermengen bis weit über das Jahr 2026 hinaus zu sichern.

Der Engpass wirkt sich zunehmend strukturell auf die Branche aus. SK Hynix, neben Micron und Samsung einer der drei dominierenden Speicherproduzenten weltweit, meldete zuletzt, dass die gesamte Chipproduktion für 2026 bereits ausverkauft sei. Micron wiederum teilte mit, dass die auf KI fokussierten Speicherprodukte für das laufende Jahr vollständig ausgebucht sind. Die Aktien aller drei Konzerne haben sich im Zuge des KI-Booms im Jahr 2025 deutlich erholt.

Um strategisch wichtige Großkunden wie Nvidia zu priorisieren, zieht Micron Konsequenzen. Bereits im Dezember kündigte der Konzern an, sich aus dem Privatkundengeschäft mit Speicherprodukten der Marke Crucial zurückzuziehen. Parallel beschleunigt das Unternehmen den Ausbau seiner Fertigungskapazitäten in den USA und in Asien.

Ein zentraler Baustein ist der geplante 100-Milliarden-Dollar-Fertigungskomplex nahe Syracuse im Bundesstaat New York. Zusätzlich investiert Micron massiv in Idaho, wo zwei neue Fabriken neben bestehenden Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen entstehen. Insgesamt will der Konzern rund 150 Milliarden Dollar in die US-Speicherfertigung und weitere 50 Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung investieren. Die Folge: Bis zu 90.000 direkte und indirekte Arbeitsplätze sollen geschaffen werden.

Auch in Asien rüstet Micron auf. Am Wochenende kündigte das Unternehmen an, einen Produktionsstandort in Taiwan von Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation für 1,8 Milliarden Dollar zu übernehmen. Ab der zweiten Hälfte des Jahres 2027 soll die Anlage einen signifikanten Beitrag zur DRAM-Waferproduktion leisten. Ziel ist es, langfristig 40 Prozent der eigenen DRAM-Produktion in den USA zu fertigen und gleichzeitig technologisch an der Spitze zu bleiben.

Mein Tipp: Keine Qual der Wahl für Anleger

Der KI-Boom hat den Speicherchip-Markt nachhaltig verändert – und die führenden Anbieter sitzen am längeren Hebel. Micron wird aktuell mit einem KGV von 11,3 bewertet, SK Hynix sogar nur mit 7,15, wie Daten von Marketscreener zeigen. Trotz des außergewöhnlich starken Börsenjahres 2025 wirken die Aktien damit keineswegs teuer. Egal für welche der beiden Speichergrößen sich Anleger entscheiden: Viel falsch machen können sie derzeit nicht.

Aufgrund der hohen Nachfrage dürften sowohl Micron und SK Hynix ein ähnlich erfolgreiches Börsenjahr hinlegen wie 2025.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

