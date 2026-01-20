BARCLAYS stuft Fedex auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fedex auf "Overweight" mit einem Kursziel von 360 US-Dollar belassen. Die Form-10-Registrierungserklärung für die geplante Abspaltung von FedEx Freight bestätige ein relativ vorteilhaftes Margenprofil und mildere die Sorgen rund um die Abspaltung etwas ab, schrieb Brandon Oglenski in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 12:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 12:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 261,7EUR auf Tradegate (20. Januar 2026, 15:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Brandon Oglenski
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 360
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
