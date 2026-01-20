Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 20.01.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.01.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Fresenius
Tagesperformance: -4,40 %
Platz 1
Performance 1M: -3,27 %
Vonovia
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 2
Performance 1M: +3,90 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Vonovia im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines signifikanten Kursrückgangs von -X% in den letzten 14 Tagen betonen viele Anleger die Vorteile der Dividendenrendite und das Wachstumspotenzial des Unternehmens. Die fundamentalen Daten scheinen jedoch von der Kursentwicklung entkoppelt zu sein, was zu Unsicherheiten führt. Einige glauben, dass Vonovia nicht stark von Mietregulierungen betroffen ist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.
Bayer
Tagesperformance: -3,50 %
Platz 3
Performance 1M: +24,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch, da die Aktie in den letzten 14 Tagen um über 6% gestiegen ist. Analysten haben ihre Kursziele angehoben, während Spekulationen über eine mögliche Übernahme durch eine US-Pharmafirma zunehmen. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich einer Überhitzung der Kurse und der Unsicherheiten durch die US-Politik.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 4
Performance 1M: -11,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Fresenius Medical Care
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Fresenius Medical Care im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Ein 6%iger Kursrückgang aufgrund der Grippesaison wird als Kaufgelegenheit gesehen. Der beschleunigte Aktienrückkauf wird positiv bewertet, und Anleger warten auf Informationen dazu. Insgesamt zeigt sich eine gewisse Unsicherheit, jedoch auch Optimismus hinsichtlich zukünftiger Kurssteigerungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Fresenius Medical Care eingestellt.
Zalando
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 5
Performance 1M: +1,60 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Analysten heben die Aktie auf "Outperform" und "Overweight" an, während die Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen einen Anstieg auf über 26 Euro zeigt. Zudem plant Zalando den Markteintritt in den USA im B2B-Bereich, was als Wachstumschance gilt. Die Unternehmensführung betont steigende Margen, was das Vertrauen der Anleger stärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Zalando eingestellt.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 6
Performance 1M: -2,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Deutsche Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während der Markenwert um 12,8 % gestiegen ist, gibt es Bedenken hinsichtlich der Kursentwicklung und der Bewertung im Vergleich zu Wettbewerbern wie Verizon und AT&T. Einige Anleger zeigen Kaufinteresse bei 27,51 €, während andere die Telekom als Verkaufskandidaten betrachten. Technische Analysen deuten auf Unsicherheiten hin.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Merck
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 7
Performance 1M: +8,07 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +2,15 %
Platz 8
Performance 1M: -5,69 %
Symrise
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 9
Performance 1M: +6,02 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 53,27%
|PUT: 46,73%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 6,53 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
