Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 20.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG

Das Anleger-Sentiment zu Siltronic AG im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ. Analysten von Jefferies senkten das Kursziel auf 66 Euro, bleiben aber optimistisch. Die Nachfrage nach Silizium-Wafern könnte durch KI-Anwendungen steigen, jedoch bleibt Siltronic anfällig für Preisdruck und zyklische Märkte. Die neue Fabrik in Singapur könnte Chancen bieten, aber die Margen müssen stabil bleiben.