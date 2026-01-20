Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 20.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.01.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -6,38 %
Platz 1
Performance 1M: +15,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Das Anleger-Sentiment zu Siltronic AG im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ. Analysten von Jefferies senkten das Kursziel auf 66 Euro, bleiben aber optimistisch. Die Nachfrage nach Silizium-Wafern könnte durch KI-Anwendungen steigen, jedoch bleibt Siltronic anfällig für Preisdruck und zyklische Märkte. Die neue Fabrik in Singapur könnte Chancen bieten, aber die Margen müssen stabil bleiben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.
United Internet
Tagesperformance: -5,06 %
Platz 2
Performance 1M: +6,60 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -4,54 %
Platz 3
Performance 1M: -13,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Carl Zeiss Meditec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Carl Zeiss Meditec im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Rückgangs von 7,11% in den letzten 14 Tagen bleibt ein Teil der Anleger optimistisch und setzt auf langfristige Strategien. Das KGV von 21 wird als fair angesehen, und die positive Einstufung von Bernstein Research mit einem Kursziel von 50,55 Euro könnte das Vertrauen stärken.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Carl Zeiss Meditec eingestellt.
1&1
Tagesperformance: -4,50 %
Platz 4
Performance 1M: +7,62 %
Kontron
Tagesperformance: -4,18 %
Platz 5
Performance 1M: +6,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kontron
Das Anleger-Sentiment zu Kontron im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Der Kurs könnte sich um 22,50 EUR stabilisieren, während die strategische US-Präsenz als positiv für die Bewertung angesehen wird. Zudem wurde das EBITDA-Ziel für 2025 erreicht, was die fundamentale Stärke unterstreicht. Einige Anleger sehen die Aktie als unterbewertet, was auf Potenzial für Kurssteigerungen hinweist.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Kontron eingestellt.
TeamViewer
Tagesperformance: -4,14 %
Platz 6
Performance 1M: -6,10 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu TeamViewer im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 22% verloren. Kritisiert werden die Aktienrückkäufe und die Übernahme von 1E, während die Abgänge im Sales-Team zusätzliche Unsicherheit schaffen. Anleger sind besorgt über die zukünftige Kursentwicklung und die Entscheidungen des Managements.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TeamViewer eingestellt.
Nemetschek
Tagesperformance: -4,01 %
Platz 7
Performance 1M: -18,77 %
CANCOM SE
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 8
Performance 1M: +3,45 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu CANCOM SE
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu CANCOM SE im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat kürzlich ein Mehrjahreshoch erreicht, profitiert von positiven Analystenmeinungen, wie der Kurszielanhebung auf 32 Euro durch Jefferies. Dennoch bleibt sie weit unter dem Höchststand von 63 € aus November 2021. Die Eröffnung eines neuen Standorts in Freiburg deutet auf Wachstum hin, während die Kursentwicklung der letzten 14 Tage als schwankend wahrgenommen wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber CANCOM SE eingestellt.
Draegerwerk
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 9
Performance 1M: +34,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk
Das Anleger-Sentiment zu Draegerwerk im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während positive Unternehmenszahlen und eine hohe Dividendenrendite das Vertrauen stärken, gibt es Bedenken wegen eines 25% Spreads zwischen Stamm- und Vorzugsaktien sowie einer negativen Kursentwicklung in den letzten 14 Tagen. Die Erwartungen an zukünftige Gewinne und Margensteigerungen könnten jedoch für eine positive Wende sorgen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Draegerwerk eingestellt.
Nagarro
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 10
Performance 1M: -17,09 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 11
Performance 1M: -2,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Deutsche Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während der Markenwert um 12,8 % gestiegen ist, gibt es Bedenken hinsichtlich der Kursentwicklung und der Bewertung im Vergleich zu Wettbewerbern wie Verizon und AT&T. Einige Anleger zeigen Kaufinteresse bei 27,51 €, während andere die Telekom als Verkaufskandidaten betrachten. Technische Analysen deuten auf Unsicherheiten hin.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,56 %
Platz 12
Performance 1M: +26,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu HENSOLDT im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Die Aktie wird als potenzieller Gewinner in der Rüstungsindustrie gesehen, mit Kurszielen von 150 EUR. Technische Analysen deuten auf einen bevorstehenden Ausbruch hin, während die HENSOLDT AG als konkurrenzlos im europäischen Markt wahrgenommen wird, insbesondere aufgrund ihrer Technologien, die im Ukraine-Konflikt erfolgreich eingesetzt wurden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 13
Performance 1M: +17,80 %
ATOSS Software
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 14
Performance 1M: -12,18 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ATOSS Software
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu ATOSS Software im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während eine Prognoseänderung ein langsameres Wachstum signalisiert und die Aktie um 8% gefallen ist, wird die starke Free Cash Flow-Generierung und die gute Margenstruktur positiv hervorgehoben. Anleger zeigen sich besorgt über die Kursentwicklung, kämpfen jedoch um die 100€-Marke und erwarten positive Q4-Zahlen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ATOSS Software eingestellt.
Bechtle
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 15
Performance 1M: -3,08 %
