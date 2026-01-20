Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 20.01.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.01.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Bayer
Tagesperformance: -3,67 %
Platz 1
Performance 1M: +24,06 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Bayer im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch, da die Aktie in den letzten 14 Tagen um über 6% gestiegen ist. Analysten haben ihre Kursziele angehoben, während Spekulationen über eine mögliche Übernahme durch eine US-Pharmafirma zunehmen. Dennoch gibt es Bedenken hinsichtlich einer Überhitzung der Kurse und der Unsicherheiten durch die US-Politik.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 2
Performance 1M: -2,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Deutsche Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während der Markenwert um 12,8 % gestiegen ist, gibt es Bedenken hinsichtlich der Kursentwicklung und der Bewertung im Vergleich zu Wettbewerbern wie Verizon und AT&T. Einige Anleger zeigen Kaufinteresse bei 27,51 €, während andere die Telekom als Verkaufskandidaten betrachten. Technische Analysen deuten auf Unsicherheiten hin.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Sanofi
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 3
Performance 1M: -6,93 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 4
Performance 1M: -6,13 %
TotalEnergies
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 5
Performance 1M: +0,08 %
Deutsche Boerse
Tagesperformance: +2,05 %
Platz 6
Performance 1M: -5,69 %
