Aktien mit extremer Performance im ATX am 20.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.01.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Verbund Akt.(A)
Tagesperformance: -3,85 %
Platz 1
Performance 1M: -3,69 %
UNIQA Insurance Group
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 2
Performance 1M: +3,57 %
Lenzing
Tagesperformance: -3,36 %
Platz 3
Performance 1M: +12,10 %
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 4
Performance 1M: +4,67 %
voestalpine
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 5
Performance 1M: +4,12 %
Andritz
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 6
Performance 1M: +10,25 %
STRABAG
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 7
Performance 1M: -0,64 %
EVN
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 8
Performance 1M: -1,15 %
Wienerberger
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 9
Performance 1M: -12,27 %
CA-Immobilien-Anlagen
Tagesperformance: -2,41 %
Platz 10
Performance 1M: +9,03 %
