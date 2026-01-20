Bei diesem Value-Kracher sollten Anleger jetzt unbedingt zuschlagen!

Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder – Sanofi

US-Präsident Donald Trump hat einmal mehr den Zollhammer geschwungen. Damit möchte er die Staaten der Europäischen Union, allen voran Dänemark, zu einer Einigung in der völkerrechtlich eigentlich unverhandelbaren Grönland-Frage drängen. Die erneute Eskalation im Handelskonflikt – Anfang Februar sollte ursprünglich die im vergangenen Jahr mit den USA getroffene Vereinbarungen in Kraft treten – sorgt am Aktienmarkt für spürbare Verunsicherung.

Zwar halten sich die Abgaben bislang in Grenzen, doch die Rekordjagd bei europäischen Wertpapieren dürfte zunächst vorüber sein. Wie so häufig, wenn die Nervosität zunimmt, werden auch Aktien auf den Markt geworfen, die es gar nicht verdient hätten. Das sorgt umgekehrt jedoch auch für Chancen unter mutigen Anlegerinnen und Anlegern.

Eine solche Einstiegsgelegenheit hat sich jetzt beim französischen Pharmakonzern Sanofi aufgetan, der nicht nur mit einer äußerst günstigen Unternehmensbewertung, sondern auch mit einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite von geschätzten 5,4 Prozent für das Geschäftsjahr 2026 überzeugen kann. Erst vor wenigen Wochen hatte Sanofi außerdem eine milliardenschwere Übernahme angekündigt. Damit sind die Weichen für weiteres Wachstum gestellt.

Sanofi Chartsignale

Mittelfristiger Abwärtstrend: Seit einem Verlaufshoch bei 110 Euro und einer Reihe von Verkaufssignalen im vergangenen Jahr handelt die Sanofi-Aktie mit Verlusten.

Seit einem Verlaufshoch bei 110 Euro und einer Reihe von Verkaufssignalen im vergangenen Jahr handelt die Sanofi-Aktie mit Verlusten. Bodenbildungsversuch: In den zurückliegenden Monaten ist es im Bereich von 76 bis 80 Euro zu einem Bodenbildungsversuch gekommen.

In den zurückliegenden Monaten ist es im Bereich von 76 bis 80 Euro zu einem Bodenbildungsversuch gekommen. Bullishe Divergenzen: Die technischen Indikatoren RSI und MACD weisen eine zur Aktie konträre Entwicklung auf. Damit liegen bullishe Divergenzen vor.

Die technischen Indikatoren RSI und MACD weisen eine zur Aktie konträre Entwicklung auf. Damit liegen bullishe Divergenzen vor. Trendwende möglich: Die Aktie handelt angesichts ihrer Bodenbildung und den Diskrepanzen in den technischen Indikatoren mit einer Trendwendechance.

Große Qualität zum kleinen Preis

Dank Verkaufsschlagern wie Dupixent (zur Behandlung von Asthma und anderen immunologischen Erkrankungen), einer starken Impfstoffsparte und dem Diabetes-Präparat Lantus gehört Sanofi zu den größten und erfolgreichsten Unternehmen der europäischen Pharmaindustrie. Diesen Status unterstrichen hat die Aktie im vergangenen Jahr mit einem charttechnischen Ausbruch und einem Allzeithoch bei knapp 111 Euro.

Seither ging es allerdings bergab. Erst hat der Handelskonflikt mit den USA und der Zollcrash im April der Aktie zugesetzt, dann wurde die hohe Unternehmensqualität von Wachstumssorgen überschattet. Trotz eines Forschungsbudgets von fast 9 Milliarden Euro steckt der größte Teil der aktuellen Wirkstoffkandidaten in Phase-1- und Phase-2-Studien. Hier ist die Sichtbarkeit und damit die finanzielle Planbarkeit bei vielen Mitbewerbern aktuell schlicht größer.

Dieser Abwärtstrend könnte schon bald vorbei sein

Die Korrektur vom Allzeithoch hat im Mai mit einem Death Cross zu einem Verkaufssignal und weiteren Verlusten geführt. Zeitweise konnte zwar die 50-Tage-Linie zurückerobert werden, diese diente der Aktie aber mehr zur Orientierung, denn als echte Unterstützung. Nach einem im November gescheiterten Ausbruchsversuch über die 200-Tage-Linie wurde sie daher aufgegeben, was die Ausgangslage der Aktie kurzfristig verschärft hat.

Im Bereich von 76 bis 80 Euro handelt Sanofi allerdings mit der Chance auf eine Bodenbildung. Wenngleich der mittelfristige Abwärtstrend voll intakt ist, liefert die technische Indikation Anlass zur Hoffnung. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD handeln gegen den Trend der Aktie in Aufwärtstrends. Damit liegen bullishe Divergenzen vor, die mittelfristig zu einer nachhaltigen Trendwende führen dürften.

Von der Nulllinie ist der MACD trotz des jüngsten Rückschlags nur wenig weit entfernt. Damit besteht jederzeit die Chance auf einen neuen, kurzfristigen Aufwärtstrend und einem Rebound bis zum Widerstandsbereich von 85 Euro, wo die nächste größere Weichenstellung zu erwarten ist. Dieses Szenario dürfte für Kurse nachhaltig oberhalb von 76 Euro aktiv bleiben.

Eine Bewertung, die nicht nur Experten überzeugt

Mit Blick auf die Bewertung haben die Franzosen Investoren einiges zu bieten. Aktuell wird für die Aktie ein KGVe 2026 von 11,7 abgerufen. Das liegt nicht nur deutlich unter dem 10-Jahres-Mittel von rund 20, sondern auch erheblich unter dem Branchendurchschnitt von 19,8. Zum Vergleich: Das unter Anlegerinnen und Anlegern deutlich beliebtere Novo Nordisk kommt nach der jüngsten Erholung auf ein KGVe von 17. Für Mitbewerber Eli Lilly wird sogar das 32-Fache der in diesem Jahr erwarteten Gewinne abgerufen.

Auch bei anderen Kennziffern kann die Sanofi-Aktie überzeugen. Das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis in diesem Jahr wird auf 1,12 geschätzt. Das liegt um fast 40 Prozent unter dem Mittelwert der Vergleichsgruppe. Mit ähnlichen Bewertungsabschlägen wird das Papier auch beim EV/EBITDA-Verhältnis und beim Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt. Noch größer ist die Differenz beim Kurs-Buchwert, wo gerade mal das 1,25-Fache fällig wird. Das liegt um 61,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt.

Dementsprechend aussichtsreich blicken Expertinnen und Experten auf die Aktie. Bei insgesamt 23 Einschätzungen ist Sanofi 15 Mal zum Kaufen oder Übergewichten empfohlen. Dem stehen 8 neutrale Bewertungen gegenüber, während die Anteile kein einziges Mal zum Verkaufen oder Untergewichten empfohlen sind. Im Mittel wird als fairer Wert 100,96 Euro genannt. Das bedeutet ein Aufwärtspotenzial von knapp 28 Prozent. Das höchste Kursziel von 119 Euro traut der Aktie sogar eine Rallye von 50 Prozent zu. Aus fundamentaler Perspektive würde das eine Aufholjagd der Bewertung zum Branchendurchschnitt bedeuten.

Sanofi auf einen Blick

ISIN: FR0000120578

FR0000120578 Marktkapitalisierung: 95,5 Milliarden Euro

95,5 Milliarden Euro Dividendenrendite: 5,4 Prozent

5,4 Prozent KGVe 2026: 11,7

11,7 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Kaufen Fairer Wert (laut Konsens): 100,96 Euro

100,96 Euro Aufwärtspotenzial: +27,8 Prozent

Die TrendFinder-Hebel-Idee

Risikoaffine Anlegerinnen und Anleger, die zugunsten überproportional hoher Gewinnchancen auf die üppige Dividendenrendite verzichten möchten, können anstatt auf die Aktie auch auf den Discount-Optionsschein MM25ST setzen.

Dieser bietet eine Ertragschance von bis zu 167 Prozent und einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro, wenn Sanofi bis zum Laufzeitende im kommenden Juni an die Kappungsgrenze ("Cap") bei 85,00 Euro oder mehr steigt – hier liegt im Chart ein wichtiger Widerstand. Für Kurse zwischen dem Basispreis von 75,00 Euro und dem Cap bietet MM25ST eine anteilige Auszahlung. Diese lautet für einige beispielhafte Fällte folgendermaßen:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unter 75,00 Euro notieren, verfällt MM25ST wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Um diese zu vermeiden, sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn Sanofi nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter 76 Euro fällt und damit neue Mehrjahrestiefs markiert.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.

Bei den vorliegend dargestellten Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung, die nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit einer Finanzanalyse genügt bzw. nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen unterliegt.

Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Simulation oder Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen.

Die angebotenen Beiträge stellen weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar, weil sie die persönlichen Verhältnisse des Kunden nicht berücksichtigen. Sie dienen lediglich Ihrer Information und der Unterstützung Ihrer selbständigen Anlageentscheidung.

Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.



