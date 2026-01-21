Börse, Baby
Earnings: KI reicht nicht mehr – wer liefert 2026?
Die erste Berichtssaison für 2026 startet – und sie könnte den Ton fürs ganze Jahr setzen. Reicht der KI-Trade noch für nachhaltiges Wachstum?
- Berichtssaison 2026 könnte Markttrend prägen.
- KI-Trade: Reicht er für nachhaltiges Wachstum?
- Banken zeigen gute Zahlen, Kursreaktion bleibt schwach.
- Report: Vorsicht, geheim!
Historisch hat sich Marktführerschaft oft in wenigen Unternehmen konzentriert, das ist nichts Neues. Wenn wir etwas auf den S&P 500 blicken, erkennen wir die bekannte Bündelung: Die Magnificent 7 führen das Feld an. Neu ist: Die Dimension der Bewertung.
Jetzt sind Earnings und es stellt sich die Frage, ob KI allein den Markt noch antreiben kann. Und auch, ob die hohen Bewertungen angesichts der Geschäftszahlen standhalten können. Bereits bei den Geschäftsberichten der Banken konnte man beobachten: Die Zahlen waren gut, die Kursreaktion blieb verhalten.
Man könnte argumentieren, dass dies nur für den Bankensektor gilt. Denn: Die Margen schrumpfen bei niedrigeren Zinsen. Und natürlich: Bankaktien sind Zykliker. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Ist die Stagnation in diesem Sektor nicht ein Frühindikator für eine sich abschwächende Wirtschaft? Traut der Markt seiner eigenen Story noch?
Nicolas Ebert (links) und Krischan Orth diskutieren über die Aussichten der laufenden Earnings-Season
Nicolas Ebert (links) und Krischan Orth diskutieren über die Aussichten der laufenden Earnings-SeasonDie Berichtssaison geht in die heiße Phase. Sie könnte den Ton fürs ganze Jahr setzen. Krischan Orth spricht mit Nicolas Ebert über das erwartete Gewinnwachstum im S&P 500, Big Techs (Meta, Microsoft, Amazon) und die Frage, ob KI weiter der wichtigste Treiber bleibt. Außerdem: Deal-Unsicherheit rund um Netflix und was das für die Anlegerstimmung bedeutet.
Hört direkt rein – unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion