Earnings: KI reicht nicht mehr – wer liefert 2026?

Jetzt sind Earnings und es stellt sich die Frage, ob KI allein den Markt noch antreiben kann. Und auch, ob die hohen Bewertungen angesichts der Geschäftszahlen standhalten können. Bereits bei den Geschäftsberichten der Banken konnte man beobachten: Die Zahlen waren gut, die Kursreaktion blieb verhalten.

Historisch hat sich Marktführerschaft oft in wenigen Unternehmen konzentriert, das ist nichts Neues. Wenn wir etwas auf den S&P 500 blicken, erkennen wir die bekannte Bündelung: Die Magnificent 7 führen das Feld an. Neu ist: Die Dimension der Bewertung.

Man könnte argumentieren, dass dies nur für den Bankensektor gilt. Denn: Die Margen schrumpfen bei niedrigeren Zinsen. Und natürlich: Bankaktien sind Zykliker. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Ist die Stagnation in diesem Sektor nicht ein Frühindikator für eine sich abschwächende Wirtschaft? Traut der Markt seiner eigenen Story noch?

Nicolas Ebert (links) und Krischan Orth diskutieren über die Aussichten der laufenden Earnings-Season Die Berichtssaison geht in die heiße Phase. Sie könnte den Ton fürs ganze Jahr setzen. Krischan Orth spricht mit Nicolas Ebert über das erwartete Gewinnwachstum im S&P 500, Big Techs (Meta, Microsoft, Amazon) und die Frage, ob KI weiter der wichtigste Treiber bleibt. Außerdem: Deal-Unsicherheit rund um Netflix und was das für die Anlegerstimmung bedeutet.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

