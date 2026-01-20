    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGreen Bridge Metals Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Green Bridge Metals Corporation
    Green Bridge Metals: Strategisches Update zu Projekten & Marktumfeld

    Green Bridge Metals treibt im rohstoffreichen Duluth-Komplex in Minnesota neue Kupfer- und Nickelprojekte voran – 2026 stehen entscheidende Bohrungen und Analysen an.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com
    • Green Bridge Metals Corp. plant Bohrungen auf dem Kupferprojekt "Titac" und erwartet Analyseergebnisse aus dem Projekt "Skibo" im Jahr 2026.
    • Das Unternehmen konzentriert sich auf kritische Mineralien im "South Contact District" des Duluth-Komplexes in Minnesota, wo bedeutende Kupfer-Nickel- und Titan-Vorkommen vorhanden sind.
    • Die Analyseergebnisse aus dem Projekt "Skibo" werden im Januar 2026 veröffentlicht und zeigen bereits vielversprechende Kupfer-Nickel-Mineralisierungen.
    • Bohrungen auf "Titac" sollen im Januar 2026 beginnen, um die Kupferziele zu definieren und das Potenzial des Projekts zu bewerten.
    • Green Bridge plant, seine operative Präsenz in Minnesota auszubauen und beschäftigt neue Mitarbeiter vor Ort.
    • Der US-Rohstoffsektor wird als vielversprechende Investitionsmöglichkeit angesehen, insbesondere aufgrund der steigenden Nachfrage nach Kupfer, Nickel und Titan in der Elektrifizierung und Luftfahrtindustrie.

    Der Kurs von Green Bridge Metals Corporation lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1345EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +11,62 % im Plus.
    2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,1395EUR das entspricht einem Plus von +3,72 % seit der Veröffentlichung.


    Green Bridge Metals Corporation

    +3,31 %
    +59,25 %
    +161,24 %
    +56,74 %
    +40,20 %
    +71,23 %
    ISIN:CA3929211025WKN:A3EW4S





